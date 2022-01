Grönt ljus för vaccinpass på restauranger

Regeringen har haft förslaget om utökad användning av vaccinationspass på remiss och har nu landat i beslut om en förordning, något som Aftonbladet var först med att rapportera om. Den ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att meddela föreskrifter om att använda vaccinationsbevis på privata sammankomster, en del långväga kollektivtrafik, kultur- och fritidsverksamhet, serveringsställen och handelsplatser.

Beslutet innebär inte att de berörda verksamheterna måste införa vaccinationsbevis. Nu är det upp till Folkhälsomyndigheten att bestämma om och när en utökad användning av vaccinationsbevis kan införas.

Antalet bekräftade covidfall i Sverige nådde nyligen en ny högstanivå under pandemin, med 11 507 fall den 30 december. Den tidigare högsta noteringen under pandemin var 11 376 fall den 23 december 2020. Testning i stor skala inleddes först under den andra vågen, hösten 2020.

– Vi är inne i en stor ny våg med omikron som har tagit över och den sprider sig snabbt. Det har möjligen varit en fördröjning av inrapporterade fall under helgerna, det kommer nog att öka ännu mer de närmsta veckorna. Under den senare hälften av januari borde det nå en topp, sade Anders Sönnerborg, professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet, till DN på tisdagen.

Folkhälsomyndigheten håller klockan 14 en pressträff om coronaläget tillsammans med Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Den snabba ökningen har drabbat i princip alla regioner och åldersgrupper i Sverige. Vi hade hoppats på att inte hamna här men omikron har visat sig vara så pass smittsam, sade Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, när smittosiffrorna från nyårshelgen kom på tisdagseftermiddagen.