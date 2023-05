Hanna Hellquist: Ni får gärna glömma mig – jag bryr mig inte

Logga in

Alla de kärleksrelationer som jag konsumerades av i mina tjugo till trettio gjorde mig besatt av att vara oförglömlig. Jag vet inte om det var för att jag är ensambarn och van vid att vara unik, eller om det bara var vanlig hederlig fåfänga som de flesta har, men tanken på att vara utbytbar gjorde mig galen. Jag ville bottna i en annan människa. Jag ville ha något slags kvitto på att känslorna skulle stå sig, även om de tog slut. Jag ville äga och ägas.

Jag jämförde mig ständigt med de kvinnor som varit före mig, särskilt om de var mammor till de barn som jag helst inte ville träffa eftersom barnen alltid kom först och jag alltid kom sist. Jag letade efter tecken på att de gamla kärlekarna nog ändå inte varit riktiga kärlekar utan mer slumpartade arrangemangsäktenskap, påtvingade efter en olycklig felplanering i ägglossningsalmanackan.

Det var sannerligen ingen vacker plats att vara på. Jag blev svartsjuk. Liten och småaktig. Men jag förstod inte hur det var möjligt att ha en neutral relation till någon som man en gång i tiden brukade älska, och ligga med, för själv lyckades jag inte glömma någonting, och mina känslor för en person levde kvar långt efter att relationen var avslutad.

I efterhand tänker jag att det kanske inte var så konstigt. När det gällde alla farsorna jag dejtade så tycktes deras minsta gemensamma nämnare vara att ingen av dem ville göra mig gravid. Jag var helt enkelt tvungen att resonera runt det, och hitta förklaringar som gjorde att jag kunde stanna hos dem.

Men det var inte bara det. Jag ville att kärleken skulle vara oersättlig. Att ingen annan människa skulle kunna komma efter mig och ta vid där jag slutade. Att relationen inte skulle vara själva målet. Jag ville att kärleken skulle stå över allt som hade med bekvämlighet att göra.

Jag trodde aldrig att jag skulle sakna de känslostormar som präglade mina första relationer, men det gör jag

Ja jävlar. Det är lätt att vara idealist när man är ung, am I right ladies? Nu gör man liksom slut med någon bara för att de gör ett störigt ljud med munnen. Under våren har jag tampats med de ljumma känslor som jag bara kunde drömma om i min ungdom, jag har varit resonlig, värdig och fullkomligt likgiltig.

Plötsligt har jag blivit en dröm att dejta, av den enkla anledning att jag aldrig hyser några starkare känslor för någon. Det är verkligen praktiskt. Jag är noll galen. Aldrig svartsjuk. Jag skiter fullständigt i deras ex.

Jag vet inte riktigt vad som hände. Kanske hände Tinder. En myckenhet av män. Den aldrig sinande strömmen av killar som vill vara ihop med någon, som har barn varannan vecka, som tycker om padel och matlagning och bara vill tillbaka in i tvåsamheten som en gång spottade ut dem i den stora världen. Kanske blev jag bara hård. Luttrad. Omöjlig att impa på.

Det är en sorg att vilja komma nära en annan människa men halvvägs upptäcka att den nödvändiga nyfikenheten inte finns där, och att man redan vet hur det kommer att sluta. Jag trodde aldrig att jag skulle sakna de känslostormar som präglade mina första relationer, jag trodde inte att jag skulle sakna den galna kvinnan som var jag, men det gör jag. Ibland höll jag på att stryka med. Jag satsade allt, och när det tog slut så var det med buller och bång.

Nuförtiden får ni gärna glömma mig. Jag bryr mig inte.

