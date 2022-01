Halvering av uppsagda tjänstemän i Stockholm 2021

Den privata arbetsmarknaden i Stockholms län har återhämtat sig starkt under 2021. En summering av antalet privatanställda tjänstemän som sökt stöd hos TRR visar en minskning med 53 procent jämfört med pandemiåret 2020. Det innebär att nivån är liknande den som rådde åren före pandemin. Det visar en sammanställning av 2021 års statistik från TRR, en ledande aktör inom omställning och förändringar som rör det privata näringslivet.

Under 2021 ansökte 3 739 privatanställda tjänstemän i Stockholm med omnejd stöd hos TRR. Av de aktivt inskrivna gick 5 201 personer vidare i en ny positiv lösning, vilket innebär att de fick ett arbete, började studera eller startade eget. Det är 24 procent fler än 2020 då 4 208 personer gick till en ny positiv lösning.

– Vi hade cirka 15 500 personer inskrivna när vi gick in i 2021. Många har omskolat sig och bytt bransch. Service är grundplattan i många yrken, det har blivit lättare att karriärväxla nu när till exempel hotell och restaurang, rederier och flyg behöver anställa, säger Erica Sundberg.

Av de som gick vidare i en ny lösning fick 2 973 personer en tillsvidareanställning, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med 2020. 394 personer valde att starta eget, vilket är en ökning med 28 procent jämfört med 2020.

– Det är glädjande är att så pass många valt att starta eget. Många som är inskrivna hos oss har en plan B, en dröm man har haft om att starta eget. Vi ser också att det är en hög andel som valt tidsbegränsade lösningar, vilket tyder på att arbetsmarknaden håller på att förändras och blir mer snabbrörlig, säger Erica Sundberg.

De vanligaste befattningarna i Stockholms län för de som fått nytt jobb är projektledare, administratör, konsult, ekonomiassistent och kundtjänstmedarbetare. Det är främst i Stockholms stad som de nya jobben har tillsats.

Inom samtliga åldersgrupper är andelen arbetssökande som lämnat TRR och fått en ny sysselsättning (arbete eller studier) under året tillbaka på liknande nivåer som före pandemin.

I åldersgruppen 60 plus i Stockholms län är det 82 procent av de som varit aktivt arbetssökande som fått ny sysselsättning via TRR under året, en högre siffra än 2020 och 2019.

