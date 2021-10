Haddile skulle utvisas som 2-åring – nu berättar hon sin historia

Hösten 2010 kommer en knappt fyra månader gammal flicka in till akutsjukvården i Lund. Hon gråter och hennes svårt undernärda kropp krampar. Röntgenplåtarna visar tecken på att hon utsatts för skakvåld.

Den biologiska mamman ska ha kommit till Sverige från Algeriet strax före förlossningen. Nu har hon försvunnit utomlands, utan att ta med sig sin nyfödda dotter. I stället har flickan bott hos en manlig bekant. Han kommer inledningsvis att misstänktas för misshandel, men släpps senare.

Haddile skulle utvisas som 2-åring. Nu har hon fyllt 11 år och älskar att lära sig nya danser. Hon har svenskt medborgarskap och går i femte klass i en skola i Broby. Foto: Alexander Mahmoud

11 år senare, i ett vardagsrum i skånska Broby. Tv:n pumpar ut koreansk pop, i soffan ligger en pudel och sover. Haddile har slutat tidigare från skolan. Hon går i femte klass och älskar att sjunga och lära sig nya danser. Hon härmar rörelserna i musikvideon och håret yr åt alla håll där hon studsar runt.

– Jag skulle verkligen vilja resa till Sydkorea, skrattar hon.

Sedan, allvarligare:

– Och så vill jag jobba för att inga barn som bott i Sverige hela sina liv ska riskera utvisning. Jag vill göra allt för att ingen ska behöva uppleva det jag utsattes för som liten.

Det var här, hemma hos Malén och Miklos Liewehr , som Haddile LVU-placerades som bebis, efter vistelsen på sjukhuset i Lund. Makarna hade sedan tidigare två familjehemsplacerade flickor. Tillsammans med de två biologiska sönerna blev de snabbt Haddiles familj och trygghet i livet.

Haddile familjehemsplacerades hos Malén Liewehr när hon var knappt fyra månader gammal. ”Om någon frågar eller säger något har jag alltid samma svar: Det här är de enda föräldrarna jag har, det här är min familj”. Foto: Alexander Mahmoud

– Det som var speciellt med dig var att du blev vår från början, det fanns ju inte någon annan förälder. Jag minns att vi var så upprörda när vi fick höra din historia och sedan kom du hit, så liten, med allt ditt krulliga hår och vi kallade dig för Kvasthilda, säger Malén Liewehr och rufsar om Haddile i håret.

Dottern protesterar.

– Mamma, sluta! Jag vill inte heta Hilda. Inte Haddile heller. Jag vill byta både för- och efternamn, jag vill ha något svenskt. Om någon frågar eller säger något har jag alltid samma svar: Det här de enda föräldrarna jag har, det här är min familj. Ibland önskar jag att jag var helt vanlig, men det vore ju också dumt för om det inte hade hänt hade jag ju aldrig varit här, säger Haddile, som inte vill kännas vid sitt efternamn.

När Haddile är två år kommer beskedet som chockar hela familjen Liewehr. Hon ska utvisas till Frankrike eftersom både hon och den biologiska mamman har franskt medborgarskap. Tanken är att mor och dotter ska återförenas, trots att ingen vet var mamman befinner sig och trots att ingen myndighet har hört något från henne på ett år.

På väggen i vardagsrummet hänger skolfoton från Haddiles uppväxt – precis som det gör med de andra barnen som har vuxit upp i familjen Liewehrs hem i Broby – biologiska och familjehemsplacerade. Foto: Alexander Mahmoud

Beslutet att utvisa flickan väcker proteststormar över hela Sverige. Hjälporganisationer och experter kommer med utlåtanden, allmänheten startar namninsamlingar och flera riksdagspartier vill ändra lagstiftningen.

När Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik, i dag generaldirektör, kommer till kyrkan i Broby för att förklara myndighetens beslut i september 2012, ställs han mot väggen.

– Den ilska jag kände när utvisningsbeslutet kom har jag aldrig upplevt, varken före eller efteråt. Hela byn var engagerad och jag jobbade dygnet runt med att ringa runt och läsa på. Och jag minns att mormor ställde sig upp och skällde där i kyrkan, säger Malén Liewehr.

– Min mormor? Det kan jag föreställa mig, säger Haddile och skrattar igen.

En lång kamp. Haddile LVU-placerades hos Malén Liewehr när hon var knappt fyra månader gammal. Vid två års ålder ville Migrationsverket utvisa henne vilket väckte proteststormar över hela Sverige. I dag är hon svensk medborgare och bor kvar i samma familjehem som hon kom till som nyfödd. Foto: Alexander Mahmoud

Inget av detta minns hon själv. Men i familjen Liewehr vet alla varifrån de kommer och varför. Familjehems- och jourplacerade barn har kommit och gått genom åren och det pratas öppet om allt. I ett fotoalbum finns ett uppslag med överskriften ”Haddalians familj”. Där finns bilder på alla som på något vis ingår i familjen – plus varsitt porträtt på de biologiska föräldrarna.

– Jag har alltid känt till min bakgrund, och vetat att jag inte bor hos mina biologiska föräldrar. Jag är ju mycket mörkare än mamma och pappa och har alltid ställt många frågor, säger Haddile.

