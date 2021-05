Hagfors egen Emmanuel Macron drar till sig rikspolitikens blickar

Det är en februaridag i polishuset i Hagfors, året är 2017 och kommissarie Peter Åkerström och hans kollega Jens Fischer sitter i fikarummet.

– Jag ska starta ett parti. Och du ska bli partiledare, säger Peter Åkerström.

Jens Fischer skrattar. Han vet att Peter Åkerström är trött på Socialdemokraternas styre i kommunen, att han tycker att de lyssnar för dåligt på Hagforsborna och prioriterar fel saker. Men detta är ändå något nytt.

– Du ska få se. Jag ska göra dig till kommunalråd, säger Peter Åkerström tvärsäkert.

– Jo tjena, säger Jens Fischer.

Ett parti som inte vill samla höger eller vänster, som vill tala för alla. En rörelse utan ideologi, utan någon annan tydlig agenda än att göra det som är bäst för medborgarna.

Det vaga ställningstagandet fungerade för Emmanuel Macron när han blev Frankrikes yngsta president någonsin 2017. Och likaså när Jens Fischer, precis som Peter Åkerlund lovade, blev en relativt ung kommunstyrelseordförande i värmländska Hagfors året därpå.

Jens Fischer (OR) i salen där kommunfullmäktige i Hagfors normalt sett sammanträder. Under pandemin har de flyttat till kommunens gymnasieskola. Foto: Roger Turesson

Inte för att Jens Fischer själv drar några sådana paralleller. Han har dålig koll på Macron, vet däremot att den franska presidenten har en äldre fru.

– Min fru är ju yngre än jag, säger Jens Fischer och skrattar.

Men franska En Marche har likheter med Oberoende realister, som gick från att inte existera till att bli största parti i värmländska Hagfors och största lokala parti i Sverige inom loppet av ett år.

En planerad nedläggning av en mellanstadieskola spelade en roll. Men viktigare var kanske att Socialdemokraterna, som hade styrt Hagfors ”sedan för alltid”, valde att ignorera folkomröstningen om samma skola.

Oberoende realister, OR, startades av poliser och lokala journalister. Den som läst om svenska småpartier på landsbygden kanske lätt associerar namnet till invandringskritik, till och med rasism. Men OR spelar inte på främlingsfientliga strömningar. Partiet bildades för att lösa lokala problem.

Det ska finnas fyra skolor i kommunen. Äldrevården ska vara av hög kvalitet. Företagen ska trivas och människor ska ha attraktiva bostäder att flytta in i.

Så hur blev det då, med Oberoende realisters dröm om en annan slags politik och en annan sorts politiker – makthavare som ständigt har örat mot marken, och som får alla i Hagfors att känna sig delaktiga?

Skolan i Råda som var med och avgjorde valet. Den är nybyggd och rymmer fortfarande bara F-3, men beslut om att bygga ut till årskurs sex är klubbat och klart. Foto: Roger Turesson

Intill en halvt torrlagd fontän, vars glansdagar ser ut att ha tagit slut ungefär samtidigt som Hagfors storhetstid var över någon gång på 70-talet, står en uppstoppad känguru. Receptionisten i Hagfors stadshus håller med: lite obehaglig är den allt. Men den minner om en historia Hagforsborna håller kär. Den om när en känguru sägs ha skådats i Hagforsskogarna 1997.

Då var Jens Fischer (OR) bara 17 år, men siktet var redan inställt på framtiden. Polis skulle han bli.

– Jag har alltid varit sådan, vetat vad jag vill, säger kommunalrådet, på den där typen av värmländska som är så bred att den nästan liknar norska.

Den uppstoppade kängurun har sällskap av en bäver som enligt den lilla plaketten kommer från Sunnemo och fastnade i en ryssja för många år sedan. Foto: Emma Bouvin

Hagfors enda heltidsavlönade kommunpolitiker sitter på behörigt avstånd från den uppstoppade kängurun, som i vilket fall inte är samma djur som det som eventuellt syntes till i skogen. En våning upp i stadshusets pampigaste hörnrum, där gamla pappmuggar och en cola-burk trängs med dokument på hans skrivbord i landstingsträ. Han läser fortfarande det mesta som tjänstemännen skriver. Men kanske inte exakt allt, som han gjorde när han tog över efter Socialdemokraternas Åsa Johansson i januari 2019.

