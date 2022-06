Ljudet av klockorna som ringer till begravning i kapellet hörs över St Pauli kyrkogård i Malmö. Syrener och kastanjer står i blom och gravarna bäddas in i försommargrönska.

I kapellet står en enkel kista i obehandlat trä. Bredvid ett brinnande ljus visar ett inramat fotografi mannen som ligger i kistan. Han ligger på en parkbänk, klädd i tjocka vinterkläder. Många Malmöbor minns honom precis så. Sedan 1990-talet sov han på en och samma bänk i en liten park i början av allén som går genom Rörsjöstaden i centrala Malmö.

Fjorton personer tar plats i stolarna framför kistan. Ett par som ägt flera klädaffärer, en undersköterska, en lektor vid Socialhögskolan i Lund och en bluesmusiker från Möllevången. De känner inte varandra men de har alla en relation till mannen i kistan. Vissa av dem hade träffat honom nästan dagligen. Men ingen av dem vet vem han var.

Nästan ett halvår efter hans död är gåtan om mannens identitet fortfarande olöst. Polis, socialtjänst och engagerade privatpersoner har gett upp. Nu begravs han anonymt. Men för de som lägger blommor på kistan när den sänks ned i graven är han en man med många namn.

Begravningsceremonin hölls i kapellet på St Pauli kyrkogård på Sorgenfri i Malmö, tio minuters promenad från den bänk som var Georges hem. Foto: Anders Hansson

Kyrkklockorna tonar ut och Birger Signäs inleder ceremonin. Det är ett mycket ovanligt uppdrag för honom trots över 40 år som begravningsförrättare.

– Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något oväntat sker. Jag tror att det var så många av er kände när ni hörde att George, Smiley, Komma eller vad vi nu vill kalla honom plötsligt inte fanns där han brukade finnas. Plötsligt var hans plats tom. Bänken i Floras hage var övergiven. Alla undrade: vad hade hänt med en människa som man på något sätt tog som en del av gatulivet?

På den lilla skylten på gräsmattan där kistan senare sänks ned står namnet George. Det var bara ett av de namn som han använde om sig själv. Begravningsgästerna delar anekdoter och berättar under vilket namn de känt honom: George, Gorsh, Kharl, Komma och Koma. Andra har kallat honom Smiley, påsmannen eller Q.

Bänken på Kungsgatan i centrala Malmö var Georges hem från någon gång på 1990-talet till december 2021 då han avled av sjukdom. Foto: Anders Hansson

Varje morgon packade George prydligt sin sovsäck på bänken och täckte den med en presenning. Sedan gick han till Triangeln där han tillbringade sina dagar utanför Hemköps entré. Alltid klädd i tjocka vinterkläder, med pantburkar och sina få tillhörigheter i påsar som han bar med sig. Där satt han tyst. Ofta milt leende. Tiggde inte, men rörde handen över bröstet när han fick en gåva.

George sökte sig inte till hjälporganisationer eller härbärgen. Han bad heller inte om hjälp av socialtjänsten. Allt tyder på att han levde av mat och pengar som han fick av förbipasserande och personer som genom åren lärde känna honom. En av dem var Ann-Charlott Myllyniemi som mötte honom första gången 1997.

– Jag tror inte att han visste vad han betydde för så många. Det var inte bara det att vi betydde något för honom för att vi gav honom mat, pengar, kaffe eller kläder. Det var ömsesidigt. Det var en glädje varje gång man träffade honom, säger hon.

Fem månader efter dödsdagen begravdes George. ”Han hade en väldigt stark integritet. Därför vet vi bara brottstycken om honom”, säger begravningsentreprenören Birger Signäs, till höger om kistan. Foto: Anders Hansson

Flera gånger i veckan gick hon förbi platsen utanför Hemköp. Ibland pratade de kort. Oftast visade han sin tacksamhet genom sin karaktäristiska gest: han rörde handen i en cirkel över hjärtat.