Migrationsdomstolen upphävde till slut utvisningsbeslutet och Haddile fick ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande skäl. Sommaren 2015 blev uppehållstillståndet permanent och i dag är hon svensk medborgare. Efter en vårdnadsöverflytt är Malén och Miklos Liewehr numera också hennes juridiska föräldrar.

När Haddile fick höra talas om 3-årige Tim som riskerar utvisas till Nigeria, kände hon att hon ville engagera sig genom att berätta sin historia. Hennes mamma Malén Liewehr och resten av familjen backar upp henne. Foto: Alexander Mahmoud

– Helst hade vi velat adoptera, men det kräver samtycke från de biologiska föräldrarna, och de säger nej, både till det och att Haddile vill byta efternamn. Det går de inte med på.

Länge visste inte de svenska myndigheterna var Haddiles biologiska föräldrar befann sig, eller ens vem pappan var. I dag står det klart att de lever i Algeriet och i tingsrätten har det beslutats att de bland annat har rätt att regelbundet uppdateras om Haddiles liv. De har inte gjort något formellt anspråk på att få tillbaka vårdnaden.

– Pappa brukar skicka bilder på mig till dem och berätta hur jag har det. De har varit och hälsat på två gånger också, sista gången var när jag var åtta år. De kom hem hit och vi gick på museum, säger Haddile.

Bild 1 av 3 Haddile är i dag 11 år och vill engagera sig för andra barn som riskerar att utvisas från Sverige. Foto: Alexander Mahmoud Bild 2 av 3 När processen var över och Haddile hade fått permanent uppehållstillstånd var Malén Liewehr utmattad. –Det var en lång kamp. När den var över hade jag brunnit ut och det tog lång tid innan jag orkade engagera mig igen. Jag kunde få hjärtklappning bara av att höra ordet ”Migrationsverket”. Foto: Alexander Mahmoud Bild 3 av 3 ”Vi är en stor familj som alla älskar djur. Jag har en mamma som tänjer mycket på gränserna och en pappa som är lite strängare. Ibland önskar jag att jag var helt vanlig, men det vore ju också dumt för om det inte hade hänt hade jag ju aldrig varit här”. Foto: Alexander Mahmoud Bildspel

För någon månad sedan, när hela familjen var samlad på altanen, kom fallet ”Tim” på tals. Den treårige pojken som omhändertogs av socialtjänsten när han var elva dagar gammal och som nu ska utvisas ensam till Nigeria har väckt stor uppmärksamhet under hösten. En ansökan om verkställighetshinder har nyligen skickats in till Migrationsverket för att stoppa utvisningen. Samtidigt fortsätter många att engagera sig i fallet, däribland Haddile.

– Först skulle vi åka på demonstrationen som hölls i Stockholm för att Tim skulle få stanna. Men sedan när vi inte kunde åka dit spelade jag och pappa in en film i stället.

”Politikerna lovade att se över lagen så att andra barn inte skulle hamna i samma situation som jag. Men nu är Tim och andra barn i samma sits. Har de bott här i hela sitt liv, varför ska de då behöva åka iväg? Låt dem stanna i sina familjer”.

Haddile sitter vid köksbordet och döljer ansiktet i händerna när filmen från trädgården spelas upp på telefonen. Hon tycker det är pinsamt att höra sin egen röst – men hon har bestämt sig för att verkligen försöka göra något för Tim – och det var också så hon kom på idén att höra av sig till DN för att med egna ord berätta sin historia.

Hemma hos familjen Liewehr i skånska Broby bor det nästan lika många djur som människor. Ragdollen Smilla är Haddiles egna katt. Foto: Alexander Mahmoud

Sent på eftermiddagen är det fullt av liv och rörelse hemma hos familjen Liewehr. De två jourhemsplacerade barnen som bor här just nu äter mellanmål, tonårsdottern är på väg hem och pappa Miklos steg just innanför dörren från jobbet. I hallen uppstår en diskussion om att Barnkonventionen blivit svensk lag.

– Jag fick ju stanna, jag tycker att det är så orättvist. Jag vill jobba för rättvisa bedömningar så det inte blir så olika för barn som bor i familjehem som sen ska utvisas. Det är inte bra för barn, säger Haddile.

Fakta: Familjehem Familjehem kallades tidigare för fosterhem och tar emot barn och unga för stadigvarande vård och fostran. En familjehemsförälder ska fungera som förälder i vardagssituationer, vilket kan inkludera allt från att delta i föräldramöten till besök hos tandläkare. Det är socialtjänsten i varje kommun som ansvarar för att rekrytera och utreda familjehem, erbjuda dem utbildning och säkerställa att de bedriver vård av god kvalitet. Till skillnad från ett HVB-hem kan familjehemmet inte bedrivas yrkesmässigt. Familjehemmet får dock ett arvode för den tid som uppdraget tar. Det är individanpassat och ersättningsnivåerna finns inte reglerat i svensk lag utan varje kommun avtalar med varje enskilt familjehem om ersättning. SKR ger dock årligen ut rekommendationer för ersättningar till kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem. Om ett barn stadigvarande har vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem och om det uppenbart är bäst för barnet att det rådande förhållandet består kan vårdnaden flyttas över till de i vårdnadshemmet. Skälig ersättning fortsätter även att betalas ut till den särskilt förordnade vårdnadshavaren vid en vårdnadsöverflytt. Källor: Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner, SKR. Visa mer

Här hittar du fler texter från DN:s redaktion i Skåne