– Jag hade varit i stadshuset två gånger i mitt liv när jag flyttade in. Man hade ingen riktig kunskap om vad man gav sig in i. Jag hade ju ingen insyn över huvud taget i hur kommunen styrs. Jag bodde mer eller mindre här inne i början. Jag läste allt, allt jag kom åt, för att försöka sätta mig in i hur olika delar är uppbyggda.

Jens Fischer är tjänstledig från sitt jobb som chef för grova brott i Värmland. Foto: Roger Turesson

Den fysiska resan från polishuset till stadshuset är inte mer än ett par hundra meter. Att ställa om från att leda arbetet mot grova brott i Värmland, till att leda en kommun, var en längre process.

– Jag kommer från en verksamhet som skulle söka sanningen. Här handlar ingenting om det. Här handlar det mer om taktik, oärlighet, att få en kniv i ryggen och vara beredd på det. Aldrig visa sina kort för tidigt. Jag hade jättesvårt för det där i början, säger Jens Fischer.

Han har lämnat rollen som Oberoende realisters partiledare för att själv kunna fokusera helt på kommunpolitiken. Men ansiktet utåt är han likväl, känd för att peka med hela handen och säga det han tycker. Varje fredag kommer hans veckobrev på partiets Facebooksida, där han går igenom allting han har gjort under dagarna som gått.

”Vi har ett par saker som vi verkligen måste jobba framåt i och det är markområden för nyproduktion av småhus och industrimark. Här känner jag att vi står och stampar en hel del”, skriver han den 16 april, när han också oroar sig för arbetslöshet i coronans spår, har varit på företagsfrukost, suttit i möten och sett ökande kostnader för familjehemsplaceringar.

Jens Fischer tycker att rikspolitiken har mycket att lära sig av Hagfors.

– Man kommer att komma mer till det här med sakpolitik. Det är jag helt övertygad om. Min känsla är att folk är mer ”äh det spelar väl ingen roll vem som kommer med det”. Om frågan är rätt, vad har det för betydelse vad det kommer från?

Och intresset bland toppolitikerna är redan väckt.

Frågan är dock om det är sakpolitiken eller att få ner S på knä som lockar mest.

Det är tredje gången gillt för kommunfullmäktige i Hagfors. Två gånger har de försökt hålla sitt marsmöte och två gånger har tekniken fallerat. Ett tag ser det ut som att även det tredje försöket ska misslyckas.

– Jag hör dig Peter, men jag ser inte presidiet, säger en ledamot som deltar via Google meets.

– Tryck på de tre prickarna nere i vänstra hörnet, Birgitta! tipsar en annan.

– Jag ser inga tre prickar där! Jag vet inte om det är för att jag sitter på kommunburken?

Digitalt kommunfullmäktigemöte i Hagfors. Foto: Roger Turesson

Efter en halvtimme enas mötesdeltagarna om att göra ett försök att dra igenom dagordningen, även om alla inte lyckas se ordföranden där han sitter på scenen i Älvstrandsgymnasiets aula. Första punkten är att godkänna bokslutet för år 2020. Men frågan övergår snabbt till att handla om en just nu infekterad diskussion i Hagfors – nämligen huruvida pengar ska avsättas för att anlägga allvädersbanor för friidrott på Hagforsvallen eller ej. Socialdemokraterna vill det. Oberoende realister vill det inte. Sverigedemokraterna är vågmästare och tycks för en stund hålla med Socialdemokraterna.

– Kan vi ajournera mötet i fem minuter, säger Jens Fischer utan att vänta på svar.

För oss digitala gäster är det svårt att se vad som händer, men det som sker är att Fischer tar med sig Sverigedemokraternas ledamot på plats ut för ett enskilt samtal.

När de återvänder har SD svängt.

Det blir inga pengar avsatta till allvädersbanor på Hagforsvallen.

Det är aldrig roligt att vara en kommunpolitiker som vill lägga ner en skola. Den lärdomen har Åsa Johansson (S) dragit sedan hennes parti överraskande förlorade makten 2018.

