Gängkriminelle ”Nur”: ”Du går på begravningen, beklagar sorgen, hämnas och går vidare”

Persiennerna är neddragna. Dörren stängd. I snömodden skyndar människor förbi utan att veta vad som sker inne i ett anonymt rum på bottenvåningen i ett kommunhus i Stockholm.

På bordet ligger en mapp med ett 50-tal unga män som riskerar att döda eller dödas inom de närmsta veckorna. Den yngsta är 14 år. Den äldsta 29, vilket är gammalt i en värld där många inte räknar med att överleva sin 25-årsdag.

Alla männen har koppling till kriminella nätverk i Järvaområdet i Stockholm. Här har nio mord och fyra mordförsök skett under 2021, de flesta är olösta. Ovanpå det flera nästanmord som polisen stoppade i tid.

Runt bordet sitter Elin Månsson med lång erfarenhet från socialtjänsten, Shqipe Neziraj som jobbar med avhoppare, Jörgen Larsson som sett många pojkar i Järva växa upp och gå rakt in i gängen, och ytterligare ett 20-tal kollegor från Stockholms stad, Kriminalvården och Polismyndigheten. Tillsammans kallar de sig Trefas och försöker med gemensamma krafter stoppa skjutningarna, trots att de varken bär skyddsväst eller pistol.

Deras viktigaste vapen är tålamod.

Grönt för de som sitter säkert. Gult för de som snart släpps ut. Och rött för de som kan döda eller dö inom två veckor. Varannan fredag träffas en grupp som kallar sig Trefas för att kartlägga kriminella och försöka stoppa skjutningarna genom individuella insatser. Samordnaren Elin Månssons mobil är satt på ljudlöst läge, men blinkar oupphörligt medan mötet pågår. Det kan vara allt från kolleger som vill bolla något, till en kriminell som inte orkar längre. När det ringer från dolt nummer vet hon aldrig vad som väntar. Foto: Lotta Härdelin

Varannan fredag träffas de och sorterar individerna, som de kriminella kallas, efter färg. Grönt för de som är i säkerhet, vilket betyder fängelse eller utomlands. Gult, för de som sitter säkra för stunden, exempelvis i häkte. Och rött för de som riskerar att hamna i en skjutning inom två veckor, framför eller bakom avtryckaren.

Det är en bransch med låga förväntningar. Varje gång det skjuts plingar det till i Trefasgruppens mobiler och frågan ”var det någon av våra?” får ofta svaret ”ja.”

Trefas är en slags sambandscentral som delar information och kopplar in ett batteri av åtgärder för att försöka motivera de kriminella att sluta. Det största problemet är inte resurserna.

Fakta. Trefas Trefas startade år 2019 som ett samverkansprojekt mellan Polismyndigheten, Kriminalvården och Stockholms stad i Järvaområdet i nordvästra Stockholm. År 2021 startade Trefas även i Söderort i sydvästra Stockholm. Målet är att med konkreta, individanpassade åtgärder förhindra dödligt våld. De akuta åtgärderna ingår även i en långsiktig strategi för att minska antalet barn och unga som rekryteras till kriminella nätverk. Trefas ska inte blandas ihop med avhopparverksamheten, utan Trefas kan slussa över kriminella dit som är redo att hoppa av. Visa mer

– Vi jobbar med den svåraste målgruppen som finns. Majoriteten vill inte ta emot hjälp, så det gäller att vara ihärdig och försöka motivera dem att ändra livsstil. Vill du, så finns samhället här, säger samordnaren Elin Månsson.

Hon lägger sin mapp och snusdosa på bordet och ber polisen Jörgen Larsson dra den senaste lägesbilden. Vem krigar mot vem, vilka har klivit ut från fängelset in i en konflikt som hunnit eskalera, vem har fått en värre hotbild? Lojaliteterna mellan dem som kallar sig bröder skiftar snabbt.

