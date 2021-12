Göteborg och Malmö firar nyår med fyrverkerier – inte Stockholm

Nyårsafton 2021 blir fortsatt ett annorlunda firande i Stockholms stad, som inte kommer att anordna några officiella festligheter. Den åtgärd staden vidtar för att undvika trängsel är att förstärka myndigheternas besked om hur man ska agera.

Däremot förekommer det andra publika firanden. Till exempel är Skansens mångåriga tradition med ett firande på Solliden tillbaka.

Polisen i Region Stockholm sätter in en extraresurs för att hantera nyårsfirandet.

– Vi har fokus på krogar, fyrverkerier och folksamlingar, att folk inte far illa av fyrverkeriskjutningar och överförfriskning, säger polisen Gunnar Ricknell som ska arbeta på nyårsafton.

Ska ni försöka hålla i sär folk om det blir trängsel?

– Nej, det finns ju inte några sådana restriktioner från Folkhälsomyndigheten nu, säger Gunnar Ricknell.

Malmö stad arrangerar nyårsfirande på tolvslaget med ett fyrverkeri som skjuts upp från Hullkajen i Nyhamnen. För barnen blir det nyårsfest på Stortorget klockan 17 med fyrverkerier som är anpassade för de minsta – både vad gäller uppskjutningshöjd och ljudnivå.

I Malmö stad har fyrverkerierna tidigare skjutits upp från city men för att undvika trängsel har platsen nu förlagts till Nyhamnen.

”Men det gjordes redan före pandemin. Firandet som tidigare hölls vid Malmö Operas piazza var så populärt att det helt enkelt blev fullt och därför var det svårt för många att ta del av det”, uppger Malmö stad i ett mejl till DN.

I Göteborg kommer fyrverkeriet att skjutas upp från den vanliga platsen över hamnområdet klockan 17 och kan ses från båda sidor av älven och stora delar av innerstaden från öppna och höga platser.

– Eftersom vi ställde in förra årets fyrverkerier kommer vi i år bjuda på några extra spektakulära scener och även så kallad mönsterskjutning. Skådespelet pågår cirka 1 minut längre, skriver Josefin Meyer, marknadsansvarig på GP som står för fyrverkeriet, i ett mejl.

Hur resonerade ni kring eventuell trängsel, i och med de senaste rekommendationerna/restriktionerna?

– Vi resonerade länge och väl och kom fram till att vi håller oss inom ramen för rådande restriktioner, skriver Josefin Meyer.

Det är inte bara i storstadsområdena nyårsfirandet blir annorlunda. Umeå meddelade under onsdagen att man ställer in firandet av stadens 400-årsjubileum som var planerat till nyårsafton. Samma besked kommer även från till exempel Västerås och Jönköping som även de ställer in nyårsfirandet.

