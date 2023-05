Här är konflikterna som hotar Nato inifrån

Det stora ryska anfallet mot Ukraina för drygt ett år sedan har skapat ovanligt stor enighet och handlingskraft i den försvarsallians som Frankrikes president för tre år sedan kallade för hjärndöd. Men under ytan består spänningarna.

När Turkiet denna vår splittrade Sverige och Finland under det som var tänkt att bli en gemensam resa in i Nato, var det inte första gången Turkiets president Erdogan utmanade alliansen. Turkarna har under de senaste fyra åren till exempel integrerat ett avancerat ryskt luftförsvarssystem (och ryska experter) i sitt militära försvar, hotat Nato-landet Grekland och blockerat hela försvarsplaneringen för Baltikum och Polen under mer än ett halvår.

”Jag kände ibland att Turkiets Erdogan var en större utmaning mot Nato än Putin”, skrev USA:s försvarsminister mellan 2019 och 2020, Mark Esper, nyligen i en krönika på Fox News.

Ungern har inte samma tradition av att blockera Natobeslut. Men landet har en nära relation till Ryssland.

Turkiet och Ungern skulle kunna blockera svenska intressen igen. Eftersom alla beslut i Nato förutsätter enighet mellan de 31 medlemsländerna, kan ett enda Natoland till och med förhindra att alliansen undsätter ett medlemsland som har angripits militärt.

Fakta. Natos försvarsgaranti Artikel 5 i Natofördraget fastställer att en väpnad attack mot ett Natoland ska ses som en attack mot alla medlemsstater. Varje medlemsstat ska därför ge det stöd som anses nödvändigt till den attackerade medlemmen. Varje medlemsland beslutar själv vad det ska bidra med. Men trovärdigheten i Natos säkerhetsgaranti vilar inte på Natofördraget utan på alliansens gemensamma försvarsplanering och medlemsländernas engagemang. Källa: FOI

– Turkiet är väldigt medvetna om att de sitter på en oerhört central geostrategisk position. De är väldigt duktiga på att utnyttja detta till max, säger Ann-Sofie Dahl som är docent i internationell politik, knuten till den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council i Washington.

Men hon tror inte att Turkiet skulle gå så långt som till att hindra militär hjälp till Sverige vid ett anfall.

Anna Wieslander är också Natoexpert och Nordeuropachef för Atlantic Council. Hon säger att hela alliansen skulle falla om försvarsgarantierna visar sig inte fungera i praktiken. Och hon pekar på att Turkiet faktiskt har tillåtit Sverige att delta i en lång rad interna Natoarbetsgrupper, samtidigt som landet fördröjer det svenska medlemskapet.

– Teoretiskt kan ju arbetet stoppas också i arbetsgrupperna, om ett land stretar emot. Men Turkiet har inte stoppat Sveriges integration i Nato, säger hon.

Om Turkiet och Ungern släpper in Sverige i alliansen betyder det inte att problemen är över. Regeringen kommer att behöva välja sida i Natos interna konflikter.

Här är de fem största konflikterna:

1. Hur långt ska Natoländerna stödja Ukraina mot Ryssland?

Rysslands krig mot Ukraina gör att Nato ser Putinregimen som det största hotet mot fred och säkerhet. Men synen på Ryssland skiljer sig i alliansen. Turkiet och Ungern har inte infört lika omfattande sanktioner som resten av Natoländerna, de handlar tvärtom friskt med angriparlandet.

Också de övriga Natoländerna har sinsemellan olika syn på hur långt motståndet mot Ryssland bör gå.

– Man kan säga att det finns två helt olika slags rädslor för Ryssland. Den franska och kontinentala rädslan är att Ryssland ska komma alltför illa ut ur det här. Frankrikes president Macron har sagt att Ryssland måste besegras men inte krossas, säger Anna Wieslander.