Just nu finns chans att göra skillnad. Flera gängkriminella kunde dömas efter att polis knäckt deras krypterade telefoner och ett 20-tal personer är frihetsberövade. Det är ett gyllene läge att försöka nå fram till dem.

”Vi jobbar med den svåraste målgruppen som finns men vill du lämna kriminaliteten, finns vi här. Vi stänger aldrig dörren”, säger Elin Månsson, samordnare för Trefas. Foto: Lotta Härdelin

Några timmar tidigare blev den senaste skjutningen en världsnyhet. Nils Grönberg, rapparen Einár, sköts till döds i den andra änden av stan. Elin Månsson kommer åkande därifrån – för samma morgon startade ytterligare en Trefasgrupp i Einárs barndomskvarter. En grupp som nu får en snabbstart.

Fakta. Järva och Söderort hårt drabbat av skjutningar Totalt inträffade 342 skjutningar i Sverige under år 2021.

46 personer sköts till döds, varav 23 i Stockholmsregionen.

Av dem skedde 9 mord i Järvaområdet. Järvafältet är ett vidsträckt område i nordvästra Stockholm som på 60-talet bebyggdes som en del av miljonprogrammet. Här finns stadsdelarna Rinkeby, Tensta, Husby, Kista och Akalla. De tre förstnämnda klassas som särskilt utsatta områden vilket innebär att polisen har svårt att kunna fullfölja sitt uppdrag. Söderort är ett område som ligger i sydvästra Stockholm och omfattar stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten, Älvsjö, Skarpnäck, Skärholmen och Älvsjö. Här finns flera utsatta områden, exempelvis Älvsjö, Bredäng och Östberga, som karaktäriseras av låg socioekonomisk status där kriminella har inverkan på lokalsamhället. Visa mer

I södra Stockholm finns Älvsjönätverket som använder pendeltågsstationen för att leverera knark till allt från utsatta förorter till välbärgade villakvarter. Här finns också Dalennätverket som är ett av flera gäng som Nils Grönberg kopplades till. Och så finns här det tungt kriminella Östberganätverket vars ledare är en 34-årig man som bor högst upp i ett tiovåningshus vid torget. Där uppifrån styr han sina springpojkar som mitt bland förskolor och butiker håller koll på vilka bilar som närmar sig. Två av 34-åringens bröder har redan mördats och den senaste tiden har han levt med skyddad identitet och sover på olika adresser. Hos Trefasgruppen är han markerad röd.

Men så finns det också en helt annan person på gruppens radar som väcker hopp. Det är en ung man i Järvaområdet som polisen Jörgen Larsson följt i flera år och vill försöka nå fram till. Det vore en enorm framgång. Kanske går det till och med rädda liv. Kommer det att lyckas?

Nur har syskon och vänner som pluggar, jobbar eller spelar fotboll. ”Det är en sak som folk inte fattar, att vi har vanliga liv också. Vanliga kompisar. Alla är inte kriminella. Det finns de som skjuter, och de som är snälla.” Foto: Lotta Härdelin

Nur går aldrig ut förrän han har kollat att det är säkert. Först måste fotsoldaterna i förorten, som han kallar ungdomarna, köra fram på sina elsparkcyklar, fånga nycklarna som han kastar ner och kontrollera hans port. Ungdomarna går in från varsitt håll för att inte bli skjutna samtidigt om det står någon fiende innanför entrén. När Nur fått klartecken kramar han sin mamma och går ner.

”Hoppas du kommer hem ikväll”, säger hon.

Hoppas, säger hon. Inte ”Vi ses”.

Gängkriminella lever som i ett eget samhälle, säger Nur, med helt andra värderingar och regler.

– Du drömde om att bli journalist. Jag om att spela fotboll och bli kriminell. När jag varit frihetsberövad och släpps ut, kommer jag bara tillbaka till den värld jag har och som jag känner bäst. Och fortsätter, säger han.

Det är en intrikat värld där olika grupperingar runt om i landet både kan samarbeta med och bekämpa varandra – och där alla håller koll på varandra.

