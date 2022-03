Hanna Hellquist: Skämten om kriget i Ukraina gör mig märkligt avtrubbad

”Jag känner det inte. Jag förstår att det händer, jag förstår att det är hemskt, jag undrar hur det ska gå och jag skänker pengar, och om någon frågar så säger jag att jag tänker på civilbefolkningen, såklart, men jag KÄNNER det inte”.

Min vän sitter vid sitt köksbord och ser lättad ut. Hon har sagt något som hon aldrig skulle säga någon annanstans än just där, vid köksbordet. Till mig. Hon säger att det är likadant med klimatrörelsen. Hon sympatiserar med Greta, självklart gör hon det, och på ett intellektuellt plan förstår hon att hon måste leva annorlunda, men hon är inte orolig på riktigt, hon känner det helt enkelt inte. Oron.

Det här måste låta fruktansvärt provocerande, jag förstår det, men hear me out. Jag tror nämligen inte att hon är ensam. Vi tillhör samma filterbubbla, jag och min kompis, och vi är samma typ av mediekonsument. Vi både domedagsscrollar och tröstscrollar. Jag pendlar själv dagligen mellan panik och total likgiltighet.

Vad är det som händer? Är vi på väg in i ett tredje världskrig? Kan Putin backa? Vad gör USA? Vad vill Kina? Vad händer med gamla och sjuka som inte kan fly? Kommer vi dras in? Varför gör ingen något, varför gör inte jag något. Sen går jag in på Insta, tröstscrollar, och så ser jag ett meme där ett barn skriver ett prov med huvudet i handen och tårar i ögonen. Kids 2050 när de ska sammanfatta åren 2019–2022. Och ett till, på en lärare som står framför något som måste vara ett slags domedagsbingo och pekar mot klassen med en penna i handen: vem hade ”Vladimir Putin förenar världen” för februari?

Vad gör det med en att konsumera självironisk kultur, nu, mitt i brinnande krig?

Alla dessa konstiga konton som jag följer, som spottar ur sig memes om att handla för mycket på kredit, inte vilja träffa någon i mer än tjugo minuter, att gå och lägga sig innan 21, att aldrig våga släppa någon in på livet. Det finns ett helt bibliotek av självironi att dyka in i. En värld där ett depraverat sinne är högstatus. Ju värre man är som människa desto roligare blir det. Det som är botten i mig är även botten i miljontals andra som likear och kommenterar. Och visst, man känner sig kanske lite mindre ensam när man däckar framför Rapport efter att man sänkt en flaska vin, men är det verkligen så bra? Och jag undrar verkligen vad det gör med en att konsumera den typen av kultur, nu, mitt i brinnande krig?

Vad händer med mig när mitt flöde består av rapporteringar om sprängda skolor och familjer som splittras vid gränsen, brinnande kärnkraftverk och övergivna djur, och sen mitt i alltihop, någon som konstaterar att alla klassiker från hans barndom är tillbaka; Picard, Luke Skywalker, Ghostbusters och Sovjetunionen.

Inte fan blir jag rädd. We got this, tänker jag. Det här löser vi. Vi kan ju redan skämta om det.

Humor är ett sätt att hantera ångest, absolut. Men den normaliserar tragiken också. Den skapar ett avstånd till allt som händer. En utifrånblick. En tillbakablick. Medan det händer. Det gör mig märkligt avtrubbad, precis som min kompis. Det är som att det som händer inte är allvarligt nog, för om det vore så allvarligt skulle ingen ha tid att formulera roliga meningar till aparta bilder. Och aldrig tidigare har den reaktionssträckan varit så kort. Något händer, något stort eller något litet, roligt, tragiskt, världsomvälvande eller jättesmalt, och genast peppras man av olika vinklingar på ämnet, och man fylls av en känsla av att man absolut inte är ensam, och bara den insikten gör att man tänker att allt kommer att bli bra.

Och så gör man ingenting. Det är fan farligt på riktigt.



Läs fler krönikor av Hanna Hellquist:



”Det finns en kraft i att inte skylla sin alkoholism på andra”



”Kan man gilla sitt gamla liv när man väl har börjat försöka få barn?”



”Mannen med 36 katter har förstått något alla inte förstått”