Några dagar efter lucia hittades George livlös på bänken i Floras hage. Bara några dagar tidigare hade snön lagt ett pudertunt täcke över Malmö, men den smälte snabbt bort. På den här bänken hade han klarat många kalla vintrar.

Det här blev den sista.

När han dog hade han några klädesplagg och lite kontanter. Inga id-handlingar, inga föremål som kunde berätta om ett liv innan bänken blev hans hem.

Jordfästningen skedde på Östra kyrkogården i Malmö. I en kistlund begravs de som av olika anledningar inte kremeras, men som inte får en egen gravplats. Foto: Anders Hansson

Uppdraget att ta reda på vem George egentligen var hamnade hos dödsfallshandläggare Susanne Leijon på Malmöpolisen. Samtidigt började flera av dem som brukade prata med honom söka svar på samma fråga.

– Vi försökte så gott vi kunde. Man vill ju inte att han skulle begravas som helt okänd. Det kanske finns någon anhörig någonstans, säger Susanne Leijon.

Sociala jouren, hjälporganisationerna, uppsökande verksamheter – ”alla vet vem han är men ändå inte”, säger hon. Fingeravtryck och dna är inte till någon hjälp så länge det inte finns något att jämföra med. Han hade inga tänder kvar, men för att identifiera en person med tandkort krävs även där något att jämföra med.

– Det fanns ingenting som kunde peka mot någonting mer. Ingenting. Men det har berört jättemånga. Både hos oss poliser och bland människor som sett honom och brytt sig.

Hans dialekt tydde på ett ursprung i Mellansverige eller längre norrut och ett fotografi på George skickades ut till poliser i hela landet. Men efter att ha resonerat kom man fram till att det inte var möjligt att gå ut med en efterlysning till allmänheten.

– Har han valt att leva under radarn, i alla fall under den tid vi känner till i Malmö, så kanske vi inte ska göra allt för mycket efterforskningar?, säger Susanne Leijon.

Hemlöshetsforskaren Marcus Knutagård har skrivit flera dikter om George, som han mötte inom ramarna för sin forskning. ”Det blev en mycket fin och värdig begravning. Man tänker på allt som görs, som inte syns, men som garanterat har varit positivt för George i hans liv”, säger han. Foto: Anders Hansson

Redan tio år innan hans död försökte polisen lösa Georges gåta.

En tidig novembermorgon 2012 hittas en hemlös man knivmördad på Pauliskolans gård. Den ligger femtio meter från bänken och när nyheten sprids går många malmöbors tankar till just George. Det är inte han som är offret men flera av de poliser på länskrim som utreder mordet tänker genast på att han kan ha hört eller sett någonting. De bestämmer sig för att prata med honom, och samma morgon hämtas han till det dåvarande polishuset på Davidshalls torg.

Han presenterar sig som George, men bokstaverar fram en annorlunda stavning: Gohrs. Sitt efternamn har han växt ifrån, och därför har han inte längre något, säger han. Flera gånger under samtalet uppger han ett fullständigt personnummer – men det finns inte i systemet.

”Såna ska man inte ha”, svarar han när polisen frågar honom om han har en mor, far eller syskon. Skolor fanns inte när han växte upp, är svaret på frågor om var han gått i skola.

Polisen som förhör honom blir märkbart tagen av mötet och mailar förundersökningsledaren:

”Man kan inte utan att känna en sorg över detta människoöde och jag gav honom pengar till cigaretter”, skriver han.

När George får pengarna bockar han sig och rör högerhanden över hjärttrakten.

Polismannen fortsätter:

”Tragiskt, men vi har gjort vad vi har kunnat. Gohrs ensamma liv har skapat en socialt grovt tillyxad person som varken släpper ut eller tar in relationskänslor. Det skulle inte förvåna mig om Gohrs blir begraven som okänd”.