Så fort det skjuts plingar det även i Nurs mobil: ”Var det en av våra?”

Nur åker till andra städer och träffar andra gäng i kampen om narkotikamarknaden. ”Men man orkar inte sitta på ett flyg och åka runt och träffa kriminella hela tiden, det är slitigt”. På frågan vad han tjänar på sina brott, svarar Nur med en motfråga. ”En bra knarkmånad, menar du? Omkring ett par hundratusen kronor.” Foto: Lotta Härdelin

Nur ingår sedan flera år i ett av de mest våldsamma kriminella nätverken, även om det inte syns i hans straffregister. Där finns narkotikarelaterade brott och han har varit frihetsberövad misstänkt för en skjutning, men inga domar för mord. Förhören ger en glimt av det lidande som Nur har orsakat sina brottsoffer. En man som dödshotades om han gick till polis, fick söka hjälp för psykiska besvär.

Nur säger att han inte har funderat så mycket på hur hans brottsoffer mår.

– Jag vet ärligt talat inte. Det är klart att det är läskigt när vi kommer, beväpnade och maskerade för att till exempel göra ett rån. Men det behöver inte bli ett livslångt trauma. Eller så är det jag som intalar mig det för att själv må bra.

Nur växte upp i en förort på Järvafältet med flera syskon och föräldrar som jobbade skift. Som barn gick han raka vägen från skolan till fotbollsplanen men i tonåren drogs han till det han kallar äventyret, som väntade precis utanför dörren. Äldre killar, tjejer, narkotikaförsäljning, snabba pengar och snabba kickar.

Ingen pressade honom att gå med. Det berodde inte heller på fattigdom, säger han, eller på någon identitetskris. I stället tyckte han att kriminaliteten var spännande.

– Varje dag när man gick ut hände något nytt. Man gömde sig för mamma, man lurade polisen eller greps. Det är som att bli tacklad i fotboll, det händer. Fast här finns det inga regler, säger Nur.

Områdespolisen Malin arbetar i södra Stockholm där det skjutits flera gånger på kort tid. Nyligen startade en Trefasgrupp även här, för att försöka stävja gängkriminaliteten. Ibland gör poliserna svep – letar efter narkotika och vapen på lekplatser, i soprum och andra gömställen. Foto: Lotta Härdelin

I samband med att han fick en idrottsskada började han med grövre brott och när det dök upp ett jobb, ett brottsligt uppdrag, tog han det.

– Till exempel en stöld på ett lager eller ett rån på ett växlingskontor. Jag ville testa allt som fanns och få större pengar.

Nur säger flera gånger att det var hans eget val.

– Jag kanske kan få ett vanligt jobb. Jag har aldrig försökt så jag kan inte sitta och klaga på samhället.

Nur tar upp sin mobil som är full av olika krypterade appar. Det är gängens egen nyhetsförmedling där man varnar varandra om läget börjar bli hett. Om ungdomarna, fotsoldaterna i förorten, ser maskerade män från motståndarlaget röra sig i området eller om någon misstänks byta sida.

– Inom fotbollen kallar man det transferfönster, när spelare byter lag. Det är samma här. Du måste veta vilka som är nyförvärv, och vilka som säljer ut sig. Hur man håller koll? Man informerar varandra och dissar varandra i olika musikvideos.

Mordet på rapparen Einár i välbärgade Hammarby sjöstad chockade många men inte Nur, som själv är kriminell. I den undre världen var det känt att rapparen hade ett pris på sitt huvud. Nur berättar också att de högprofilerade måltavlorna blir allt mer vaksamma och därför passar skytten på när han får chansen. ”Det går fort”, säger Nur. Foto: Lotta Härdelin

Han tar rapparen Einár som exempel, som rörde sig mellan flera olika gäng.

– Man ska inte dansa en dans man inte behärskar. Han hade ett pris på sitt huvud, en miljon kronor. Det brukar ligga lägre, runt 700 000 kronor, så någon måste ha sålt ut honom till någon som behövde mycket pengar snabbt.

