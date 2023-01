Gratisparkering slopad för vårdpersonal i Stockholm

Fakta. Personalparkering i Region Stockholm

Tim- och dygnstaxa gäller måndag-lördag. Avgift mellan klockan 06.00 och 18.00, på kvällar och nätter är parkeringen gratis. Avgiftsfritt söndagar och röda dagar.

Personaltaxan för innerstad är 10 kronor per timme, för ytterstad 5 kronor per timme och för landsort 3 kronor per timme. För parkeringsgarage gäller ett påslag på 20 procent.

Maxtaxa gäller, vilket innebär att max sex timmar per dygn debiteras

Källa: Locum