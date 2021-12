Dödsskjutning i Malmö knyts till gängkonflikt i Danmark

Det var vid 16-tiden på onsdagen som 25-åringen, som är dansk medborgare men uppvuxen i Malmö, sköts till döds i Bunkeflostrand. Mannen var på väg till en bil som stod parkerad utanför ett bostadshus när han träffades av skott på nära håll.

– Det fanns en hel del vittnen med tanke på att det var vid den tidpunkten. De har berättat att det var flera gärningsmän och att de flydde platsen i en bil, säger Claes-Arne Hermansson, chef för utredningssektionen i polisområde Malmö, vid en presskonferens på torsdagen.

Polisen fick tidigt upp ett spår och under natten mot torsdagen kunde fyra män gripas. Männen har nu anhållits som skäligen misstänkta.

– Samtidigt som vi utreder det här tittar vi på varför det kan ha hänt för att samtidigt kunna förebygga en våldsspiral, säger Claes-Arne Hermansson, chef för utredningssektionen i polisområde Malmö.

Enligt DN:s källor kan mordet vara kopplat till en konflikt mellan kriminella på båda sidor om Öresund. I början av december sköts två män ihjäl i stadsdelarna Nørrebro respektive Rødovre i Köpenhamn i vad som beskrivs som en bitter fejd mellan konkurrerande grupperingar. En 21-årig man från Göteborg sitter häktad för det förstnämnda dådet och den nu mördade 25-åringen knyts till samma gruppering. 25-åringen hade också nära band till ägaren till den frisersalong där mordet i Rødovre skedde.

– Det finns tydliga beröringspunkter mellan de olika skjutningarna och vi har ett gott samarbete med dansk polis, berättar en svensk källa med god insyn i utredningen.

Malmöpolisen tror sig ha en ganska tydlig bild av vad som kan ha utlöst konflikten.

– Det började med att den ena sidan gjorde en sak som inte var så uppskattad. Därefter verkar det ha gått över till en fråga om heder, säger en av DN:s källor.

Redan före torsdagens mord har Malmöpolisen också gjort olika insatser för att motverka en upptrappning. Bland annat har ett flertal illegala skjutvapen beslagtagits och en 23-årig man häktats för synnerligen grovt vapenbrott.

Några identiteter på de anhållna mordmisstänkta är hittills inte kända. Men enligt vad DN erfar är den danska grupperingen NNV (Nørrebro nordväst) intressant i sammanhanget. Kort efter mordet spreds bilder på sociala medier som har just NNV som avsändare. En av bilderna visar en maskerad man som står på en gata i Bunkeflostrand och ovanför honom syns texten ”FUCK ALL OUR ENEMIES”.

– Vi känner till bilderna. Men med hänsyn till förundersökningssekretessen kan vi inte lämna några kommentar, fortsätter DN:s källa.

I jakt på ytterligare bevis vill mordutredarna nu komma i kontakt med personer som sett en svart Audi RS4 med utländska registreringsskyltar lämna brottsplatsen. Polisen arbetar bland annat med att undersöka om bilen kan ha lämnat landet via Öresundsbron.

Senast klockan 12 på söndag måste åklagaren Jeanette Sprimont ta ställning till om de fyra männen ska begäras häktade eller släppas.

– Det är ett väldigt tidigt skede och vi jobbar på med sedvanliga utredningsåtgärder. Vi behöver arbetsro med de frister som vi har att rätta oss till, säger hon.

Hon säger att hon i nuläget inte har inlett något formellt samarbete med Danmark.

– Skulle det behövas framöver så får vi ta den frågan då.

Några timmar efter dådet i Bunkeflostrand larmades polis och ambulans till bostadsområdet Hindby i Malmö med anledning av en knivskärning. En svårt skadad man i 30-årsåldern omhändertogs och fördes till sjukhus. Senare kom besked om att mannen avlidit.

– Vi kan konstatera att två män har slagits utanför en port varav en man har blivit liggande skadad. Han konstateras död på sjukhuset. Hans skador har åsamkats av någon form av stickvapen, berättar Claes-Arne Hermansson.

Polisen ser i nuläget inga kopplingar mellan de två morden.

Jimmy Arkenheim, tillförordnad chef för lokalpolisområde Söder, säger att polisen har utökat sin närvaro i de områden där morden inträffade.

– Vi kommer att fånga den oro som finns i de här områdena, svara på frågor och samla in fler vittnesmål.