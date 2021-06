Hans Rosén: Fyra strategiska misslyckanden som utlöst krisen

Strategiskt misslyckande nr 1: Socialdemokraterna

Varför nu?! Det var den bestörta reaktionen från ledande socialdemokrater när de insåg att Vänsterpartiet faktiskt tänkte göra allvar av sitt misstroendehot. Regeringen trodde att man i lugn och ro skulle få bereda den omstridda hyresfrågan och kort före nästa val lägga fram ett modifierat förslag. Då skulle den samlade oppositionen inte finna det mödan värt att fälla regeringen.

I själva verket har Socialdemokraterna sett krisen komma i två och ett halvt år. Januariavtalet mellan S, MP, C och L har vilat på en paradox ända sedan det kom till. Vänsterpartiet stängdes ute under förödmjukande former samtidigt som dess mandat var oundgängliga. Misstroendehotet från V har hängt över Stefan Löfven sedan dess.

”Hela deras väsen går ut på att sitta vid makten”, sade historikern Torbjörn Nilsson nyligen till DN om Socialdemokraterna. Och Socialdemokraterna själva hymlar sällan om detta. Att det maktinnehav numera kräver brobyggande på en ny nivå har varit uppenbart länge men S har inte lyckats lösa ekvationen. Taktiken att skjuta problemen framför sig bröt samman i juni 2021.

Strategiskt misslyckande nr 2: Liberalerna

Redan för 30 år sedan grälade Liberalerna (då Folkpartiet) internt om hur man skulle förhålla sig till högerpopulister. Då handlade det om Ny Demokrati, berättade förre partiledaren Lars Leijonborg nyligen i SVT:s Aktuellt. Sedan har man fortsatt vackla. Efter valet 2018 handlade det istället om SD. Jan Björklund lyckades efter en hård strid få med L på januariavtalet. Ett halvår senare valde partiet en ny ledare som öppet var emot avtalet. Nu har Nyamko Sabuni svängt om L-strategin 180-grader, åter lierat sig med M och KD och öppnat för SD-samarbete. Den nya strategin har hittills inte imponerat på väljarna.

Strategiskt misslyckande nr 3: Centerpartiet

Efter valet 2018 lanserade Annie Lööf ”den breda mitten” som sin lösning på regeringsfrågan. Grundidén är att utestänga ”ytterkantspartierna” V och SD och bygga en bro mellan borgerligheten och S och MP. De forna alliansvännerna M och KD sade nej tack redan då. Sedan L bytt sida är Annie Lööf ensam om att tro på idén.

Strategiskt misslyckande nr 4: Vänsterpartiet

Förre V-ledaren Jonas Sjöstedt såg med beundran på sina nordiska systerpartier som fick medverka i breda koalitionsregeringar. Själv lyckades han inte uppnå målet och ambitionen gick i arv till efterträdaren Nooshi Dadgostar. Hon har lyckats fälla regeringen och tvingat C till eftergifter. Men inte heller hon har ännu lyckats öppna dörrarna för V till ett samarbete över blockgränsen.

