Göteborgs ”bypassoperation” klar – elva år efter en avgörande kaffekopp i Örebro

På onsdagskvällen 16 december kommer projektchefen Stein Kleiven att iklädd sin gula Trafikverket-jacka och tillsammans med kolleger öppna nerfarten till det norrgående tunnelröret.

– För ett bra tag sedan började folk höra av sig för att få veta hur de kan bli första bil genom tunneln, säger han.

Ett par decennier efter att göteborgarna börjat sucka ljudligt över de ständiga köerna för att passera Göta älv och sju år efter första spadtaget är Marieholmsförbindelsen färdig.

Under ett drygt halvt sekel har Tingstadstunneln ensamt fungerat som huvudåder förbi Göteborg, såväl för långväga resenärer på E6:an längs västkusten som för jobbpendlarna. Fråga några tusen Volvoanställda, de kan drömma mardrömmar om stressnivåerna i köerna morgon och kväll.

Tingstadstunneln, den 450 meter långa, dimensionerades på sin tid för den då kolossala mängden 80.000 fordon per dygn. I dag försöker den svälja 125.000.

Gamla eller nya? Så väljer du rätt tunnel Den 500 meter långa Marieholmstunneln ska ansluta E45 Marieholm och Partihallsförbindelsen (Röde Orm) med E6 Tingstadsmotet och Ringömotet på Hisingen. Då ökar tillgängligheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och västra Hisingens industrier, men innebär också kortare restid för till exempel den som ska ta sig från Kungälvshållet på E6:an till Landvetter flygplats eller andra platser längs E20 eller riksväg 40. Trafikverket har skapat en särskilt instruktionssajt för den som är osäker på lämpligaste val av tunnel. Visa mer

Om Trafikverkets bedömningar slår in ska 50.000 av dem nu förflytta sig 600 meter uppströms. Där, sju meter under älvens yta, döljer sig nämligen taken på Marie, Göta och Tina. Så kallas de tre 100 meter långa, 30 meter breda, tio meter höga och 25.000 ton tunga tunnelelementen i betong som med hjälp av laser och avancerad GPS sänkts till exakt rätt plats på lerbottnen för att rymma två trefiliga tunnelrör.

Sju meter under vattenytan på den här platsen går nu Marieholmstunneln. De gula märkena på båda sidor om älven markerar var betongelementen är placerade. I bildens bortre del syns den så kallade Partihallslänken, i folkmun Röde Orm. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Att projektchef Stein Kleiven nu kan stå i det södergående röret och berätta, där det av arkitekten Gert Wingårdh designade taket lyser i terrakottarött – en anspelning på teglet i näraliggande Gamlestadens fabriker – har sin alldeles speciella historia. Det är här kaffekoppen i Örebro kommer in.

Trafikverkets projektchef för Marieholmsförbindelsen har varit Stein Kleiven. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

För hur skulle det betalas, av staten eller av kommunen och regionen? 3,5 miljarder skulle en ny tunnel kosta och de flesta trafikanterna var ju ändå från trakten, eller hur? Och här hade staten satt höga mål om att sänka miljöskadliga utsläpp och i området var luftföroreningarna redan besvärande höga. Och så bullret på det.

Medan debatten tuffade på började den starkt engagerade och lobbande Västsvenska handelskammaren trycka upp och sprida många tusen bildekaler med texten ”Ny Älvförbindelse Nu!”.

Samtidigt ökade det politiska trycket för att Göteborg minsann också skulle få en tågtunnel med station under centrum, när Stockholm var på väg att få sin Citybana och Malmö sin Citytunnel.

För järnvägstunneln, som kom att döpas till Västlänken, kampanjade inte minst Miljöpartiet, medan Moderaternas dåvarande ledande kommunalråd i Göteborg Jan Hallberg gjorde vad han kunde för att övertyga finansministern Anders Borg om en ny tunnel under älven.

30 maj 2018: Första spadtaget tas för 20-miljardersbygget av tågtunneln Västlänken. Fr v Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Mattias Landgren, statssekreterare på näringsdepartementet, Ann Sofie Hermansson, kommunstyrelsens dåvarande ordförande i Göteborg och Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen. Foto: Thomas Johansson/TT

Tåg- eller biltunnel? Insikten infann sig, att om de styrande i Göteborg fortsatte att dra åt olika håll med sina favoritprojekt skulle knappast något alls bli av, allra minst med huvudstadens hjälp.

Den metod som kom att lösa upp knuten blev som bekant trängselskatten, den som i Stockholm tillkommit 2006 primärt för att just minska trängseln inne i stan. Även i Göteborg användes detta argument, men väl så viktigt var att punktskatten skulle kunna finansiera såväl tåg- och biltunnlar som en rad andra infrastruktursatsningar, som nya Hisingsbron. Alltihopa kom att snyggt slås in i vad som döptes till Västsvenska paketet. Där låg plötsligt 34 miljarder att spendera.

Så betalas Västsvenska paketet Avtalet om det Västsvenska paketet slöts i november 2009 mellan staten, Göteborgs kommun, kommunförbundet och regionerna i Västra Götaland och Halland och däri låg 34 miljarder kronor. Staten lovade stå för hälften, Göteborgs stad skulle betala 1,25 miljarder, regionerna tillsammans en miljard – och vägtrafikanterna 14 miljarder, via den göteborgska trängselskatten, införd 1 januari 2013. Det är därför det i högtrafik kommer att kosta 22 kronor att åka genom Marieholmstunneln. Visa mer

Att trängselskatten infördes även i Göteborg trots det folkliga motståndet – 57 procent röstade emot under en omtalad folkomröstning 2014 – kom inte minst att ta sig politiska avtryck i kommunalvalet 2018, då det nyskapade partiet Demokraterna, starka motståndare till tågtunneln Västlänken, kom att bli näst största parti.

