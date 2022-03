Han gräddar pizzor till ukrainska flyktingar

I över en vecka har kön ringlat lång utanför Migrationsverkets kontor i Sundbyberg, vilket DN tidigare rapporterat om. Mängder av ukrainska flyktingar söker sig hit för att få uppehållstillstånd och hjälp med bostad. På plats finns också flera välgörenhetsorganisationer som erbjuder mat, kläder, hygienartiklar och andra förnödenheter.

En som bestämt sig för att göra en insats är entreprenören Niklas Aronsson, grundare av Linas matkasse. Iklädd en gul väst från Centrumkyrkan i Sundbyberg sitter han med en gasoldriven pizzaugn och gräddar Billys panpizzor till hungriga flyktingar.

– Are you hungry? Here you go!, säger han och räcker över en papptallrik med en pizzabit på.

Bild 1 av 3 Flera var sugna på pizza efter att ha väntat på att få ansöka om uppehållstillstånd. Foto: Henrik Gustafsson Nicander Bild 2 av 3 Entreprenören Niklas Aronsson delar ut nygräddade Billys panpizzor till ukrainska flyktingar utanför Migrationsverket. Foto: Henrik Gustafsson Nicander Bild 3 av 3 150 panpizzor delades ut under onsdagen. Alla blev inte helt perfekt gräddade. Foto: Henrik Gustafsson Nicander Bildspel

På tallriken ligger också en lapp med text på ukrainska som hälsar välkommen till Sverige.

I två dagar har Niklas Aronsson suttit här och gräddat pizzor. Åtgången har varit strykande. När sista biten går åt vid lunchtid har han serverat omkring 150 pizzor bara på onsdagen.

– I går var det ännu mer drag. Jag vet att de står här och köar från tidig morgon. Det blir väldigt kallt efter ett tag. Då är det härligt med något varmt, säger han och tillägger:

– Den kulinariska upplevelsen av en Billys-pizza är inte det viktigaste, utan att visa att vi finns här för dem.

Niklas Aronsson är grundare och storägare i Lina matkasse, men är även aktiv i Centrumkyrkan i Sundbyberg. Foto: Henrik Gustafsson Nicander

Snacket om ”the pizza man” utanför Migrationsverket i Sundbyberg har redan spridit sig till nätet av journalisten Marcus Bornlid Lesseur. Niklas Aronsson vet inte om det är han som har fått smeknamnet, men tycker det är positivt att så många ideella krafter har slutit upp på platsen.

– Det finns massor av människor som vill hjälpa till på olika sätt. Jag hade en pizzaugn så jag bidrar på det sättet, säger han.

Kommer du att fortsätta sitta här?

– Ja, jag eller någon annan kommer att sitta här så länge som det behövs, säger Niklas Aronsson.