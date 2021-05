Gudstjänstlokalerna gapar tomma under pandemin

Det är söndag förmiddag och kyrkklockorna i Malmös äldsta kyrka S:t Petri i Gamla staden signalerar att klockan är tio. Redan en kvart tidigare har lokalen på 1300 kvadratmeter fyllts till maxantalet åtta personer som sitter utspridda i bänkarna. Psalmen 198 ”Likt vårdagssol i morgonglöd” drar i gång, men sången hörs knappt.

– Man får vara 60 personer och lyfta skrot på gymmet, men bara åtta här. Det är märkligt, säger vaktmästaren Johannes Rydinger som står längst bak med en urdrucken kaffepappersmugg framför sig och ser till att tekniken fungerar.

En man med rullator och svarta solglasögon kommer in i byggnaden och går långsamt förbi vaktmästaren och tar plats i en av bänkarna.

– Säg inget till Folkhälsomyndigheten, säger Johannes Rydinger lite skämtsamt.

För personalen i S:t Petri församling i centrala Malmö är det viktigt att hålla i gång gudstjänsterna – trots att de bara får ta emot max åtta besökare. Foto: Anders Hansson

Men kyrkan löser det snart genom att en i personalen lämnar. Att ständigt hitta lösningar är något man blivit van vid under det dryga året med covid-19. Särskilt sedan regeringen den 24 november förra året införde ett maxantal på åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Restriktionen förlängdes nyligen fram till den 17 maj.

För att möta åttapersonsregeln bestämde sig S:t Petri församling för att livesända gudstjänsten på en storbildsskärm i en lokal intill kyrkan. På så sätt kan de ta emot ytterligare åtta personer.

Där låg tidigare Mattssons musikpub som då var Malmös äldsta ölhall och enda kasedansställe. Öl har runnit i kranarna sedan 1886. Men sedan tre år tillbaka är det kyrkkaffe som gäller.

I en lokal intill S:t Petri kyrka livesänds gudstjänsten. Där låg tidigare Malmös äldsta ölhall, Mattssons musikpub. ”Nu står det bibelcitat och psalmer i fönstren. Det gjorde det inte då”, säger sjömansprästen Lars Fröberg (längst fram i mitten) som har varit flera gånger på Mattssons. Foto: Anders Hansson

Sjömansprästen Lars Fröberg har varit flera gånger på Mattssons. Nu sitter han i stället tillsammans med tre andra män i lokalen och följer gudstjänsten.

– Det är ju lite kul för det är inte så ofta jag varit på Mattssons och läst trosbekännelsen och sjungit psalmer, säger han och skrattar.

Bakom honom sitter tidningsbudet Mouin Adel al-Samrout.

– Mitt hjärta slappnar av när jag kommer hit. Jag blir lugn och kommer närmare Gud, säger han.

När det inte är coronatider kommer det mellan 60 och 70 personer till söndagsmässan, enligt prästen Maya Salmon.

Det skiljer sig åt huruvida kyrkorna inom Svenska kyrkan i Malmö firar gudstjänst med deltagare eller inte. Just den här söndagen var det tre av totalt 22 kyrkor som hade söndagsmässa på plats. Många väljer att bara ha det digitalt.

– Firar vi inte gudstjänst är vi inte en kyrka längre. Vi måste upprätthålla och hålla kvar hoppet om att samhället kommer att öppna igen. Och jag tror det är viktigt att höra kyrkklockorna ringa. Folk känner att även om de inte kan vara på plats så hör de att det finns en kontinuerlig bön i kyrkan, säger Maya Salmon.

De enda tillfällena som kyrkan och de andra religiösa församlingarna får ta emot fler är i samband med begravningar. Då får 20 personer närvara. Det antalet borde man få ha vid söndagsmässan, dop, konfirmation och vigsel också – om det kan göras smittsäkert, anser Maya Salmon.

– Det är en mänsklig rättighet att få utöva sin religion. Det har politikerna inte helt tagit in.

I Europaportens – Malmös största frikyrka –gudstjänstlokal på 1500 kvadratmeter gapar stolarna tomma. Pastor Andreas Wessman anser att religiösa samfund glöms bort i coronatider. ”Det finns en beröringsskräck som förvånar mig.” Foto: Anders Hansson

Flera av stadens religiösa ledare i Malmö som DN har pratat känner sig förbisedda av den politiska beslutsprocessen.

– Man pratar bara om idrottsrörelsen och kulturen. Det känns som att vi glöms bort och det finns en beröringsskräck som förvånar mig. Men vi är en betydande del av det här samhället. Kyrkor och moskéer gör mycket bra grejer för människor, som att skapa gemenskap och tillhörighet, men också kring integration och hjälpa ensamkommande barn, säger Andreas Wessman, pastor och föreståndare för Malmös största frikyrka – Europaporten.

Han tar emot utanför pingstförsamlingens lokaler på Stadiongatan i södra Malmö. Snart börjar gudstjänsten, men inga besökare tillåts. Den sänds bara via deras Youtube-kanal. På söndagsförmiddagen cirkulerar ibland äldre människor kring den vita byggnaden i hopp om att få släppas in, berättar han.