DN träffar Nur i en fönsterlös källare eftersom han har allvarliga hot mot sig. Han måste alltid tänka på hur han rör sig ute på stan ifall fel person får syn på honom.

De flesta gängkriminella vill inte prata. Nu har Nur valt att berätta.

Varför?

– För att jag vill vara tydlig med att det inte är området, Järva, som är kriminellt, utan det är ju vi. Vi är det där dåliga viruset i samhället, som man brukar säga. Min förort är ett bra område och jag älskar människorna där, säger Nur.

Ändå förstör du och dina vänner deras tillvaro. Ni begår brott, drar till er polisinsatser och bidrar till att området svartmålas. Varför?

– Det är tragiskt att det är så. Min granne som stiger upp klockan sex varje morgon för att gå till jobbet och alla tjejer och killar som pluggar, de gör rätt. De vill tillhöra samhället. Jag, jag vet inte vilket samhälle de talar om.

En svart sökare ger ifrån sig ett ljud som betyder ”spring!” Då vet vårdpersonalen att de omedelbart måste ta sig till traumaenheten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Hit kommer gängkrigets offer för att räddas till livet, om det går. Den här kvällen rullas en knivhuggen man in till personalen som står beredd. Det är som att se en orkester dra igång en ödessymfoni – de första minuterna avgör hur det kommer gå. Foto: Lotta Härdelin

Trefas startade 2019 efter att det dödliga våldet i Stockholm eskalerat i flera år och polisledningen beskrivit skjutningarna som ett hot mot hela Sverige. De kriminella nätverken infiltrerar företag, föreningsliv, myndigheter och politiken.

Mikael Jeppsson från Stockholms stad beskriver upptrappningen.

– Ena sidan skaffar sig skyddsväst, då gör den andra också det. Vapnen blir grövre, man skjuter för att döda och allt yngre killar dras in.

Trefas är ingen quick fix, poängterar han. Inte lösningen på det stora samhällsproblemet. Det är ett försök att göra något här och nu.

I Malmö har ett mer rubrikvänligt projekt fått mycket uppmärksamhet. ”Sluta skjut” har amerikansk förebild och kallar stans kriminella till så kallade call ins, allvarssamtal i grupp där man försöker förmå dem att vilja leva ett annat liv. Trefas riktar in sig mot enskilda personer och försöker skräddarsy åtgärderna.

Fakta. Sluta skjut Sluta skjut är ett projekt som startade 2018 som en pilot i Malmö där kommunen, Polismyndigheten, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet samarbetade. Metoden bygger på en amerikansk förlaga under namnet ”Group Violence Intervention”. Sluta skjut ska även provas i Huddinge, Göteborg, Uppsala och Örebro. Visa mer

En annan viktig skillnad är att det saknas ledarfigurer i Stockholm som polisen kan samtala med. Det är grov, oorganiserad brottslighet som kan överraska även de mest erfarna poliser, när barndomsvänner plötsligt vänder sig mot varandra.

Utvecklingen går snabbt och återväxten är stark. När storebröderna åker in står lillebröderna redo att ta över. Sara Jogestrand arbetar på socialtjänsten med åldersgruppen 13–21 år. Enheten är en av alla instanser som Trefasgruppen samverkar med. När hon en gång i tiden började arbeta var det personrån som ungdomar i riskzonen höll på med. Nu kan tonåringar som befinner sig i utkanten av de kriminella nätverken dras in i en verklig eller påhittad skuld som ska betalas. De kan också beordras att förvara narkotika och vapen. Det kan till och med gå så långt att de får uppdraget att utföra ett mord.

