Här är det ovanliga det vanliga – Öppna förskolor för särskilda behov blir fler

Femåriga Tove kommer in genom dörren tillsammans med pappa David Andersson. Hon är rosig om kinderna och klädd som en av sina idoler: Pippi Långstrump. De har cyklat tvärs genom hela stan, från Högsbo i västra Göteborg till öppna förskolan i Örgryte, den här kyliga novembermorgonen.

– Vi gillar att cykla och det är skönt att komma iväg tillsammans, bara hon och jag, säger David Andersson.

Tove föddes med Downs syndrom och de första två åren av hennes liv fanns det tillgång till mycket stöd i form av bland annat gruppträffar via habiliteringen som familjens slussades in i via BB, berättar han.

Bild 1 av 2 Öppna förskolan Tilliten i Göteborg vänder sig till familjer med barn som har en funktionsnedsättning. Personalen har specialkompetens, hygienkraven är extra hårda och barngrupperna är små. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 2 av 2 På fredagar cyklar David Andersson och dottern Tove tvärs över stan för att träffa andra barn och föräldrar på Tilliten i Örgryte. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bildspel

– Men i takt med att barnen blir äldre förväntas man hålla de kontakterna själv.

I somras fick Tove en lillasyster och sedan dess går hon bara på förskola tre dagar i veckan. Varje fredag, då David Andersson är föräldraledig, passar de därför på att åka hit.

– Det funkar bra med vanliga förskolan också men det är mycket barn och det kan bli lite för mycket liv och rörelse för Tove. Sedan är det givande för mig också. Man träffar andra föräldrar som är i liknande situation och kan diskutera saker som man kanske inte kan med föräldrar som inte har barn med särskilda behov. För oss har det varit väldigt värdefullt, säger han.

”Här är vi normala, här är det inga konstigheter. Man behöver inte förklara sig”, säger Amanda Palmkvist, mamma till Harry om Tilliten. Till höger om henne sitter Jennie Waller med sonen Ianto. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Öppna förskolan Tilliten drivs av stiftelsen Bräcke diakoni och vänder sig till barn med funktionsnedsättning. Verksamheten startade 2018 och har nu öppet tre dagar i veckan på olika platser i Göteborg.

På fredagar håller de till här, på FUB-huset i Örgryte (FUB är en ideell förening för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning). På tisdagar och onsdagar anordnas träffarna i samarbete med Göteborgs stad på särskilda tider på kommunala öppna förskolor i Lundby på Hisingen respektive i Gamlestan.

Tillitens koncept bygger på att personalen har specialkompetens, hygienkraven är extra hårda och att det är mindre barngrupper än på en ”vanlig” öppen förskola, förklarar logopeden Lina Bjarnegård Carlsson, som är med vid varje tillfälle.

– Vanliga öppna förskolan kan ha 20 barn och lika många vuxna. Här är vi en liten grupp och det är inte så att dörrarna springs ner, men de som kommer hit har det behovet. Vi har inte behövt sätta något maxantal, den dagen jag kommer behöva begränsa det kommer jag tycka att det är en jackpott, säger hon och skrattar.

De små barnen uppskattar när de får trumma till sång med logopeden Lina Bjarnegård Carlsson. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Några av barnen som kommer hit är liksom Tove i femårsåldern, men de flesta är upp till tre år. Just den här fredagen är det ännu en flicka i Toves ålder och tre barn som är runt ett år gamla.

För Jennie Waller och sonen Ianto, nio månader gammal, är det första besöket på Tilliten i Örgryte. De bor i Tuve och har tidigare besökt öppna förskolan i Lundby.

– Vi går på en vanlig öppen förskola också, men just med Lina är det så fantastiskt. Det blir lite mer riktat mot mitt barn. Det finns en annan förståelse för att han har andra behov här, säger Jennie Waller och tittar ner på sin son som precis vaknat till i vagnen.

För att möta barn med särskilda behov behöver man ibland anpassa kommunikationen på olika sätt. Föräldrarna, liksom Lina Bjarnegård Carlsson, använder sig till exempel mycket av tecken med händerna samtidigt som de pratar med barnen.

– På en vanlig förskola behöver man snarare förklara varför man använder tecken. Det är skönt att inte behöva göra det, säger Jennie Waller.

