Google säljer kändisars namn till högstbjudande

På söndagen kunde DN i ett internationellt grävsamarbete avslöja att det amerikanska reklambolaget Ads Inc från San Diego ligger bakom många av de falska kändisannonser som spridits i sociala medier de senaste åren.

Nu kan DN även avslöja hur Google säljer annonser till bluffmakare och hur kändisarnas namn säljs till högstbjudande.

Läs mer: Googles svar på kritiken: En katt- och råttalek

Om ett företag betalar för ett sökord innebär det att just deras annons visas när någon söker på det ordet.

Genom att använda Googles eget annonssystem och andra kommersiella verktyg har DN kunnat kartlägga vilka sökord det handlar om.

Ett exempel är den svenska programledaren Filip Hammar, som under flera år utnyttjas i bitcoinindustrin och hans namn är ett populärt sökord som många sajter betalar för. En annan programledare som förekommer i nästan alla falska annonser på svenska är Fredrik Skavlan.

Även Filip Hammar har utnyttjats i de falska bitcoinannonserna. Hans namn är ett populärt sökord och förekommer i listan över vad ett av bolagen har betalat för att synas intill. Foto: Alexander Mahmoud

När DN går in i Googles annonssystem och planerar för att göra en annons med sökorden ”Bitcoin Skavlan” föreslår Googles eget system att vi kan lägga till ”Filip Hammar Skavlan” eller ”Filip Hammar Bitcoin Skavlan”. Vår tänkta annons skulle då visas när någon söker på dessa ord – en uppenbar referens till de falska kändisannonserna.

På liknande sätt ser vi hur kända personers namn säljs i en rad länder.

Bland de sajter som DN granskar finns också andra exempel på tvivelaktiga sökord som de betalat Google för – såsom ”hur kan man tjäna pengar snabbt och enkelt som barn” och flera andra liknande referenser på engelska.

På den här adressen har företaget Finixio sina lokaler. Det är ett av bolagen som i stor skala köper sökordsannonser från Google. Foto: DN

Ett av bolagen som i stor skala köper sökordsannonser från Google är Finixio Ltd.

Bolaget har sitt kontor på Lower Thames Street, alldeles vid London Bridge i centrala London. På två år har bolaget gått från nystartade till att ha 35 anställda och en omsättning på över 150 miljoner kronor – enligt bolagets egna uppgifter.

Mot provision fixar Finixio fram kunder till finansbolag som erbjuder konsumenter riskfyllda valutaspekulationer i bitcoin. Stommen i verksamheten är ett nätverk av ekonomisajter som på olika språk recenserar och betygsätter dessa tjänster på nätet.

Ökända bluffen ”Bitcoin Code” får 5 stjärnor av Finixios svenska sajt.

Men betygen och recensionerna är betalda av bolagen de recenserar. Ökända bitcoin-sajter som myndigheter i flera länder varnat för får höga betyg och påstås vara säkra och fullt lagliga.

Bland Finixios nätverk av sidor finns flera som riktar sig mot svenskar – men merparten är på engelska och tyska.

En av Finixios sajter som varit störst under hösten 2020 heter WealthAdvisor – på sajten uppges en adress som går till en pub i norra London. Den innehåller inget bolagsnamn men DN:s och OCCRP:s granskning visar att det är Finixio som ligger bakom.

Den här puben i norra London anger WealthAdvisor som adress. Foto: DN

WealthAdvisor betygsätter olika sajter som låter konsumenter spekulera i bitcoin och andra kryptovalutor - men betygen och utvärderingarna är falska.

DN:s granskning visar att Google fått cirka 70 miljoner kronor från WealthAdvisor sedan i mars för sökord och annonser i bland annat Sverige, Storbritannien och Tyskland.

Med hjälp av tjänsten Semrush som riktar sig till reklambyråer och annonsföretag har Dagens Nyheter i detalj kunnat granska annonserna. Bland WealthAdvisors sökord finns en tydlig koppling till de falska annonserna med kändisar.

I Sverige har WealthAdvisor till exempel betalat för sökorden ”Bitcoin Skavlan”, ”Bitcoin Filip Hammar” och ”Filip Hammar Bitcoin Skavlan”.

Databasen visar vilka sökord som sajten Wealthadvisor betalat för.

På liknande sätt köper WealthAdvisor sökord i andra länder. I Storbritannien handlar det bland annat om tv-programmet Dragons Den och kända personer som affärsmagnaten Richard Branson och ekonomijournalisten Martin Lewis.