Efter folkomröstningen i Göteborg om trängselskatten övergick kampanjen till att fokusera på att stoppa tågtunneln Västlänken. Foto: Karin Olander / TT

Viss grund för att känna sig förbigångna fanns. Inför valet 2006 hade alla partier sagt att de skulle avvisa förslag om att införa bilavgifter – eller utlysa en folkomröstning. Socialdemokraterna hade för sin del sagt 2008 att väljarna skulle få säga sitt, tidigast i valet 2010.

En bild från S-kongressen i Malmö 2005: Socialdemokraternas dåvarande starke man i Göteborg Göran Johansson i samspråk med Mona Sahlin. Foto: Sven-Erik Sjöberg

Men så åkte Göran Johansson, då nyss avgången efter 18 år som kommunstyrelsens ordförande och socialdemokratisk ikon i Göteborg, till Örebro och drack kaffe.

Andra helgen i maj 2009 hade nämligen Maud Olofsson samlat sina partivänner till kongress där, och vägg i vägg med kongresshuset ligger Scandic Grand Hotel, och där kan man köpa kaffe och bullar och det gjorde Kent Johansson, den i dag 68-årige före detta EU-parlamentarikern men framför allt regionrådet från Skara. En man med starka försänkningar i sitt Centerparti.

Våren 2014 var Kent Johansson Centerpartiets toppnamn på listan inför EU-valet, där han dock blev förbikryssad av Fredrik Federley. Foto: Magnus Hallgren

Göran Johansson, som fortsatt var aktiv i politiken i Göteborg, kände han väl, de satt tillsammans i den regionala utvecklingsberedningen.

Kent Johansson var även väl bekant med Leif Zetterberg, då statssekreterare i regeringen Reinfeldt under infrastrukturminister Åsa Torstensson. Som centerpartist hade Zetterberg också rest till Örebro.

– Jag och Leif kände varandra sedan 1971, då vi träffades i ungdomsförbundet, berättar Kent Johansson.

En bild från 2010, under en pressträff om flygbolagens kostnader: Leif Zetterberg, då statssekreterare, intill näringsministern och partivännen Maud Olofsson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Han och Göran Johansson hade sedan ett bra tag pratat om att man nu ”behövde få trafiknavet i Göteborg att fungera”.

– Vi sa till varandra att det nog skulle krävas kompletterande finansiering, och då hade vi trängselskatter med i snacket.

Göran Johansson avtalade med Leif Zetterberg om att träffas i Örebro, officiellt för att diskutera ett helt annat projekt, järnvägen Götalandsbanan. 2012, två år före sin död, berättade Johansson själv i en intervju i GP:

– Vi tjôtade en stund och jag fick se Stockholms avtal om medfinansiering. Så jag frågade, om vi också inför trängselskatt, får vi ett paket då? Ok, sa han. Vi gjorde upp. Bara han och jag visste om det, så visst kan man säga att det var en överenskommelse i slutet rum. Men ibland måste man göra så.

Så jag frågade, om vi också inför trängselskatt, får vi ett paket då? Ok, sa han.

Men Kent Johansson var också där.

– Jag ordnade så att de kunde träffas och anslöt med fikat, kaffe och bulle, och tog kvittot. Det höll sig inom ramen för Västra Götalandsregionens representationsregler, säger han och skrattar åt minnet.

Vad bestämde ni där, under fikat?

– Det konkreta var att vi fick en särskild kontaktperson i form av Hans Rode på Trafikverket, och att man från departementets sida var berett att gå vidare med oss.

Hem från Örebro åkte Göran Johansson och förankrade diskret uppgörelsen med sin efterträdare Anneli Hulthén och Moderaternas Jan Hallberg. 10 september samma år fick fullmäktige så ta del av vad som rubricerades som ”paket för infrastrukturåtgärder”.

Knappt ett år senare, 25 mars 2010, kunde dåvarande miljöministern Andreas Carlgren skriva under regeringsbeslutet om att ge tillstånd till Marieholmstunneln.

Leran ska locka fåglarna Under muddringen och arbetena vid Göta älv för den nya Marieholmstunneln har en miljon kubikmeter överskottsmassor skapats. Leran har gått på pråmar ut till havet sydväst Vinga fyr och till en gammal mudderdeponi i Torsviken, ett vadarhav vid Göteborgs hamn där vad som beskrivs som ett attraktivt vadarhav för fåglar skapats. – Vi har gjort en täckning över en gammal soptipp. Där har regnvatten tidigare trängt igenom, nu bildar leran som ett lock, säger Trafikverkets Stein Kleiven. Visa mer

Men det skedde inte utan vissa klimattvivel. Naturvårdsverket ville till och med säga nej, eftersom dåvarande Vägverket ”inte kan visa konkreta förslag på åtgärder som bidrar till minskade utsläpp på växthusgaser”.

Regeringen skrev visserligen att Marieholmstunneln ”kan på sikt komma att generera ett ökat trafikarbete med ökade utsläpp som följd”, men landade ändå i att ”genomförandet inte motverkar möjligheterna att nå Sveriges miljömål.”

Så här ser det ut för de bilister som kör ner mot Marieholmstunneln. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Den politiska debatten om denna sexfiliga vägtunnel med motorvägsstandard är sedan länge som bortblåst.

Nu lättar trycket i huvudartären, Tingstadstunneln. Men bara fram tills 22 april 2022. Då stängs ett av rören i den då 54 år gamla trotjänaren. Omfattande reparationer väntar.

Men där kommer inte Marieholmsförbindelsens projektchef Stein Kleiven att vara med.

– Efter detta ska jag hjälpa till med att byta ut slussarna i Trollhätte kanal, säger han.

