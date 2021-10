Hanna Hellquist: Åsikterna om ljudböcker är bland det snorkigaste jag har hört i hela mitt liv

I våras snubblade jag över en gammal krönika i Expressen av Dag Granath, som konstaterade att lyssning aldrig kan bli läsning, eftersom ”hela poängen med läsning är att det är en aktivitet som kräver att man lägger ifrån sig det man har för händerna och ägnar sig åt en enda sak” (11/12 2018). Jag hade precis kommit in efter att ha stått hela dagen vid kompostkvarnen, och metodiskt malt ner delar av en gammal ruttnande hägg som hotade att ödelägga mammas syrenberså. Under tiden som jag flisade grenar (upp till 40 millimeter) lyssnade jag på ”Sapiens” av Yuval Noah Harari, och kom således till insikter om människor och trädgård och grenar som jag annars inte hade kommit till, och det kändes inte heller som att dagen varit helt bortkastad, rent intellektuellt då. Sen skrev jag en krönika om odling och var allt som allt riktigt nöjd med mig själv. Och syrenbersån gick i underbar blom.

Jag började lyssna på böcker när jag insåg att jag hade varvat P3:s samtliga poddserier tre gånger om. Så jag laddade ner en ljudboksapp, och sen bar det fan av. I ett och ett halvt år har jag lyssnat, genom hela pandemin har jag gått omkring i Grums med hörlurar och samtidigt som jag lyssnat på Åsne Seierstads tegelsten om Anders Behring Breivik och Niklas Natt Och Dags romantrilogi om några vidriga år i slutet av 1700-talet så har jag bland annat tapetserat sju rum, anlagt en köksträdgård, målat om badrummet, fällt fem ganska kraftiga granar, rivit en vägg och skruvat ihop ett tjugotal Billybokhyllor. Jag har lyssnat på 108 böcker. I 933 timmar.

Ja. Det är ingen av ljudbokskritikerna som inte erkänner effektiviteten i att lyssna på böcker. Tvärtom, det verkar vara just läsarnas simultana handlingskraft som stör dem.

Det är bland det snorkigaste jag har hört i hela mitt liv. Jag har full förståelse för läsarens önskan att själv få formulera orden de läser, och jag köper författares oro över den litteratur som väljs bort av ljudboksjättarna för att den kräver att läsaren både kan stanna upp och bläddra tillbaka. Men besattheten av läsningen som en helig stund, förlåt men jag köper inte det. Är läsning ett hinder som måste övervinnas? Kan man inte tillgodogöra sig en bok om man inte samtidigt försummar sin partner eller låter maten brännas vid?

Dagen slutade med att jag red runt poolområdet på en kamel som hette Max, och försökte kränga kamelturer i öknen till de övriga hotellgästerna

Jag minns när jag läste Albert Camus ”Främlingen”. För hand, då. Linda och jag var på en all inclusive i Hurghada i Egypten och jag var dyngrak redan vid lunch. Linda och jag gjorde såna resor på den tiden, innan hon fick barn. Vi drog iväg till nånstans varmt, vart spelade ingen roll för vi lämnade sällan hotellområdet. Vi drack drinkar och läste böcker i solen and that was it, vi kom hem brunbrända och kanske också en smula utvilade. Första dagen i Hurghada lade jag mig tillrätta i solstolen med ”Främlingen”. Exakt en sån bok som man måste läsa, punkt, och den måste läsas för hand, punkt. Halvvägs in i boken slog alla rom och cola jag hinkat i mig till och dagen slutade med att jag red runt poolområdet på en kamel som hette Max, och försökte kränga kamelturer i öknen till de övriga hotellgästerna. Det var sannerligen inte ett av mina stoltaste ögonblick, men jag fixade två kunder till kamelföraren och Linda och jag fick en gratistur några dagar senare. Minns inte ett piss av boken, men ska genast kolla upp om den finns som ljudbok.

När folk pratar om läsningen som en närmast rituell handling, som något som bara de mest hängivna tar sig tid till, då blir jag misstänksam. Den åsikten framförs av människor som vill att man ska läsa med samma högtidlighet under vilken jag föreställer mig att de själva vill skriva, och det är tyvärr bara töntigt. Jag tror inte att jag ens skulle klara av att vara vän med en sådan person, för de får inte störas, de hjälper aldrig till med middagen, de fäller inga granar och inte ens om de, medan de med rena fingrar vänder ett blad, skulle råka titta upp och stirra rakt in i ögonen på en kamel, så lägger de ifrån sig boken.