– Jag visste att de skulle få röster, men jag hade inte väntat mig att de skulle få fler röster än vi, säger Åsa Johansson om Oberoende realister.

Hon sitter fortfarande i kommunfullmäktige, men har i övrigt lämnat kommunpolitiken. Numera är hon regionråd i region Värmland, vilket hon trivs med – för tonen har förändrats i Hagfors.

– Det är ett mycket hårdare tonläge. Det är inte alltid en trevlig debatt. Man vill klaga på andra och så har vi inte haft det tidigare, säger Åsa Johansson.

Det tidigare kommunalrådet Åsa Johansson (S) tycker tonen har hårdnat i Hagfors sedan Oberoende realister vann makten. Foto: Roger Turesson

Hon står på terrassen som tillhör Uddeholms herrgård, med vy över Rådasjön som i dag ligger blank som en spegel nedanför oss. Herrgården ägs av Hagfors största företag och största privata arbetsgivare, Uddeholm AB, det som tidigare kallades för järnverket. Där jobbar många Hagforsbor. Exempelvis Åsa Johanssons make.

På andra sidan sjön kan man skymta taket på det som enligt Åsa Johansson förändrade allt.

– Man lyckades bygga upp en opinion om att det skulle fortsätta vara som det har varit, en F-6-skola i Råda. Det vi hade kunnat göra annorlunda är att besluta om en F-6-skola. Men det trodde ju inte vårt parti var bäst.

En lokal folkomröstning genomfördes, där att behålla mellanstadieskolan fick 3.175 röster mot 330 för att satsa på endast lågstadiet.

– Resultatet i folkomröstningen var tydligt men det var för få som röstade för att det skulle bli styrande. Det var 36 procent som valde att gå och rösta. Folkomröstningar av det här slaget är ju rådgivande, sa Åsa Johansson i en kommentar till SVT 2016.

Det är inga positiva saker som Åsa Johansson tror kan sprida sig vidare från Hagforspolitiken.

– Man måste som ledande parti ta besluten som behövs också. Det är väl det som kanske kommer att bli ett problem för politiken i stort, om jag ser utanför Hagfors. Att politiker eventuellt inte kommer att våga ta besluten som de egentligen tror på, av rädsla för väljarnas vrede.

Åsa Johansson. Foto: Roger Turesson

Det är knappt 500 dagar kvar till nästa riksdagsval. Återigen ser sjukvården ut att bli en av väljarnas viktigaste valfrågor. Den har fått en skjuts av pandemin, men har tillsammans med välfärden varit väljarnas prioritet under de senaste tre valen.

Frågor som inte uppfattades som särskilt viktiga på 80-talet, som invandring, utbildning, äldreomsorg och brottsbekämpning, har samtidigt ökat i betydelse i väljarkåren, enligt Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet.

Jens Fischers inställning om att sakpolitiken är framtiden går i linje med forskningen. Men på riksnivå är det svårare att som Fischer helt försöka undvika politisk ideologi. Väljarna bryr sig kanske mest om sjukvård, men de kan ändå ha synpunkter på vilka partier deras folkvalda samarbetar med.

De fyra höghusen utgör landmärke för tätorten i Hagfors kommun. De byggdes på 50-talet när kommunen växte. Foto: Roger Turesson

Niklas Bolin är lektor i statsvetenskap vid Sundsvalls universitet och drar paralleller från Hagforspolitiken till Moderaternas och Kristdemokraternas nya ställningstagande gentemot Sverigedemokraterna.

– Det påminner om det som sker på lokal nivå i Hagfors och andra kommuner. Utan att ha sett siffror på det så är det ganska tydligt att många nog är ganska trötta på att SD under lång tid har fått stå i centrum för den politiska debatten just för att man har haft svårt att hantera dem.

Valresultat Hagfors kommun 2018 Oberoende realister blev största parti. Socialdemokraterna backade 14,9 procentenheter från valet 2014. Resultat i procent. Grafik: DN Källa: Valmyndigheten

Skulle Oberoende realister ge sig in i rikspolitiken skulle de ha svårt att undvika att till sist definieras på höger-vänster-skalan, enligt Bolin.

