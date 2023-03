Han är mannen som misstänks ha knivskurit 10-åriga flickan i Brunnsparken

Det kvinnliga butiksbiträdet ser allt. På Elgiganten i centrala Göteborg plockar mannen på sig varor till ett värde av drygt 6 500 kronor. När han lämnar affären larmar kvinnan sina kollegor. Han är tagen på bar gärning. Igen.

Listan över de brott som den i dag 36-årige mannen har dömts för sträcker sig över flera A4-sidor. Det är narkotikabrott efter narkotikabrott, stöld efter stöld efter stöld. Olovlig körning och rattfylleri. Men även grövre brott som misshandel och rån.

Han har flera gånger dömts till skyddstillsyn med särskilda åtgärder och så även i november förra året, efter stölden på Elgiganten. Tingsrätten konstaterade då att brottets straffvärde motsvarade fängelse, men skrev att ett mildare straff kan bidra till att han inte begår nya brott.

”Frivården har föreslagit att påföljden bestäms till skyddstillsyn”

”Av utredningen om [36-åringens] personliga förhållanden framgår att en påtaglig förbättring skett av hans personliga och sociala situation samt att Frivården har föreslagit att påföljden bestäms till skyddstillsyn”, står det i domen.

Tingsrättens dom är daterad till den 10 november 2022. På torsdagen, alltså knappt fyra månader senare, angriper 36-åringen en 10-årig flicka från Nederländerna vid en av spårvagnshållplatserna i Brunnsparken. Mitt på dagen – mitt i city.

Ett vittne beskriver hur han upprepade gånger hugger flickan mot överkroppen.

36-åringen blir övermannad och nerbrottad av civilpersoner som bevittnar attacken och strax är polisen på plats och tar över gripandet. Två knivar tas i beslag på brottsplatsen. Mannen har nu begärts häktad, misstänkts för två fall av mordförsök.

Två knivar hittades på brottsplatsen vid en av spårvagnshållplatserna i Brunnsparken. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

För även 10-åringens mormor skadas. Hon blir skuren i armen. Men skadan är lindrig och kvinnan, som är i 70-årsåldern, kan lämna sjukhuset samma dag. Flickan vårdas i skrivande stund på Drottning Silvias barnsjukhus, en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hennes skador är allvarliga, men Sahlgrenska betecknar hennes tillstånd som stabilt.

36-åringen har en lång historia, inte bara av kriminalitet, utan också av psykiska problem och beroende, något som GT tidigare har rapporterat. Han har inte på många år kunnat sköta ett jobb, utan har levt på försörjningsstöd från sociala myndigheter.

Den i dag 36-årige mannen greps på bar gärning efter ett väpnat rån mot en juvelerare i Göteborgs city i december 2015. Han har en lång historia av tungt missbruk, psykiska problem och allvarlig kriminalitet. Foto: Polisen

Han dömdes 2016 till tre års fängelse efter att ha genomfört ett väpnat rån mot Jarl Sandin & Söner, en butik i Göteborgs city som säljer guld, silver och exklusiva ur. Mannen rusade in i butiken, riktade ett automatvapen, som senare visade sig vara ett luftvapen, mot flera människor. Han försökte tillskansa sig klockor värda drygt två miljoner kronor, fick med sig två av dem och greps på bar gärning av väktare när han lämnade butiken.

Utredningar som gjorts av Frivården visar att 36-åringen har varit fast i ett blandmissbruk av tunga droger sedan de sena tonåren. Han har bland annat missbrukat cannabis, det lugnande preparatet bensodiazepiner och rökheroin. Men en utredning från 2019 visar också att 36-åringen uttryckt en stark önskan om att komma ur sitt drogmissbruk.

Han hade då dömts till nio månaders fängelse för bland annat flera stölder, narkotikabrott och rattfylleri. Trots att mannen under sommaren 2019 hade varit drogfri under en längre period bedömde Frivården att det saknades förutsättningar för att döma honom till något annat än fängelse.

Vapnet som 36-åringen använde vid rånet av juvelerarbutiken, samt de två klockor som han lyckades få med sig. Han greps på bar gärning av väktare utanför butiken. Foto: Polisen

I vintras gjordes alltså en annan bedömning och efter sin senaste stöld dömdes 36-åringen till skyddstillsyn. Villkoret var att han skulle delta i Kriminalvårdens program One to one.

Programmet är individanpassat och enligt beskrivningen på Kriminalvårdens sajt bygger det på social inlärningsteori och strategier från kognitiv beteendeterapi. One to one-programmet kommer från Storbritannien och ackrediterades i Sverige 2004. Även efter rånet mot guldsmeden 2016 noterade domstolen att mannen hade genomgått One to one.

Den gången blev det ändå fängelse.