Av datan från Semrush framgår att konkurrensen och priserna på sökord som är kopplade till de falska annonserna med kändisar är högre än andra. Vissa sökord kostar upp till 60 kronor per klick på annonsen – de säljs av Google till högstbjudande.

Ett av de varumärken som marknadsförs allra hårdast mot svenskar är ”Bitcoin Code”.

Det påstås vara en robot som automatiskt köper och säljer bitcoin och andra kryptovalutor – men allt är en bluff. Användarna slussas i stället vidare till finansbolag som erbjuder riskfyllda spekulationer i kryptovalutor.

I vissa fall är handelsplattformarna under tillsyn från myndigheter – exempelvis på Cypern. I andra fall är de helt oreglerade och registrerade i ökända skatteparadis.

Vissa är rena bedrägerier som stjäl användarnas pengar från första stund – som den bedrägerifabrik i Kiev som DN avslöjade i våras.

Resultatet är nästan alltid detsamma: användarna förlorar alla sina satsade pengar.

Att myndigheter varnar för Bitcoin Code hindrar dock inte WealthAdvisor från att göra följande påstående: ”Är Bitcoin Code legitimt? Ja, allt med Bitcoin Code är lagligt och transparent”.

WealthAdvisor påstår att man testat tjänsten och lyckats tredubbla insatsen om 250 euro på några timmar – Bitcoin Code får bästa omdöme – 5 stjärnor och 9.8 i betyg.

På liknande sätt rankas ett tiotal andra liknande bluffsajter med höga betyg och löften om att tjänsterna är lagliga.

Enligt uppgifter från bland annat en amerikansk brottsutredning med koppling till Bitcoin Code kan förmedlare, som till exempel WealthAdvisor, få en provision på mellan 2.500 och 4.000 kronor för varje person som registrerar sig och gör en första insättning.

När Dagens Nyheter under påhittat namn registrerar sig på bluffsajten Bitcoin Code dröjer det inte många minuter innan det börjar komma e-post från WealthAdvisor.

Mejlet från WealthAdvisor som länkade DN:s reporter vidare till en falsk artikel.

I ett av mejlen påstås den brittiska sångerskan Adele ha tjänat en förmögenhet.

I ett annat är det den brittiske fotbollsspelaren Marcus Rashford som påstås blivit rik med deras system.

Marcus Rashford som spelar i Manchester United och det engelska landslaget har den senaste tiden blivit något av ett helgon i Storbritannien där han drivit en kampanj för gratis skolluncher till fattiga barn under coronapandemin. Initiativet fick drottning Elizabeth II att ge den 22-årige fotbollsspelaren riddarorden MBE, Member of the Order of the British Empire.

WealthAdvisor utnyttjar Marcus Rashfords kamp för fattiga barn i sin reklam: ”Från gratis skollunch till hjälp för tusentals att få ekonomisk frihet!” står det i mejlet som DN får.

I e-posten finns en bild på Marcus Rashford och texten länkar vidare till en falsk annons utformad som en tidningsartikel, enligt samma mönster som Dagens Nyheter tidigare avslöjat. Från artikeln länkas DN:s reporter vidare till ett finansbolag som brittiska finansinspektionen har varnat för och som helt saknar licens.

Den falska artikeln som WealthAdvisors mejl länkades DN:s reporter till.

På nätet finns också mängder med vittnesmål från personer som uppger hur de blivit lurade av det bolaget.

Finixios vd Adam Grunwerg medger i ett mejlsvar till Dagens Nyheter att WealthAdvisor är bolagets sajt och uppger att mejlen med kändisar är ett misstag och att ledningen inte känt till dessa mejl.

– Vi har kommunicerat med gruppen som arbetar med detta för att försäkra oss om att det inte händer igen, skriver Adam Grunwerg.

Han uppger att e-postutskick motsvarar mindre än en procent av intäkterna till Finixio.

– Och de specifika mejl som ni nämner motsvarar mindre än en procent av mejlutskicken.

När DN och OCCRP frågar honom huruvida det är Finixio som driver de falska Bitcoin-sajterna, såsom Bitcoin Code som bolaget länkar till, medger han att Finixio driver egna versioner av dessa sajter.

Finixios version av Bitcoin Code.

– Självklart driver vi inte alla de som du kan se i Google, det finns 1000-tals av dem, skriver han.

Adam Grunwerg uppger att Finixios versioner av bitcoinsidorna skickar merparten av kunderna till godkända finansbolag med nödvändiga licenser. Men han säger att de inte alltid har full kontroll över var kunderna kan hamna.

– Vi skickar också trafik till nätverk som distribuerar trafiken vidare och vi kan inte alltid kontrollera vilka de skickas till, skriver han.