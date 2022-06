Greta Thunberg: ”Efter 50 år av konferenser vill vi se förändring”

Under fredagen, parallellt med andra dagen av FN-mötet Stockholm+50, är det klimatstrejk i Stockholm. Fridays for future leder marschen mellan Odenplan och Norrmalmstog under ett nytt upprop – med uttalade krav på Sveriges politiker.

– Vi behöver en genomgripande samhällsförändring för att det ska finnas hopp, säger aktivisten Agnes Hjortsberg.