Medan vårdpersonalen försöker rädda den knivhuggne patienten, står tre poliser beredda i korridoren. Så snart de får klartecken inleder de ett förhör med honom vid britsen. På golvet står bruna påsar där patientens tillhörigheter läggs ned. Det är bevis som bärs iväg. Foto: Lotta Härdelin

Sara och hennes kollegor ser ofta tidigt vartåt det barkar, men det mesta som socialtjänsten kan göra baserar sig på frivillighet. För de familjer som tackar ja finns olika förebyggande åtgärder: familjeterapi, sociala insatsgrupper, särskilt kvalificerade kontaktpersoner, missbruksbehandling, ungdomscoacher och annat. Kommunens Jobbtorg skickar brev till alla ungdomar som inte går i gymnasiet och åker hem och knackar på för att erbjuda hjälp att hitta en utbildning eller en praktikplats.

– Men vi måste få med oss familjen. Barnet är ingen isolerad ö utan de som kan påverka mest är de som lever med och älskar honom. Vår största utmaning är att föräldrarna inte är med på tåget. Vårt jobb handlar om att oroa dem, få dem lika oroliga som vi, säger Sara Jogestrand.

För kriminella som är över 18 år finns kommunens lotsar, kontaktpersoner som gör en individuell kartläggning och försöker motivera varje individ och stöttar genom att följa med till psykologen, missbruksmottagningen eller Arbetsförmedlingen. Eller bara ta en fika tillsammans och snacka. Före varje möte görs en säkerhetsbedömning enligt en femgradig skala, men den har justerats i takt med att våldet trappats upp. Förut kunde lotsarna träffa femmorna, de med högst hotbild, en mil från den heta zonen där de bor. Numera träffas de på en polisstation.

Kvällens patient kommer att överleva. Efteråt tar en undersköterska fram skurhinken och svabbar bort de sista spåren. En blodpöl på golvet. Foto: Lotta Härdelin

När barnen är små och fortfarande går att påverka är det inte alla föräldrar som inser allvaret, säger Munira Abubaker, chef för Spånga Tenstas sociala insatsgrupper. Ovanpå det finns en utbredd okunskap som piskar upp stämningar i sociala medier där det skrivs att socialtjänsten tar muslimska barn. Nyligen sade Socialstyrelsens generaldirektör att det pågår en väldigt obehaglig desinformationskampanj.

– Vart vi än kommer får vi höra det, att socialtjänsten är onda och tar barn. Okunskapen sprids från mun till mun. Men att omhänderta barn är det sista vi vill göra, säger Munira Abubaker.

När barnen blivit förälskade i gangsterlivet och föräldrarna vill ha hjälp, är det mycket svårare. Då handlar det kanske inte längre om en 12-åring som rökt cannabis, utan om en 16-åring som är misstänkt för grovt vapenbrott.

Då kan det till och med vara för sent.

Få lägger märke till den silverfärgade dörren. Människor har siktet inställt på att svänga in på Åhléns sminkavdelning som ligger intill, eller tunnelbanestationen. Den som däremot stannar upp, trycker på porttelefonen och släpps in, kliver in en hiss som är så nedklottrad att den ser ut som en liten fritidsgård. Överallt är olika budskap sprayade och det går knappt att få syn på sitt eget ansikte i spegeln.

I hissen åker grovt kriminella som suttit av sina straff men som är under övervakning. De har inget val utan måste komma hit, till Frivårdens kontor på Fridhemsplan i centrala Stockholm. Dessa män är nyckelpersoner för att bryta våldsspiralen och Trefasgruppen har koll på deras frigivningsdatum. Om de inte fångas upp riskerar de att snart vara tillbaka i gängkriminalitetens toppskikt.

Här, på våning fem, får de sätta sig i soffan i väntrummet där affischer hänger på väggarna: ”Jag vill inte att min familj ska vara rädd för mig” står det vid telefonnumret till en stödlinje. ”Gör livet enklare med appen Utsikt!”, står det på en annan affisch som tipsar om en app med avslappningsövningar som man kan göra själv hemma. Appen håller också koll på tiderna hos Frivården och det är viktigare än man kan tro. De kriminella måste hållas åtskilda för att inte råka möta varandra av misstag.

