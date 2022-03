Gränspolisen: Stadigt ökande antal ukrainare kommer till Sverige

Fakta. Hit kommer ukrainska medborgare

Öresundsbron: Sedan första mars då det blev gratis för ukrainskregistrerade personbilar att köra över Öresundsbron har femton bilar passerat in till Sverige, uppger brons kommunikationschef. Det går inte att se hur många betalande ukrainskregistrerade fordon som kört över bron, inte heller hur många ukrainare som åkt över i andra bilar.

Arlanda och Sturup: Ett tiotal ukrainska medborgare har anlänt till Arlanda per dygn, uppger Swedavia. För Sturup, Malmö airport, finns ingen uppskattad siffra. ”Just nu är det inget vi märker av på någon av våra flygplatser, det är inget stort flöde”, säger Peter Wärring, pressansvarig.

Färjorna från Polen till Karlskrona, Ystad och Trelleborg: Gränspolisen i Syd uppskattar det totala antalet till strax under 300 personer per dygn, varav majoriteten till Karlskrona. TIll Ystad kommer ungefär 80 personer per dygn och till Trelleborg runt 40 personer.

Färjorna från Polen till Nynäshamn: Stora skillnader mellan dagarna. I onsdag kom 217 personer, i torsdags 60 och på fredagen väntades 250 anlända vid lunchtid, säger Andreas Hagelin, presstalesperson på Nynäshamns kommun. ”Vi är på plats för att skaffa oss en lägesbild och se om vi kan hjälpa till på något sätt”, säger han.