– Ni anar inte vilka VIP-platser ni har. Folk skulle döda för det, säger han och skrattar.

I gudstjänstlokalen på 1500 kvadratmeter gapar de lila stolarna tomma. Musikerna tystnar och predikanten Jenny Antonson tittar rakt in i kameran när hon inleder sin predikan. I stället för att ha mellan 200 och 400 personer framför sig följs hon den här söndagen av 85 personer digitalt.

Predikanten Jenny Antonson är van vid att ha hundratals besökare framför sig i Europaportens församlingslokal i Malmö. Nu får hon i stället predika via församlingens Youtube-kanal. Foto: Anders Hansson

Församlingen ser en risk att pandemin leder till att de tappar några av sina 1300 medlemmar.

– Jag tror inte att församlingen är sönderslagen efter covid-19, relationerna har varit intakta. Men i församlingen finns det vissa som är väldigt engagerade och så finns det andra som bara kommer sporadiskt. Där det inte varit jätteviktigt finns en risk att man vant sig bort från det och inte kommer tillbaka, säger Andreas Wessman.

Liknande orostankar finns hos Malmös judiska församling.

– För synagogans styrelse har det varit viktigt att så mycket som möjligt hålla i gång gudstjänsterna. Har man inte det börjar man på minus sen och då kan det bli svårare att komma i gång igen, säger informationsansvarige Fredrik Sieradzki.

Nummerlapparna i Malmös synagoga påminner om när de fortfarande fick ta emot 50 personer. Det ändrades till max åtta i november. ”Vi har hela tiden varit noga med att följa myndigheternas restriktioner och vi är glada att vi över huvud taget kan ha gudstjänst”, säger informationsansvarige Fredrik Sieradzki. Foto: Anders Hansson

Inne i synagogan, som rymmer 400 personer, sitter nummerlappar från ett till 50 fortfarande uppe i bänkraderna. De minner om att man i höstas fick ta emot 50 besökare. Maxantalet på åtta personer är utmanande för den judiska församlingen med tanke på att man följer minjan, det vill säga att det krävs minst tio män för att ha sabbatsgudstjänst.

– Vi löser det, men det är precis. Vi har hela tiden varit noga med att följa myndigheternas restriktioner och vi är glada att vi över huvud taget kan ha gudstjänst, men det har varit perioder under pandemin när vi inte har kunnat ha det, säger Fredrik Sieradzki.

Mitt i Rosengårds köpcentrum ligger Islamiska förbundets moské. På dörren till moskén är en en stor affisch upphängd som informerar om att fredagsbönen är stoppad tillsvidare. I vanliga fall kommer runt 600 personer på fredagsbönen och cirka 250 till de andra bönetillfällena. Nu i covid-tider håller moskén öppet vid de andra bönetillfällena och då är det åtta besökare som gäller. De som vill komma måste registrera sig i förväg.

Efter många års slit som snickare i Libanon, Libyen och Syrien tillåter inte kroppen att 84-årige Mohamed Said står upp för länge. Han följer i stället bönen sittande på en stol i Islamiska förbundets moské i Rosengårds centrum. Foto: Anders Hansson

En äldre man som stödjer sig på sin käpp tar sig långsamt in i lokalen på cirka 1000 kvadratmeter. Mannen, 84-årige Mohamed Said, berättar att han aldrig missat en fredagsbön tidigare. När den ställdes in i november grät han.

– Att vara hemma känns inte som att man ber, man måste vara i moskén. Man träffar och pratar med sina vänner här. Det sociala är viktigt, säger han.

Den här sena tisdagseftermiddagen är det dags för bönen Assr. Hans son Ziad Mohamed hämtar en stol åt fadern och leder bönen för de sju männen som placerat sig i rad bakom honom. Någon har lagt ett papper på heltäckningsmattan av hygienskäl.

När fredagsbönen i Islamiska förbundets moské i Rosengårds centrum tillfälligt stoppades i november grät 84-årige Mohamed Said. Han hade aldrig missat en fredagsbön. Foto: Anders Hansson

På bara några minuter är det över och alla försvinner iväg. I vanliga fall brukar folk dröja sig kvar. De läser Koranen, diskuterar, dricker te och frågar hur det är med familjen.

– Vi hoppas att det återgår till det normala snart, inte bara för oss utan för alla. Inshallah, om Gud vill, säger Ziad Mohamed och stänger dörren till moskén.

Utanför pågår kommersen för fullt. Matbutikens skylt gör reklam för extrapris på baklava och kön ringlar lång till bankomaten.

Sveriges pandemirestriktioner Till och med september 2021 gäller en tillfällig pandemilag i Sverige. Den innebär bland annat att det är förbjudet att ha allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer. Undantag görs för begravningar där gränsen är 20 personer. Länsstyrelserna ansvarar för att hålla koll på hur reglerna följs. Den som bryter mot förbudet riskerar att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Förra veckan meddelade regeringen att man tar fram en plan för att stegvis kunna ta bort pandemirestriktionerna och återgå till en mer normal situation. Den redovisningen ska vara klar den 12 maj. Visa mer

Här hittar du fler texter från DN:s nya redaktion i Malmö