Till Frivården kommer dömda som suttit av sina straff men som fortfarande är under övervakning. De tar hissen upp till femte våningen på bestämda tider för att undvika att fiender möts av misstag. Foto: Lotta Härdelin

En novembermorgon 2018 skedde just det, precis utanför i korsningen på Fridhemsplan. Människor som var på väg till jobbet trodde att oljudet kom från en trafikolycka. I själva verket var det en man som blev jagad och skjuten. Han klarade sig och senare hittade polisen pistolen slängd under en bil.

Efter det skärpte Frivården både säkerheten och rutinerna.

Vissa kriminella har så hög hotbild mot sig att de inte kan komma hit över huvud taget. De kan bli attackerade på vägen, eller orsaka att det blir farligt för andra. Då får träffarna ske digitalt istället, över Skype, eller på hemliga platser runt om i Stockholm som meddelas kort i förväg.

Ofta möter frivårdsinspektörerna en manlig mur, i form av en gängkriminell som sitter med armarna i kors och förklarar att han inte behöver någon hjälp. Det kan också vara någon som skryter om sitt våldskapital och gärna brer på lite extra.

Allt oftare är det en människa som sitter där i skyddsväst med stresstics som rycker i ansiktet, trots att han inte ens fyllt 20 år.

De unga ser redan ut att ha levt som de äldre.

Ulrika Palm brukar be mannen som sitter mittemot att sluta ögonen. Sedan inleder hon dagens övning.

”Tänk att du går på skogsväg. Du närmar dig ett vattendrag där löv flyter förbi. Du tar dina tankar, lägger dem på löven, och låter dem segla iväg.”

Det skulle kunna vara vilken mindfulnessövning som helst, men här handlar det inte om att kämpa mot stress på jobbet – utan mot impulsen att ta till våld.

Många gängkriminella som UIrika Palm träffar har vuxit upp med våld och med att omgivningen är fientlig. Hon berättar om en man som blev hejdad på stan och reagerade starkt. ”Vad fan vill du?” Det var bara någon som ville ge honom en komplimang.

Ulrika Palm och hennes kollegor arbetar med Kriminalvårdens behandlingsprogram Entré och tar emot frisläppta som behöver förändra sina invanda tankemönster och beteenden. Entré är inte frivilligt utan beslutas av tingsrätten och startar med en kartläggning, där man försöker få grepp om personen. Försöka hitta ett frö till förändring på ett personligt plan, till exempel att sluta göra mamma besviken, hindra sin lillebror att gå i samma fotspår, eller att bli en närvarande pappa till sina barn.

Förr gick kartläggningsfasen ganska snabbt.

– Då fick vi hit dem som hade en vilja till förändring. Nu får vi många som inte alls är där, så vi måste jobba mycket med motivationen. Få dem att släppa garden lite grand och börja bygga tillit, och det kan ta lång tid, säger Sara Ferm, Ulrikas kollega.

Mycket polisarbete är grå vardag och orsakar inga rubriker, som här när områdespoliserna Micke och Malin söker igenom ett buskage i jakt på narkotika, tillsammans med två civilklädda kolleger. Malin har arbetat i södra Stockholm i tio år och berättar att området förändrats. ”Förr var det stort om det skedde ett mord. Nu har alla kolleger åkt på mord.” Foto: Lotta Härdelin

Ulrika Palm och Sara Ferm jobbar med rollspelsövningar i rummet där den dömde får måla upp en svår situation, träna på att reglera sina känslor och hitta andra sätt att reagera på än att ta till våld och droger. Ibland slutar det med att personen flyger upp från sin stol och ut i korridoren, innan han lugnar ner sig och kommer tillbaka igen.

– Hela livet har de fått höra att de misslyckats. Då får vi försöka bekräfta det som faktiskt går bra, till exempel att stå emot impulsen när någon kriminell kompis ringer och ber om en tjänst. När de tappar hoppet får vi försöka behålla det, säger Sara Ferm.

Ulrika Palm berättar om en gängkriminell som flyttade från Stockholm och hörde av sig för att berätta att det har gått bra. ”Tack för att du trodde på mig”, sade han.

