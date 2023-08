Halv miljard i stöd till fisket – ”förlustaffär för samhället”

Den totala vinsten för det svenska yrkesfisket var 176 miljoner kronor år 2020.

Branschen sysselsatte samma år 1 344 anställda – det är en nedgång med en femtedel sedan 2008.

Branschens förädlingsvärde i Sverige – det som brukar uttryckas som företagens bidrag till bruttonationalprodukten, BNP – var 768 miljoner kronor.

Det motsvarade 0,1 promille av BNP, som är 5 500 miljarder kronor.

Källor: SCB, The 2022 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet från Scientific, från EU:s Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), som bygger på data från 2020.