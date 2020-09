Haj irrade sig in i Göteborgs skärgård – fick bogseras ut

Brugden är världens näst största haj som kan bli upp till 13 meter lång och väga 7 ton. Den lever på plankton och är inte särskilt vanlig i svenska vatten.

På lördagen dök den plötsligt upp i en grund vik vid Styrsö Sandvik i Göteborgs södra skärgård.

– En brugd kom in i den här viken. Den var åtta meter lång och simmade runt under flera timmar, var uppe på flera grundflak och verkade förvirrad. Enligt marinbiologer kan de bli förvirrade om de kommer in på grunt vatten, säger David Thorsen, ledningscentralsbefäl vid kustbevakningen i Göteborg.

Kustbevakningen var på plats med två marinbiologer från Göteborgs marinbiologiska institut.

– En av våra tjänstemän simmade tillsammans med en marinbiolog fram och fäste en tamp runt brugden och den håller på att bli bogserad ut till djupt vatten, säger David Thorsen.

Vid 18.30-tiden hade de fått ut hajen på tillräckligt djupt vatten.

– De bedömde att det var en bra plats och lyckades släppa den. Den simmade iväg sen.

Enligt David Thorsen handlar det om en väldigt sällsynt händelse.

– Det händer ibland att hajar och valar irrar in sig på grunda områden men det är väldigt ovanligt här i Sverige. Jag har hört talas om att det hänt med val tidigare men inte med en haj. Vad jag vet är det väldigt ovanligt. Nu hade vi en stor haj här och det var skönt att vi kunde hjälpa ut den. Det är väldigt kul att det har gått bra.