Vad säger ni till de som inte tycker att man ska hjälpa grovt kriminella som gör så mycket skada?

– Jag har full förståelse för brottsoffer och andra drabbade som tycker att ”han ska bara låsas in”. Men en dag kommer han ut igen, och hur vill vi att det ska se ut då?

Polisen Jörgen Larsson har arbetat i Järva i sju år, området i Stockholm som drabbats så hårt av gängkriminaliteten. Han deltar i Trefas och säger att de mest förhärdade är svårast att nå. ”De vi har störst framgång med är de unga som är djupt insyltade men som inte har skjutit någon än.” Och så berättar Jörgen Larsson om en kriminell man som kanske går att nå fram till. ”Det vore en enorm framgång.” Foto: Lotta Härdelin

”Fan också!” Jörgen Larsson kan inte hejda sig utan kör ner pannan i bordet. Den unge mannen som han för några veckor sedan hoppades nå fram till, svarar inte längre i telefon. Som polis har Jörgen Larsson sett honom växa upp och följt hans livs berg- och dalbana, hela tiden med hopp om förändring.

Den unge mannen är verbal, analytisk och visar prov på självinsikt. Han har potential att göra något vettigt av sitt liv, berättar Jörgen Larsson.

– Vi träffar även helt andra människor, mördare med psykopatiska drag. Men den här killen borde vi kunna nå. Trodde vi.

Men mannen tycks ha gått under jorden och Jörgen Larsson anar vad som hänt.

– Han är troligen tillbaka hos sina kompisar. Det här är ett konkret, misslyckat ärende. Ja, jag slog faktiskt pannan i bordet imorse.

Kollegan Shqipe Neziraj säger att det är lätt att ta på sig skulden.

– Det är ju aldrig vårt fel, men man undrar alltid om det hade gått att göra något annorlunda.

Kollegorna försöker växeldra. När en tappar modet får någon annan vara stark.

– Man lär sig glädjas åt det lilla, som att vi till exempel haft sex veckor nu utan att någon av våra individer blivit skjutna. Det ger lite andrum, säger Jörgen Larsson.

Jörgen Larsson försöker ta fasta på de ljuspunkter som trots allt finns. Och han och hans kolleger inom Trefas tänker långsiktigt. ”Den dagen någon vill ha vår hjälp, finns vi här”, säger han. Foto: Lotta Härdelin

Shqipe Neziraj jobbade tidigare inom äldrevården med människor i livets slutskede. Inte ens där var döden lika närvarande som här.

– Värst är när någon dör. När vi plockar vi bort hans bild från tavlan brukar jag tänka på de anhöriga, som ska plocka bort ett foto från nattygsbordet.

Hur många liv har ni räddat?

Jörgen Larsson blir sittande i tankar, för hur mäter man det i den här världen?

– Vi hade en kille med ett skarpt hot mot sig. Vi träffade honom och förklarade läget. Han lyssnade, och höll sig undan, ett tag. Men nu sitter han för dubbelmord i Danmark. Så vi kanske räddade hans liv, men så släckte han två andra.

Nur gillar inte när det är lugnt. När DN träffar honom igen säger han att stillheten känns bedräglig.

– Det är inte lugnt, det är en planeringsfas.

Egentligen skulle han varit på väg till Dubai nu med kompisarna i gänget. Tagit in på ett femstjärnigt hotell och softat vid poolen, umgåtts med flickvännen och shoppat märkeskläder utan att hela tiden se sig över axeln. Låtit pengarna som dragits in på brott flöda. Men det får vänta. Det finns ouppklarade konflikter på hemmaplan och ingen vill åka förrän hämnd har utkrävts.

Nur försöker skydda sin mamma med lögner, men hon har förstått. ”Mamma kan fråga om hon ska ställa sig i fönstret i tre dagar och hålla utkik åt mig, om läget är hett”, säger Nur. Foto: Lotta Härdelin

Några dagar senare bryts lugnet. Polisen Andreas Gran som ingår i den nystartade Trefasgruppen i södra Stockholm tar sin mobiltelefon och reser sig hastigt från stolen. Sedan kommer han tillbaka och avbryter intervjun med DN.

