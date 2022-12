Han lagar trasiga grejer gratis – vill ge prylar ett andra liv

Det är i källaren hemma i villan som Erik Fröderberg har inrett sin lilla verkstad. Det ser ut som en mancave designad av Oppfinnar-Jocke. Grabbigt och oerhört charmigt.

Hit slinker han ner när arbetet som krögare och familjelivet tillåter och donar med de drivor av trasiga prylar som omgivningen har lämnat in. Just nu står det sex objekt på kö. Det är ovanligt få. Som mest har han haft runt 100 pryttlar liggandes i en lång ringlande rad på betonggolvet. Då var han tvungen att införa intagningsstopp.

Han kallar det för en välvillig volontärverkstad. Det är nämligen gratis för inlämnaren. Just detta, att Erik inte tar betalt för sitt arbete, tenderar att väcka en viss misstänksamhet.

I början av 2021 gjorde Erik Fröderberg ett inlägg på Facebook där han erbjöd sig att laga grannkretsens prylar. Responsen blev jublande. När lokaltidningen Mitt i sedan utnämnde honom till västerorts MacGyver överöstes han av grunkor. Foto: Alexander Mahmoud

Varför i hela friden lägger han alla dessa timmar på att reparera mer eller mindre främmande människors krassliga råsaftcentrifuger och strejkande cirkelsågar?

– Det är den vanligaste reaktionen, säger han och ler finurligt.

Svaret är busenkelt. Han tycker det är kul. Svinkul, till och med. Hans ansikte lyser av glad energi när han berättar om prylfixandets förunderliga universum. Orden strömmar ur honom.

– Min äldsta dotter har sitt sovrum nära verkstaden. Hon är lite trött på när jag har lyckats med nån krånglig lagning som jag grubblat över i veckor och får ett eureka-moment. Då rusar jag in och ruskar om henne. Bara för att jag är så glad. Jag ba ”Kom och kolla!”. Och hon är verkligen heeelt ointresserad.

Det är ordning i verkstaden. I en låda förvaras alla sönderryckta strömsladdar till dammsugare som Erik har bytt ut, det är en av de vanligaste reparationerna som han utför. Foto: Alexander Mahmoud

I viss mån handlar gratisupplägget även om att det skulle tillkomma en ryslig massa krångel om han bestämde sig för att ta betalt. Då måste han starta företag och bete sig företagsmässigt. Det vill han inte.

– Framför allt handlar det här om att det inte är ekonomiskt försvarbart att laga den typen av grejer som jag får in. Jag har lagat en resehårtork från den brittiska kosmetikkedjan Boots. Inköpt sent 70-tal. Jag snabbgooglade. En ny kostar 69 spänn. Självklart lagar jag den, love all serve all. Men om jag hade ett företag skulle jag behöva ta typ 570 kronor för det jobbet, säger Erik Fröderberg och konstaterar att det skulle motverka hans grundtanke.

– Då skulle ju folk kasta prylen och köpa en ny istället.

Baserat på dyrköpt erfarenhet har Erik lärt sig att det är av yttersta vikt att noga märka upp delarna när en apparat plockas isär. I annat fall blir hopmonteringen hopplöst tidsödande. Foto: Alexander Mahmoud

Idén är nämligen att om Erik lyckas ge en skadeskjuten grunka livsuppehållande åtgärder så dröjer det lite innan den landar på tippen. När någon uppenbarligen bara vill spara pengar tackar han nej.

I viss mån är verksamheten ett slags motståndshandling mot slit-och-släng-samhället. Men han tvekar lite när han närmar sig ämnet. Han vill inte framstå som politisk.

– Personligen så mår jag jag lite illa när vi börjar närma oss jul och den här konsumtionshetsen bara blomstrar upp och spårar. Men det finns verkligen en efterfrågan på att ge sin pryl ett andra liv. Många har också ett känslomässigt förhållande till sina grejer. De vill att deras pryl ska leva längre för att den har blivit som en liten vän.

Han betonar att han håller sig inom ramarna för vad en lekman får pyssla med eftersom han inte har en elektrikerutbildning, men att han samtidigt har långtgående grundkunskaper efter åratal av pillande.

På ett skåp hänger listan över lyckade lagningar. Till en början hade Erik även en sammanställning över sina misslyckanden. ”Men så tänkte jag, varför negga på sig själv? Så jag tog ner den.” Foto: Alexander Mahmoud

Hur hittar han tiden då? Till vardags driver han restaurang, så sysslolös är han sannerligen inte.

– Alltså, jag har väldigt mycket energi och den tid som jag skulle ha lagt på Netflix, den lägger jag här. Jag vill göra något kreativt.

Det är något oklart vad man ska kalla de förhoppningsfulla medborgare som lämnar in sina ting till Erik. Är man en kund när inga pengar byter händer? Responsen är hur som helst monumentalt positiv.

– Även när jag inte har lyckats laga en grej så blir folk glada. Just folks reaktioner är också en av drivkrafterna för mig.

Fakta. Eriks verkstad Erik välkomnar alla som har en trasig pryl att lämna in den till honom. Han betonar att risken finns att han inte lyckas laga den. Vill det sig riktigt illa, påpekar han, kanske problemen rent av förvärras. Men oftast går det bra. Om det behövs reservdelar som kostar mer än 200 kronor måste dock inlämnande part ersätta utläggen. Erik påpekar även att det kan ta lång tid innan arbetet är färdigt. En grundregel är att prylen ska kunna bäras av en person och kunna få plats på Eriks arbetsbänk, så inga kylskåp med andra ord. Det har också funnits fall där han tackat nej till en reparation då han inte kunnat garantera säkerheten. Kontakt med förfrågningar om reparationer tas enbart via Eriks Facebook-sida ”Erix Hobbyfix”. Visa mer