Bild 1 av 2 Bluesmusikern Stellan Viking kallade George för Smiley. De träffades i Malmönatten när Stellan sålde korv och höll sedan kontakten. När Stellan Viking fick veta att Smiley gått bort har han via sociala medier försökt få reda på mer om hans identitet. På begravningen sjöng han en sång han själv skrivit. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 2 ”Han har gett mig så mycket i ödmjukhet genom att bara visa hur man kan vara. Utan att önska något”, säger musikern Stellan Viking, som sjöng på Georges begravning. Foto: Anders Hansson Bildspel

En av de få vinterdagar då Malmös gator täcks av ett tjockt snötäcke ser Marcus Knutagård hur någon har skottat runt Georges bänk.

– Det såg ut som en yrkesmässig skottning, inte som något han gjort själv. Jag vet inte vem som gjort det men det var en fin gest. Jag är tagen av det engagemang för honom som har pågått hos flera människor under många års tid, säger han.

Han är universitetslektor vid Socialhögskolan i Lund och minns George från sina första år i Malmö, som tidigast 1994. När han sedan började forska om hemlöshet blev Georges bänk en del i hans avhandling. Den fick stå kvar samtidigt som kommunen försökte försvåra för hemlösa att slå läger på andra platser i staden. En gång byttes den ut mot en modell som inte var lika bekväm att sova på, men Georges gamla bänk ställdes tillbaka.

På flera platser där hemlösa bosatt sig har Malmö stad försökt hindra det, till exempel genom att sätta upp galler, staket eller stenbumlingar. Men George störde ingen, var inte aggressiv eller hotfull och missbrukade inte. Marcus Knutagård tror att det var därför han fick vara i fred.

– George valde aktivt att bo ute, inte på härbärgen. På så viss blev han en synlig gestalt. Att han själv inte sökte hjälp kan ha väckt omsorgskänslor hos människor. Man ger helst till de som ser ut som en bild av en hemlös person och där passade George med alla sina påsar in, säger han.

Vid begravningen läser Marcus Knutagård en dikt han skrivit till Georges minne.

A gentle hand under your glove

wearing your black thick outdoor clothing

putting one hand on the heart in gratitude

You did nothing to exclude, but society failed to include.

– Det var inte han utan vi som alltid skyndade på. För mig symboliserar han att stanna upp, tänka till och känna efter hur andra också lever och har det. Om man vill se det så var det en gåva han kunde ge.

Bild 1 av 3 Ann-Charlott Myllyniemi kom till begravningen för att ta avsked av George som hon brukade prata med flera gånger i veckan. ”En gång när jag frågade om han ville ha något bad han om leverpastej och ett citronwienerbröd. Det fick han. Jag borde ha frågat mer om hans bakgrund, men var för rädd att nudda något som varit känsligt”. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 3 Juli Hammargren har arbetat på ett av stadens härbärgen men mötte aldrig George där. Han sökte sig aldrig dit. – Vi gick förbi honom varje dag, jag och mina hundar Beatrix och Lady. Vi hälsade på varandra genom en gest med handen över hjärtat. Han var en del av vår vardag, säger hon. Foto: Anders Hansson Bild 3 av 3 Ann-Charlott Myllyniemi var en av dem som under flera års tid hjälpte George med mat och pengar. Foto: Anders Hansson Bildspel

Efter begravningsceremonin i kapellet körs Georges kista till Östra kyrkogården. Där bär begravningsbyråns kostymklädda män kistan över en gräsmatta utan gravstenar eller blommor. Det är kistlunden – platsen för dem som inte kremeras men som inte heller får en egen gravplats. På en liten skylt bredvid den tomma graven står namnet George. Kistan sänks ned.

Om någon i framtiden skulle höra av sig och tro sig veta vem George var måste kvarlevorna finnas kvar. Hos polisen finns också dna och fingeravtryck bevarade, om något att jämföra med skulle dyka upp.

Ann-Charlott Myllyniemi släpper ner en röd ros på kistan innan den täcks av jord.

– Vi vet inte vad han ville. Det är jättesorgligt, men det är dubbelt också. Kanske hade han velat leva så här? Men jag tycker att det vore bra om hans identitet kom fram. Det är synd om han ska förbli en okänd människa.