– Jag är hemskt ledsen, men jag måste ta det här, säger Andreas Gran och försvinner iväg.

Det tar inte lång tid innan även Nur får veta vad som just har hänt. En gängledare har skjutits på ett hotell mitt i julruschen. Enligt polisen tyder inget på att det har med Nurs gruppering att göra, men nyheten om den senaste skjutningen sprids snabbt i den undre världen.

– Mitt i centrala stan. Nu kan man inte träffas i Stockholm längre, nu får man väl träffas i Alingsås! säger Nur.

Mannen som sköts segnade ner i lobbyn på hotell Fridhemsplan, som ligger mittemot Frivårdens kontor. Det var gängledaren i Östberga. Han som var rödmarkerad hos Trefasgruppen.

På den muslimska kyrkogården i Stockholm vilar sex av Nurs vänner. Unga män som dött i gängkriget. ”Vi går på fler begravningar än födelsedagskalas. I alla fall känns det så.” Foto: Lotta Härdelin

– Där, där, där, där, där och där.

Nur står på den muslimska begravningsplatsen och visar var hans vänner ligger. Namn som blir en ansiktslös ström i nyhetsrapporteringen i ett gängkrig som aldrig tycks ta slut.

Nur är ung men pratar om döden som om det vore ett dataspel. Något ofrånkomligt som händer då och då.

Kommer känslorna någon gång hinna ikapp?

– Kanske. Det är väldigt viktigt att inte tillåta det så länge jag är kvar i den här miljön. Du går på begravningen, beklagar sorgen, hämnas och går vidare.

Första gången någon dog, medger han, blev han ledsen och deprimerad. Då var han tonåring och offret var inte bara en vän, utan en del av honom själv.

– Vi andades samma andetag. Förstår du?

Det blev en vändpunkt. Snart bar Nur vapen för första gången och konflikterna togs till en ny nivå som han inte ser något slut på. Inte ens när vi står på ett frostnupet gravfält ovanpå unga människors kroppar.

Nur har själv suttit flera år i fängelse och säger att högre straff inte kommer stoppa våldet.

– Det är skitsnack, det finns redan livstid. Alla vet det. Jag menar inte att spela ball, men det är inte tufft där inne. Du umgås, pluggar och får jättemycket stöd. Nej, allt handlar om dina familjeförhållanden där ute. Du kanske har en tjej du saknar, en mamma du älskar eller kusin som du vill finnas för. Sånt funderar man på när man sitter länge.

Nur är muslim men går inte till moskén, det skulle kännas som hyckleri. ”Det har hänt så mycket att jag inte vet om jag kan bli förlåten, så det skulle bara kännas som att lura Gud. Det spelar ingen roll om det är du som trycker på avtryckaren, om du inte stoppar det är du skyldig. Muslimer får inte skjuta på varandra, det är en synd”, säger han. Foto: Lotta Härdelin

Nur vet inte vad som skulle få honom att sluta, och han resonerar en stund om att det vore skönt att kunna ta en promenad i naturen, kanske skaffa barn någon gång. En annan dröm är att ta upp fotbollen igen.

– Jag älskar fotboll, där bryr sig ingen om du är dömd eller var du kommer ifrån. Det är bara en boll. En trygghet. Då måste jag vara klar med de här gänggrejerna.

Men Nur säger att han inte är där än. Och så berättar han om ett telefonsamtal han fick sist han satt häktad, från polisen som ville att han skulle hoppa av.

– Men det är inget för mig, det är för sent, säger Nur.

Och så förklarar han att samtalet kom från Jörgen och hans kolleger.

Fotnot: Nur är ett fingerat namn. Sedan reportaget gjordes har Frivården flyttat till nya lokaler.

Läs mer:

Här är alla skjutningar i Stockholm de senaste åren