– ”Varken höger eller vänster”-strategin är ett av de mest klassiska strategiska dragen som nya partier använder. Det var samma med Kristdemokraterna, med Miljöpartiet och med Sverigedemokraterna. Det är svårt att i slutändan hålla en sådan position. Höger eller vänster är så pass viktigt för oss medborgare att förstå, man kommer att inordnas ändå.

Det svenska partisystemet, som länge varit ett av de mest statiska i västeuropa, har börjat luckras upp, säger Bolin. I valet 2018 tog lokala partier mandat i 140 av landets 290 kommuner. Det kan jämföras med 136 kommuner valet 2014.

– De traditionella partierna tappar mark lokalt och det är väl liksom en konsekvens av det som sker på nationell nivå, säger Niklas Bolin.

Ideologi är inte så viktigt lokalt. Kommunpolitiken är mer pragmatisk, fokuserad på sakfrågor. Men det som har hänt i Hagfors har inte gått obemärkt förbi hos rikspolitikerna.

”Hagfors är ett klassiskt sossefäste, men senaste kommunvalet visade att inget varar för evigt. Nu slår KD sina lovar kring bruksorten”, stod det i Värmlands Folkblad den 5 mars förra året, när KD-ledaren Ebba Busch avlade visit.

– Det här är en av de orter i Sverige som Stefan Löfven och Socialdemokratin helt har glömt i jakten på att behålla makten ihop med januaripartierna, sa Ebba Busch till Nya Wermlands-Tidningen samma dag.

Sveriges största lokala partier ● Oberoende realister, Hagfors: 36,47 procent ● Nykvarnspartiet, Nykvarn: 30,43 ● Perstorps Framtid, Perstorp: 29,79 ● Vaxholmspartiet – borgerligt alternativ, Vaxholm: 24,67 ● Bjärepartiet, Båstad: 22,21 ● Konsensus – För Vadstenas Bästa, Vadstena: 22,11 Visa mer

Utanför en klädbutik pysslar Lena Norberg med en kruka blommor på ett litet bord. Hon tog över affären i september förra året, dessförinnan arbetade hon inom vården i 35 år.

Oberoende realister fick hennes röst och det hade ingenting med Råda skola att göra, för Lena Norberg har inga skolbarn.

– Man ville väl röra om lite i grytan. Jag har röstat på S förut, men jag ville ha något nytt. Jag tror det var så många tänkte, säger hon.

Råda skola påverkade inte Lena Norbergs röst i kommunvalet. Hon ville ”röra om lite i grytan” och valde därför Oberoende realister. Foto: Roger Turesson

Om det har gjort någon skillnad vet hon inte riktigt. Men hon tycker om att läsa Jens Fischers veckobrev på Facebook. Lena Norberg säger att hon egentligen aldrig har varit så politiskt insatt, men i och med informationen hon numera får varje vecka vet hon i alla fall mer om vad som sker lokalt. Det gillar hon.

– De bygger ju det där huset där borta i alla fall, säger hon och pekar mot ett bygge intill en nedlagd matbutik några hundra meter bort.

– Det ska bli ett omsorgsboende och det är ju bra. Men det skulle behövas mer lägenheter, så vi kan behålla våra ungdomar.

Lena Norberg. Foto: Roger Turesson

Hagfors bevakas av två lokalredaktörer, som båda har varsin liten redaktion i stadskärnan. Daniel Olausson har arbetat på Värmlands Folkblad sedan 2016 och ser från sitt skrivbord Hagforsbor som kommer och går varje dag. Det beror främst på att hans kontor ligger vägg i vägg med en bankomat.

Daniel Olausson håller med Åsa Johansson om att tonläget har förändrats i Hagfors. Det har blivit hårdare. Men något annat har också hänt i och med maktskiftet.

– Det pratas politik i kommunen igen. Plötsligt diskuteras sakfrågor, även de små partierna har vaknat till eftersom de har märkt att de kan få gehör för sina förslag, säger Daniel Olausson.

Allting är inte klubbat i förväg, som när S ledde med egen majoritet.

