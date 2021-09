Hanna Hellquist: Jag trodde att jag längtade efter en man – jag saknade bara en reptil

En grej som är bra med att inte ha egna barn är att man själv får vara hur barnslig man vill. Så när man till exempel blir erbjuden en upphittad dvärgskäggagam från Skansenakvariet, då kan man säga ja tack, gärna, jag tar den, jag har länge velat ha just en ödla i behändig storlek men med en stor personlighet, för mitt medvetande har inte begränsats av livets alla måsten, och en liten ödla behöver inte nödvändigtvis symbolisera det sista hörnet av min frihet som jag nu förlorar.

Så jag sa ja tack, gärna, jag tar den.

I lördags anlände så Skäggbritt. Det är egentligen en han, men min vän Joshua tyckte att vi skulle ”raise him a homosexual female”, och eftersom jag inte är kristdemokrat så såg jag inga problem med detta. Skäggbritt it is.

Skäggbritt är en underbar liten varelse. Hon är kanske tjugofem centimeter lång, med svansen, och hon har små pliriga ögon, små fötter med vassa klor så att hon snabbt kan klättra uppför ens tröja och en närmast överjordisk hunger på zophobas-larver. Hon tycker om att jaga flugor i fönstren och att sova mellan mina bröst när jag kollar på film. Ja, det är väl det. Det är inte sådär jättemycket mer som händer i en skäggagams liv. Ibland får hon vara utomhus i en bur som jag hittade på pappas bortglömda vind, den som ligger ovanför det gamla fågelhuset. När jag bestämde mig för att säga ja tack till Skäggbritt så klättrade jag upp på vinden för att se om där fanns något jag kunde använda till henne.

Åh gud, se där. En mening som jag aldrig hade kunnat skriva om jag hade bott kvar i Stockholm. Den stan har verkligen förmågan att suga det sista av reptilälskaren ur en. Det var när jag flyttade till Stockholm som jag på riktigt tog klivet över till den andra sidan, nämligen till den del av samhället som inte håller sig med reptiler. Under hela min uppväxt har jag haft fri tillgång till terrarier. Om pappa av någon anledning var reptilfri under en period så hade han åtminstone ett par kompisar som med vana händer kunde skjuta en glasdörr åt sidan och förmedla kontakt med en växelvarm individ.

I Stockholm levde jag på den mörka sidan – inte djurlös såklart, men reptillös

Var det när jag ställde in böckerna i stringhyllan på Atlasvägen som jag vände ryggen åt min barndom och dess kräldjur? Eller hände det när jag några år senare flyttade in till stan, där varenda kvadratcentimeter räknas? Ja. Det var sista spiken i kistan, då var det liksom klart, jag hade blivit som de andra. De som inreder sina hem till förmån för andra människor, och inte för reptiler. De som kan ta en promenad i Hagaparken en solig söndag och utan problem gå förbi tre fyra perfekta klättergrenar som bara ligger och skräpar utan att böja sig ner och plocka med dem. Som bara har människomat hemma och inga förrymda syrsor i köket.

Där levde jag ett tag, på den mörka sidan. Inte djurlös såklart, men reptillös. Trodde jag var lycklig. Nej det trodde jag aldrig, men jag hade ingen aning om att det var just en dvärgskäggagam som fattades mig. Trodde det var något annat, kanske en man. Dumsnut.

När jag hade kravlat upp på pappas vind och ställde mig upprätt i det mörka hålet stod jag plötsligt öga mot öga med mitt ursprung. Längs ena sidan låg transportburar för fåglar och plastburkar för larver och vattenskålar till ormar, och längs den andra lysrörsarmaturer till akvarier och terrarier. Där fanns allt för pappas framtida djurliv, det som aldrig blev av eftersom han inte orkade med människolivet.

Nu är jag tillbaka på rätt sida, den ljusa och coola. Den delen av mänskligheten som dagligen oroar sig över luftfuktighet och hur dåligt en vanlig svensk gråsten absorberar värmen från sollampan. Den enda lilla procent som fortfarande är värd att tillhöra.

Läs fler krönikor av Hanna Hellquist:



”Aldrig har krönikeformen känts så jävla futtig”

”Man känner sig som gud när man odlar”



”Varför är det skamligt att inte längre bry sig om smutsen?”