Här är politikerna att hålla koll på 2023

Boel Godner (S)

Efter valet såg det ut som om Södertäljes starka kvinna höll på att förpassas till i oppositionskylan. Men efter flera märkliga turer i stadshuset gjorde Boel Godner plötsligt oväntad comeback som kommunstyrelsens ordförande. Hennes stad har under året skakats av många uppmärksammade dödskjutningar och gång på gång har den frispråkiga S-profilen klivit fram och fördömt våldet.

Jytte Guteland (S)

Inför valet i höstas kom hon hem från Bryssel, kanske med en ministerpost i sikte. Istället får hon driva opposition från sin riksdagsplats i miljö- och jordbruksutskottet. Det är på många sätt hemmaplan för en politiker som firade framgångar som huvudförhandlare för EU:s klimatlag. Under sin tid som SSU-ordförande och EU-parlamentariker har hon gjort sig känd som en offensiv politiker, och det är en egenskap som hennes parti kan dra nytta av när S ska granska regeringens klimatpolitik.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

SD kan inte längre bara stå vid sidlinjen och kritisera. Tidöavtalet ger dem inflytande men också ansvar för regeringens politik. Den som ska hålla partimedlemmarna på gott humör när SD tvingas acceptera impopulära kompromisser och beslut är nye partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson. Han har länge varit en viktig spelare i partiet men nu tar han ett stort kliv ut i rampljuset.

Jessica Stegrud (SD)

Sverigedemokraternas stigande stjärna är 52-åriga Jessica Stegrud från Höllviken. Under sommaren flankerade hon partiledaren Jimmie Åkesson på partiets valmöten – eller ”folkfester” som de kallades. Trots att hon bara varit medlem i partiet i tre år ser hon sig själv som en ”natural born sverigedemokrat”. Hon svingar friskt på Twitter och har nyss startat en podd med en annan ny SD:are, Elsa Widding.

Efter höstens val tog Stegrud klivet från EU-parlamentet till riksdagens kammare, och hon delar gärna med sig av sitt veckopendlande i sociala medier. Hon har beskrivit ”massinvandringen” som sin hjärtefråga, men hörs främst i debatten om energi – efter många år i den branschen.

Jessika Roswall (M)

För Sveriges nya skidåkande EU-minister från Strängnäs är Moderaterna ”det självklara partiet i Europafrågor”. Med tolv år i riksdagen, och tre år som andre vice ordförande i EU-nämnden är hon ingen duvunge på EU-politik. Nu får hon ansvar för Sveriges ordförandeskap i unionen. Det återstår att se hur framgångsrikt ordförandeskapet blir – i en tid av energikris och krig i Europa.

Carl Johan Sonesson (M)

Skånebröderna Sonesson har inte gjort sig kända för att stryka partiledningen i Stockholm medhårs - tvärtom. Ofta är det Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson, som sticker ut hakan. Men nyligen ställde sig Carl Johan Sonesson i SVT:s Agenda och riktade udden mot en av regeringens ömma punkter: hanteringen av elstödet.

När energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) nobbade Sonessons inbjudan till ett möte om de skånska elpriserna kallade Sonesson hennes bemötande för ”arrogant och oseriöst”. Regionrådet Carl Johan Sonesson väntas fortsatt bevaka Skånes intressen även om det skaver mot den moderata regeringen.

Ida Gabrielsson (V)

Sandviken-bördiga Ida Gabrielsson har som nyårslöfte att få ett mer vårdat språk – efter ett viralt klipp från en SVT-dokumentär. Hon ses som en av hjärnorna bakom vänsterns strategi om att ta tillbaka bruksorterna inför årets val. Vänsterns vice ordförande syns ofta vid partiledarens sida, och de två är vänner sedan Ung Vänster-tiden. Med ett sviktande valresultat har partiet en självrannsakan att gå igenom. Kommer Ida Gabrielsson att bli lika viktig där?

Samuel Gonzales Westling (V)

Interna strider blev ett sänke för V i valet, enligt partiets egen valanalys. Rättning i leden efterlyses. Den som ska se till att riksdagsgruppen håller sams är en rookie vid namn Samuel Gonzales Westling. Kometkarriär kan man väl kalla det att bli partiets gruppledare utan tidigare riksdagserfarenhet. 39-åringen från Göteborg har suttit i partistyrelsen sedan 2014. På hans politiska CV finns också tre år i kommunstyrelsen i Hofors.