– När S gick fram med ett förslag så visste man att ”här finns det majoritet hela vägen”. Nu svänger det ofta. Tidigare var jag sällan på plats på kommunfullmäktige, nu har jag försökt vara det digitalt i större utsträckning. Rent själviskt är det ett mycket mer intressant jobb att bevaka politik i Hagfors nu.

Skolan i Råda gav partiet en ”rejäl skjuts”, enligt Olausson.

– Men partiet är inte sprunget ur frågan, som en del gärna hävdar. De har ett partiprogram med massor av frågor, ett framtidsprogram som de kallar det.

Det är roligare att bevaka politik i Hagfors efter senaste valet, tycker lokalredaktören Daniel Olausson. Foto: Roger Turesson

Vad tycker kommuninvånarna då? Lokala partier som flammar upp, tar över och snabbt brinner ut är inte helt ovanligt. Ibland är det svårt att leva upp till väljarnas förväntningar.

– Jag har funderat på det, nu när det närmar sig valet. Hur ska det gå? Det är svårt att säga vart det lutar. Magkänslan säger att det är ganska lika som vid valet. Jag tror inte OR har tappat en massa röster, jag tror inte heller att Socialdemokraterna har gjort det, säger Daniel Olausson.

Men om de har det och förlorar makten. Hur går det då?

Det förvånar Jens Fischer när jag berättar att jag inte hittat några riktiga OR-fans på stan.

– Jaså jaså. Ja annars brukar det ju vara tvärtom, medierna säger att de bara hittar folk som älskar oss och som tycker vi är så bra. De brukar vilja ha hjälp att hitta andra röster, säger han.

Vi åker förbi Hagforsvallen där Socialdemokraterna vill bygga allvädersbanor. I kommunfullmäktige användes ordet ”ödesfråga” om saken, men inte från Jens Fischer. Han fnyser och tittar ut över de tomma banorna, som alltså finns, men är i ett material som inte fungerar i alla väder.

– Om det här skulle vara Hagfors största fråga, banor som tre personer använder, ja då hade vi inte så stora problem i Hagfors, konstaterar han.

Hagforsvallen, där Socialdemokraterna vill bygga nya allvädersbanor. Men det har de haft chansen att göra i många mandatperioder, anser Jens Fischer. Foto: Roger Turesson

I de stora frågorna – som den om att bli en kommun som växer – är politikerna dock överens. Och det är kanske därför det är lätt för Jens Fischer att tycka som han tycker.

– Ideologi är förlegat. Jag tror mer det var viktigt förr, säger han.

Jag undrar vad han själv brukar rösta på, men det svarar han svävande på. Allt möjligt. Olika saker. Det finns inget parti som är helt rätt för honom. (Det finns däremot ett som är helt fel och det är Miljöpartiet.)

Däremot tror Fischer att många med honom håller med om att låsningen i regeringsfrågan egentligen är ”helt ointressant”.

– Om man håller på och skrämmer om det här ”om du röstar på SD”, då kommer Sverige att kollapsa. Vi har en demokrati. Varför ska man inte kunna prata med vem som helst?

Finns det ingen gräns för vem man kan tala med?

– Då pratar vi ytterligheter, Nordiska motståndsrörelsen, då går man över gränsen. Då är det brottsligt i vissa fall, hur man uttrycker sig. Men håller man sig inom lagens långa arm och till våra grundlagar. Det är det det bygger på.

Att tonen har blivit hårdare förstår Jens Fischer att ”Socialdemokraterna tycker”.

– Förut fanns ju ingen politisk debatt, för de behövde aldrig prata med någon annan. Det är klart att det har varit jobbigt för dem att ställa om till att behöva diskutera frågor.

Hur ser framtiden ut för den nya sortens politiker? Jens Fischer känner att han har vuxit in i sin roll. Han har lärt sig parera knivarna i ryggen, att skydda korten han har på hand. Har han blivit som dem han ville byta ut?

Det tycker han inte.

Men om Oberoende realister backar i valet 2022 och går från största parti till ett av de minsta. Då går han nog tillbaka till polisen i stället.

– Jag har väldigt svårt att tro att jag skulle stanna i stadshuset i så fall.

