Hanna Hellquist: Spärra in mig så att jag inte flyger till olivlunden mer

Jag är i en liten grekisk by för att skörda oliver. Jag har flugit hit. Jag har tänkt att jag reser så himla sällan, flyger kanske en gång om året, och det här är faktiskt inte bara en nöjesresa. Jag ska skörda oliver och skriva om gathundarna i Aten. Jag ska vara duktig och arbetsam, den här flygresan måste ändå gå att förlåta.

Byn ligger uppe bland bergen på Peloponnesos. Vägarna uppför bergen är livsfarliga, i var och varannan kurva står ett vägaltare som ett minnesmärke över människor som förlorat livet just där. Daniella, min kompis vars far är född i byn, rattar vant den minimala hyrbilen uppför branterna. När vi väl kommer fram är landskapet hisnande. Jag har aldrig förut varit så högt. Världen breder ut sig under mig, naturen är så vacker, det är får överallt, olivlundar och klarblå himmel.

Första dagen i olivlunden är jag yr av utsikten. Vi befinner oss i en dal och runtomkring oss skjuter bergen i höjden. Det är som i New York, med skyskraporna runt mig, jag får liksom svindel åt andra hållet. Jag berömmer Daniellas pappa för landskapet. Det är en av de vackraste platser jag någonsin varit på, säger jag till honom.

Då skulle du sett när jag var barn, säger Alexios. Det går inte att jämföra.

Det var djur överallt – fåglar, ormar, sköldpaddor, insekter och större djur som rådjur, rävar, harar.

På 80-talet var det en stor brand här. Flera människor miste livet och landskapet förändrades helt. Det kommer ta flera hundra år för träden att växa upp igen, om de över huvud taget får chansen. Det har brunnit på senare år också, på bergen växer bara buskar nu och de vilda träden bredvid olivlunden är svarta och döda. Det brann i somras. Det brann i grannbyn och i Olympia, tre mil bort. En kvinna jag träffade i Aten berättade om sina olivträd, de brann upp allihop i somras, hon hade 200 stycken.

Alexios berättar om sin barndoms skog. Du hade inte trott dina ögon, säger han. Det var som en djungel här.

Stora höga tallar sträckte sig utmed bergen och höll upp dem. Deras tjocka rötter använde barnen att klättra i, och Alexios pappa tappade dem på kåda och sålde. Det var så mycket växtlighet att man nästan inte kunde ta sig in i skogen. Och det var djur överallt. Fåglar, ormar, sköldpaddor, insekter och större djur som rådjur, rävar, harar.

Han pekar mot bergen på andra sidan floden, där branden började. Hela skogen skrek, säger han. Min pappa sa att han hörde djurens dödsrop från bergen, det var som att hela skogen skrek.

Jag ryser trots att det är 25 grader varmt och strålande sol. Det går inte att föreställa sig. Jag tror aldrig att en mening har satt sig så i mig, Alexios pappas ord om branden på 80-talet, kanske, tänker jag, är det Alexios svenska som gör den så fruktansvärd, han kanske skulle uttrycka sig annorlunda på sitt modersmål. Skogen skrek. Men det är ingen nyans som går förlorad i översättningen, det är bara fakta, och det gör så ont i mig.

Alexios pappa överlevde branden. De pumpade upp vatten från floden för att släcka den, alla hjälptes åt, men skogen är borta nu.

Daniella berättar att människor som flyr bränderna inte är välkomna tillbaka till byn. Det är bara de som stannar och försöker rädda byn från elden som är värda att bo där. Jag tänker att jag skulle stuckit direkt. Satt mig i bilen och dragit bara. Skit samma om jag får komma tillbaka. Jag är feg och kortsiktig. Det är därför jag är här.

Förbjud mig allt, tänker jag. Det är det enda sättet. Ge mig inte möjligheten att välja att flyga hit och plocka oliver. Spärra in mig. Spärra in oss allihop.