Muharrem Demirok (C)

Oavsett om han blir vald till partiordförande eller inte kommer han sannolikt att få en framskjuten plats när Centerpartiet ska bygga en ny laguppställning efter Annie Lööf. ”Murre”, som han kallas, var överraskningen när C i höstas presenterade sina tre partiledarkandidater - okänd för de flesta men sedan länge en betydande kraft inom partiet. Som mångårigt kommunalråd i Linköping har han framför allt ägnat sig åt praktisk realpolitik men tar nu steget fullt ut in i rikspolitiken.

Helena Lindahl (C)

Riksdagsledamoten gjorde sig känd som rebell efter att hon vägrade stötta januariavtalet och Stefan Löfven efter valet 2018. Flera lokala centerpolitiker har lanserat Lindahl som en potentiell efterträdare till Annie Lööf. Västerbottningen ställde sig till förfogande men blev inte en av valberedningens tre kandidater. Räkna med att se mer av Lindahl framöver - särskilt i debatten om partiets framtid och inställning till Sverigedemokraterna.

Johan Ingerö (KD)

Han tog sikte på riksdagen, men kom inte in. Istället belönades Johan Ingerö med posten som ny partisekreterare för KD. Han är känd för sitt hårdrocksintresse och twittrande, präglat av arga utfall mot politiska motståndare och medier. När KD tagit klivet högerut har Ingerö gått i bräschen. Men han ogillar påståenden om att han skulle vara ”hjärnan bakom Ebba Busch”.

Acko Ankarberg Johansson (KD)

I dag är det få som tänker på at politikern från Huskvarna under 2015 tog strid mot Ebba Busch i partiledarstriden och förlorade. Acko Ankarberg höll sig kvar i partiets toppskikt och när Kristdemokraterna klev in i regering knep hon en av Kristdemokraternas få ministerposter. Som sjukvårdsminister ska hon vakta en av partiets stora profilfrågor och driva KD-linjen om ett förstatligande av sjukvården i kamp mot M och L.

Daniel Helldén (MP)

Få lokalpolitiker har väckt lika starka känslor som Daniel Helldén och hans satsningar på cyklister och fotgängare i Stockholm – på bilisternas bekostnad. Efter åtta år i Stockholms stadshus har MP-profilen tagit plats i riksdagen och trafikutskottet. Han, som disputerat med en avhandling om 1970-talets Almstrid, är den enda svenska politiker som uppflugen på en elsparkcykel avbildats i form av en guldstaty.

Elin Söderberg (MP)

Hon utmanade Märta Stenevi i kampen om språkrörsposten. Nu tar hon över nyckelrollen som MP:s klimatpolitiska talesperson. Uppgiften för den 38-åriga Umeåbon blir att ge partiet en skarp profil i hjärtefrågan även i opposition. I bagaget har hon erfarenheter som hållbarhetskonsult och kommunpolitiker. Hennes Norrlandsperspektiv kan bli viktigt för ett parti som har väldigt svårt att locka väljare utanför storstäderna.

Erik Berg (L)



Erik Berg stack ut redan innan han valdes till Luf-ordförande i början av november. Kort efter att Tidöavtalet presenterats var han drivande i frågan om att Liberalerna borde rösta nej till Ulf Kristersson som statsminister. Frågan är nu hur han ska få med sig moderpartiet i sitt mål om att ”Sverige återigen ska bli det land som försvarar kvotflyktingarna och går före i klimatomställningen”.

Romina Pourmokhtari (L)

Jag är inte här för att bli omtyckt, har Sveriges yngsta minister hittills sagt om den massiva kritik som regeringens nya klimatpolitik har genererat. Och få saker pekar mot att Romina Pourmokhtaris nästa år blir lugnare.

Då ska klimat- och miljöministern ta fram en klimathandlingsplan som ska visa hur regeringen kan nå klimatmålen, trots den redan presenterade politiken som höjer utsläppen. Jimmie Åkesson skickar nu signaler om att SD vill in i besluten om regeringens klimatpolitik medan Romina Pourmokhtari har varnat för att fastna i ett kulturkrig om klimatet med tanke på flera SD-ledamöters uttalanden om klimatkrisen.