– Den andra rädslan är den omvända. I Baltikum och östra Europa menar de att den största faran är att Ukraina förlorar. Det kommer att skapa aptit för fler angreppskrig hos Ryssland. De fruktar att nästa gång kan det vara deras tur, säger hon.

2. Vad händer om Donald Trump blir president i USA?

Trumps tidigare nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton har vittnat om att Trump ville lämna Nato 2018, men förmåddes att ändra sig. Bolton säger att risken är stor att hans tidigare chef verkligen tar USA ur alliansen om han väljs på nytt nästa år.

I så fall skulle den allra största delen av Natos militära muskler försvinna. Och även om president Trump skulle stanna i alliansen kan han verka för en helt annan inriktning för Nato. Förra veckan sade presidentkandidaten att han skulle kunna få till ett fredsavtal mellan Ukraina och Ryssland inom 24 timmar. När han fick frågan vilket land han vill ska vinna kriget kunde han inte svara.

Sådant sänder kalla kårar i de flesta av Natos medlemsländer.

3. Ska Ukraina släppas in i alliansen?

I sommar håller Nato toppmöte i Litauens huvudstad Vilnius. Landets utrikesminister, Gabrielius Landsbergis var i Stockholm förra veckan och sade att hans regering kommer att driva på för att Ukraina ska bli medlem i Nato.

– Vi måste medge att det är den enda vägen framåt, sade han.

Men långtifrån alla Natoländer delar Landsbergis entusiasm.

– Det gamla Europa, med Frankrike och Tyskland i spetsen, är inte alls lika piggt på att ta in Ukraina som medlem. Det kommer att bli en lång process, säger Ann-Sofie Dahl.

De länder som bromsar Ukrainas Natomedlemskap pekar på risken att hela alliansen ska dras in i krig, med kärnvapen på bägge sidor. De som är för ett medlemskap menar att det är enda sättet att bevara landets självständighet.

4. Ska USA fortsätta att betala mest i Nato?

Försvarsalliansen Nato bygger på principen ”en för alla, alla för en”. Men när det gäller att ställa upp med militära resurser har principen snarare varit ”USA för alla”. USA har under många år försökt få Europa att betala mer för sitt eget försvar, genom att öka sina länders försvarsanslag. År 2014 satte Nato målet att alla ska lägga minst två procent av sin BNP på försvaret, inom tio år. Nu är vi snart där, men bara sju länder klarade målet 2022. På Natotoppmötet i Vilnius i juli kommer ett nytt och högre mål att diskuteras.

– Europa måste stärka sina försvarsresurser i samarbete med USA, för att kunna agera snabbt. Ett skäl är att USA kanske inte vill komma till Europas undsättning om Trump väljs till president. Ett annat är att USA kanske inte kan komma och undsätta, även om landet skulle vilja. Det kan till exempel vara ett spänt läge kring Taiwan, säger Anna Wieslander.

5. Är avlägsna Kina ett hot mot Atlantpakten?

USA:s underrättelsetjänster ser Kina som det enskilt största hotet mot USA:s säkerhet och har under många år planerat för att flytta mer militära resurser till Stilla havet. Men det var först i en kommuniké 2019 som Nato tog upp Kina som ett säkerhetsproblem. Landet finns inte med i Atlantpaktens försvarsplanering, utan behandlas som en politisk risk.

USA vill öka fokuset på Kina, men frågan är om de europeiska allierade vill koncentrera sig på något annat än Ryssland.

Snart kan den svenska regeringen behöva ta ställning i de interna tvisterna. Blir det en allians med USA för att ägna Kina större uppmärksamhet? En med de baltiska staterna och Polen om att trycka ned Ryssland maximalt?

De 31 nuvarande Natoländernas företrädare lyssnar noga när svenska ministrar talar dessa dagar.

Ewa Stenberg är ny säkerhetspolitisk reporter på Dagens Nyheter, efter tio år som inrikespolitisk kommentator.