Bollhavet är en stor favorit bland de äldre barnen. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Strax efter klockan nio är gänget samlat. Tove och jämnåriga Lea hittar snabbt till varandra i bollhavet. Föräldrarna och de mindre barnen samlas runt en stor trumma i mitten av ”roliga rummet” som är fyllt med leksaker, instrument och mjuka kuddar. De flesta har träffats förut och det finns ingen brist på samtalsämnen: habilitering, förskola, förkylningar.

Amanda Palmkvist, mamma till 14 månader gamla Harry, har vid ett tidigare tillfälle tipsat Patrik Sporre, pappa till 15 månader gamla Agnes, om att öva med en typ av konsistens åt gången vid matning eftersom hans dotter hade problem när det blandades puré och bitar.

– Det fungerade ju jättebra! utbrister han.

Agnes föddes med en mycket ovanlig kromosomavvikelse, förklarar Patrik Sporre.

– Hon är ett av trettiotalet medicinskt dokumenterade barn med liknande kromosomavvikelse sedan början av 1970-talet, säger han.

För Patrik Sporre och dottern Agnes har det varit extra värdefullt att träffa andra föräldrar på Tilliten eftersom hennes ovanliga diagnos inneburit att det tagit lång tid att få rätt stödinsatser. Det var först när de hittade hit som han fick tips om att använda tecken som hjälpmedel när han kommunicerar med Agnes, något som de andra föräldrarna fått lära sig tidigt via habilitering. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Patrik Sporre upplever att det har varit svårare för deras familj att få rätt typ av stöd på grund av Agnes sällsynta diagnos, jämfört med hur stödet sett ut för Tove, Ianto och Harry – som alla har Downs syndrom. Därför har gemenskapen som finns bland föräldrarna på Tilliten betytt extra mycket.

– Här är det ovanliga det vanliga. Det är mycket tack vare en sådan här aktivitet som man får höra från andra föräldrar vad som finns. För oss tog det mer än ett år innan vi hamnade på habiliteringen medan barnen med Downs syndrom taxas in från BB nästan, säger han och fortsätter:



– Hjälpen man får när man väl får den är helt fantastiskt. Alla är extremt duktiga och tillmötesgående. Men problemet är väl som alltid att om du inte passar in i en mall så hamnar du mellan stolarna.

De flesta familjerna som kommer till Tilliten besöker även ”vanliga” öppna förskolan. Men de uppskattar särskilt de här tillfällena som är riktade just till dem och deras barn. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Göteborgs stad har särskilda riktlinjer att förhålla sig till när det gäller den öppna förskolan. Tanken är, precis som när det gäller förskola och skola, att alla barn ska kunna inkluderas i ordinarie verksamhet utifrån deras respektive behov.

– Vi vill att alla familjer ska känna sig välkomna överallt. Det handlar om en balansgång mellan det generella och det specifika, säger Yvonne Börjesson, rektor för öppna förskolan i område Hisingen.

I ”roliga rummet” finns det mycket spännande att se och göra. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Enligt Börjesson har kommunen inte upplevt att det är något stort tryck från föräldrar om öppna förskolor för barn med särskilda behov. Däremot, säger hon, signalerar andra samarbetspartners, bland annat BVC, att det finns ett behov.

– Vi ser att frågan är viktig och det behövs platser eller tider där man kan få känna samhörighet med andra i samma situation. Tilliten är en del av det som har varit uppskattat och vi ser det som ett värdefullt samarbete, säger hon.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, för ingen statistik över hur många öppna förskolor med inriktning mot barn med särskilda behov som drivs i Sverige. Men behovet finns runt om i landet. Sedan Tilliten startade 2018 har flera andra kommuner inspirerats av konceptet, förklarar Lina Bjarnegård Carlsson.

– Älmhult och Umeå har startat redan och Skellefteå ska försöka komma igång precis nu, säger hon.

Fredagens öppna förskola avslutas med fika för både barn och vuxna. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Sedan är det dags för sång – fredagens sista aktivitet innan det blir avslutningsfika. Lina Bjarnegård Carlsson slår sig ner vid trumman och uppmuntrar alla barn att sjunga och spela med. Låtarna är bekanta för stora som små: ”Här kommer Pippi Långstrump” och ”En liten båt”.

De större är mer intresserade av att kasta sig bland kuddarna och busa i tältet som står uppställt framför en skogsglänta i tapetform. Men de små barnen ser storögt på, särskilt en av dem.

– Harry älskar musik och rörelse. Vi går på barnrytmik också, säger mamma Amanda Palmkvist.