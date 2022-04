Fyra anhållna efter misstänkt skottlossning i Hässelby

Polisen fick både rapporter om smällar och om att ett antal personer försvunnit iväg från en plats i ett bostadsområde mellan tunnelbanestationen i Hässelby strand och Grimstaskogen. All tunnelbanetrafik till och från stationen Hässelby strand stoppades i samband med händelsen.

Någon skadad hittades inte, men mot bakgrund av de inkomna uppgifterna inleddes en förundersökning om försök till mord. Inom ramen för den förundersökningen har nu fyra personer anhållits.

– Vi har fyra anhållna i ärendet och vi kommer arbeta vidare under dagen. Under natten och kvällen har vi genomfört teknisk undersökning och materialet ska nu gås igenom, säger Per Fahlström, presstalesperson hos Stockholmspolisen.

Under kvällen sökte polisen personer som var inblandade i den misstänkta skottlossningen.

– Under fredagen går vi vidare med dörrknackning och förhör med folk som kan ha sett eller hört något. Mer detaljer har jag inte i nuläget, säger Per Fahlström.