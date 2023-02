Fyra misstänkta mord i Norrbotten men poliser skickas söderut

I mitten på december hittades en man ihjälskjuten i ett hyreshus i Luleå. Några veckor senare hittades en 8-årig pojke död i en lägenhet i Luleå och bara dagar senare, påträffades en kvinna i 40-årsåldern död i en lägenhet i samma stad.

När en 76-årig man hittades död i en bil i Lainio utanför Kiruna för några veckor sedan var det det fjärde misstänkta mordet på kort tid. Per Anders Heikkilä är chef vid grova brott på polisen i Norrbotten, han har aldrig varit med om något liknande.

– Det här är exceptionellt, det är fyra mord som har skett under loppet av en och en halv månad.

Per Anders Heikkilä är chef på grova brott i Norrbotten och beskriver den senaste tiden som exceptionell. Foto: Erik Simander

Han ser inte några tecken på att brotten skulle ha med varandra att göra, att det handlar om isolerade händelser.

– Jag förstår att folk blir oroliga men vår uppfattning är att det är slumpmässigt. I samtliga ärenden har vi folk häktade på sannolika skäl. Jag ser inte att det är ett tecken på att brotten kommer att öka i Norrbotten.

Jag förstår att folk blir oroliga men vår uppfattning är att det är slumpmässigt

Under hösten har poliser i område Nord skickats till Stockholm för att hjälpa till med utredningarna kring de många dödsskjutningarna. Detta har gjort att polisen i norra Sverige fått prioritera ärenden. Men Per Anders Heikkilä menar att det inte ska påverka utredningarna.

– Vi prioriterar alltid de grova brotten, det är andra ärenden som får vänta lite. Det kan handla om ärenden där vi inte har frihetsberövade, till exempel mängdbrott.

Det är oklart exakt hur länge poliserna kommer att vara utlånade.

– Man ska komma ihåg att vi kan bidra med att dämpa situationen i Stockholm och det kommer i förlängningen vara bra för övriga landet. Vi är en polis och vi hjälper varandra.

Just nu utreds de grova brotten i Norrbotten. Att utreda ett fall i en liten by som Lainio bär med sig sina svårigheter menar Per Anders Heikkilä.

– Avstånden är en utmaning, det tar flera timmar att åka till Lainio från Luleå. Det är färre som har sett något, det finns inga övervakningskameror. Samtidigt har vi ortsbor som berättat vad de sett, det är en förutsättning för att vi ska gå i mål med den här typen av utredningar.

Läs mer:

Mordet som skakade Lainio: ”Lås dörren, vi har en mördare i byn”