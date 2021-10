Generaldirektören äger skog som hans myndighet har tillsyn över

Det är myndigheten Skogsstyrelsen som ansvarar för tillsyn över skogsbruket – att exempelvis tillräcklig hänsyn tas till miljön i samband med avverkningar.

Privat har Herman Sundqvist en växande skogsegendom.

Redan då han tillträdde som generaldirektör i mars 2016 ägde han tillsammans med sin fru drygt 420 hektar skog. Det anmälde han som bisyssla till regeringen, i ett mejl ett halvår efter tillträdet.

– Det har varit fullständigt känt för regeringen och på regeringskansliet när jag anställdes. Sedan gäller samma sak för mig som för alla andra – det är inte förbjudet att vara skogsägare, säger Herman Sundqvist till DN.

Men sedan tillträdet har han tillsammans med hustrun gjort ytterligare tre stora förvärv av skog, för 20 miljoner kronor. Totalt har de köpt skog för 27 miljoner kronor, och äger, inklusive ett arv av skog, nu sammanlagt 729 hektar – ett område stort som drygt 1 000 fotbollsplaner – kring Luleå.

Herman Sundqvist. Foto: Patrik Svedberg

När DN begärt ut deklarationer om jäv eller intressekonflikter från myndigheten framkommer att sådana inte tillämpas.

”Skogsstyrelsen har inga dokument benämnda jävsdeklarationer eller liknande för personal eller ledamöter i styrelsen. Offentligt anställda har att känna till och tillämpa gällande regler om jäv”, svarar myndigheten i ett mejl.

Herman Sundqvist uppger att han inte meddelat regeringen om sina nya köp av skog under tiden som myndighetschef, däremot att han meddelat styrelsen för myndigheten.

Inför en avverkning är skogsägare skyldiga att skicka in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Under tiden som generaldirektör har Herman Sundqvist upprepat skickat in avverkningsanmälningar till sin egen myndighet, för runt 20 hektar skog, som han bedömer själv (DN har begärt ut men ännu inte fått ta del av dokumenten). Det är alltså anmälningar som granskats av hans anställda.

DN har tidigare avslöjat att allt färre tillsynsbesök innan avverkningar genomförs av myndigheten. Bara tre procent av avverkningarna besöks i dag på plats.

Har det varit någon tillsyn av dina avverkningsanmälningar?

– Jag behandlas ju precis som alla andra markägare men det kan naturligtvis uppstå en fråga om det är så, eftersom jag har det jobb som jag har. Därför brukar jag skoja internt om att det är media som kommer granska mina avverkningar.

Kan det inte vara märkligt för den tjänsteman som sitter med dina avverkningsanmälningar i knät – att han eller hon ska granska sin chef?

– Jag är ju skogsägare, jag har varit det innan, jag har anmält bisyssla till regeringen. Vi får ju helt enkelt göra det här så bra det går. Visst, det kan ju säkert bero på vilken person det är som får just den här avverkningsanmälan. Men man kan inte göra mer än det bästa av situationen. Egentligen är det inte konstigare än att en trafikpolis naturligtvis behandlar alla som stoppats för en nykterhetskontroll lika, oavsett vad de har för jobb, oavsett om de är polischefer.

Enligt experter DN talat med är generaldirektörens skogsägande problematiskt.

Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap. Foto: Magnus Wahman

Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet:

– Jäv, i strikt juridisk mening, uppstår inte förrän han är med och fattar beslut som direkt eller indirekt gäller honom själv och hans mark, men problemet är att han kan framstå som partisk, och en statstjänsteman är skyldig att vara opartisk, det är reglerat i grundlagen.

Kravet på saklighet och opartiskhet brukar benämnas objektivitetsprincipen och finns instiftat i regeringsformen.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt. Foto: Lisa Mattisson

Enligt lagen om offentlig anställning får en offentligt anställd person inte ”utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende”. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet:

– Jag skulle säga att det här skogsägandet är en förtroendeskadlig bisyssla och det är ett lagbrott.

Lundin reagerar på att Skogsstyrelsen inte använder sig av jävsdeklarationer. Enligt honom är det ovanligt, särskilt för en tillsynsmyndighet.

– Generaldirektörens skogsägande är en bisyssla som är fullkomligt hisnande. Föreställ dig att Livsmedelsverkets GD skulle äga företag i livsmedelsbranschen – tror du det skulle vara okej? Nej, inte alls.

Herman Sundqvist är förvånad över att media inte tagit upp frågan tidigare.

– Du är faktiskt den första journalist som ställt den här frågan och jag har väntat på den. När jag blev anställd som generaldirektör var jag väldigt tydlig med att jag var skogsägare och hade varit det i många år.

Läs mer:

Tjänstemän larmar: Hotade skogar huggs ned