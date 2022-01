Här är politikerna att hålla koll på under valåret

Socialdemokraterna

Tobias Baudin

Med Tobias Baudin som partisekreterare får Socialdemokraterna en talesperson som garanterat kommer att söka en plats i rampljuset, och frågan är om det inte är precis därför han blev värvad. Efter åtta år i regeringsställning behöver S någon som effektivt kan föra ut partiets politik utan hänsyn till olika samarbetspartners. Under sin tid som ordförande i Kommunal lyckades Baudin vända en nedåtgående medlemstrend och han har samma ambitioner när det gäller S. Den 47-årige norrbottningen har lovat att nöta vägar och räls, och inte lämna en enda arbetarekommun i fred i sin strävan att få S att växa.

Kopplingen till fackföreningsrörelsen är heller ingen nackdel när S efter många år i koalitionsregering och samarbeten högerut ska försöka locka tillbaka LO-väljarna.

Annika Strandhäll (S), miljö- och klimatminister. Foto: Miranda Solvang

Annika Strandhäll

I spekulationerna inför Magdalena Anderssons enpartiregering var Bergsjön-bördiga Annika Strandhäll en favorit. Men medan det på förhand viskades om en post som jämställdhetsminister utsågs hon till klimatminister. Därmed axlar Strandhäll en av regeringens mest prioriterade positioner. Förutom det är hon ordförande för S-kvinnor och vill vara en jämställdhetens blåslampa i partiet.

Lisa Nåbo, förbundsordförande i SSU, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. Foto: Alexander Mahmoud

Lisa Nåbo

Med debattartikeln ”Erkänn att SD har rätt om pensionerna” satte nyvalda SSU-toppen Lisa Nåbo avtryck på den politiska dagordningen under hösten. Ungdomsförbundet vill att moderpartiet ska lämna pensionsgruppen och höja pensionerna, även om det kräver stöd av SD. LO:s ordförande backade delvis upp SSU men alla socialdemokrater var inte lika entusiastiska över testballongen. Framöver vill den snart färdigexaminerade polisen Lisa Nåbo prata mindre om pensioner och mer om trygghet, migration och segregation.

Moderaterna

Maria Malmer Stenergard (M), migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson. Foto: Anders Wiklund/TT

Maria Malmer Stenergard

Systemvetaren, juristen och tidigare kronofogden Maria Malmer Stenergard hör till de synligaste företrädarna i Ulf Kristerssons lag. Hon är den som för partiets talan i migrations- och socialförsäkringsfrågor och har haft en avgörande roll i att strama åt den moderata migrationspolitiken ytterligare.

Båda frågorna i hennes portfölj har dock förutsättning att försvåra fortsatta förhandlingar mellan partierna i högeroppositionen. I somras enades M, KD, L och SD om ett alternativ till regeringens migrationspolitik. Men det var då. Liberalernas landsmöte backade på flera punkter medan M, KD och SD vill se ytterligare skärpningar. Samtidigt står M och SD långt från varandra i socialförsäkringsfrågorna. Räkna med att se mer av Malmer Stenergard under valåret, sedan oktober sitter Skånemoderaten också i partistyrelsen.

Tobias Billström (M). Foto: Alexander Mahmoud

Tobias Billström

Som gruppledare i riksdagen har Tobias Billström en nyckelroll när Moderaterna ska hitta nya samarbetsprojekt med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna fram till valet. Trots att han ännu inte hunnit fylla 50 är Billström en av Moderaternas verkliga veteraner. Det är den erfarenheten han nu ska använda sig av för att sy ihop ett trovärdigt regeringsalternativ på högerkanten.

Fredrik Kärrholm (M). Foto: Nicklas Thegerström

Fredrik Kärrholm

Expolisen som vill se hårdare tag mot kriminella offentliggjorde sin kandidatur till riksdagen i oktober i år. Han lyckades kryssa sig till en tredjeplats i Moderaterna i Stockholms stads försöksnominering – och fick därmed en sjätteplats på riksdagslistan.

Vissa kriminella är oförbätterliga, menar Fredrik Kärrholm som vill låsa in dem så att de inte kan begå nya brott. Nu hoppas han ta debatten från tidningssidorna till kammaren.

Sverigedemokraterna

Mattias Bäckström Johansson (SD). Foto: Stina Stjernkvist/TT

Mattias Bäckström Johansson

Energipolitiken och i synnerhet kärnkraften är den minsta gemensamma nämnaren i det samarbete som partierna till höger hoppas ska leda till maktskifte. Här kommer Mattias Bäckström Johansson spela en central roll. Han är något av en doldis men har fått axla allt större ansvar inom SD, som vice gruppledare i riksdagen och talesperson i energipolitiken. Som uppvuxen i Oskarshamn har han fått kärnkraften med modersmjölken. De tekniska begreppen behärskar han efter att ha arbetat som reaktoroperatör på OKG. Men Mattias Bäckström Johansson är också en sansad realpolitiker av det slag som Jimmie Åkesson behöver när SD ska gå från agitation i opposition till konstruktiv samverkan.

Louise Erixon (SD). Foto: Anders Hansson

Louise Erixon

Louise Erixon har redan lyckats med det som Jimmie Åkesson hoppas på: ett maktskifte tillsammans med Moderaterna. Koalitionen i Sölvesborg har varit ett viktigt steg på vägen mot att bryta SD:s isolering i svensk politik. I valrörelsen blir Louise Erixons kommun ett skyltfönster som ska visa att SD klarar av att gå från protester till ansvarstagande.

Tobias Andersson (SD), ordförande för Ungsvenskarna. Foto: Thomas Karlsson

Tobias Andersson

Ekonomen och riksdagsledamoten från Västra Götaland, tillika ordförande för Ungsvenskarna, tog ännu ett karriärkliv under hösten. Som ny rättspolitisk talesperson får han en framträdande position i Sverigedemokraternas uppställning i valet 2022. Som vanligt försökte Tobias Andersson pressa partiet under landsdagarna - nu om ännu hårdare krav på återvandring. Den striden förlorade dock Ungsvenskarna.

Vänsterpartiet

Ida Gabrielsson (V). Foto: Magnus Hallgren

Ida Gabrielsson

Som vice partiordförande är Ida Gabrielsson en av Nooshi Dadgostars närmaste i arbetet med att ge Vänsterpartiet en mer inflytelserik roll i det nya politiska landskapet. Hon satt med i förhandlingarna med regeringen om pensioner och samarbete i november. Dessutom är hon en av hjärnorna bakom den strategi som går ut på att vinna tillbaka arbetarväljare från SD, inte minst i bruksorter som Sandviken där Ida Gabrielsson själv växte upp.

Linda Westerlund Snecker (V). Foto: Claudio Bresciani/TT

Linda Westerlund Snecker

Som talesperson i den fråga som väljarna listat som den viktigaste – kampen mot brottsligheten – är riksdagsledamoten Linda Snecker ett bekant ansikte i gängdebatten. Och där sticker hon ut jämfört med de andra partierna. Westerlund Snecker, som i grunden är statsvetare, vill hellre prata om förebyggande insatser än om straffskärpningar och driver en avkriminalisering av narkotikabruk.

Centerpartiet

Martin Ådahl (C). Foto: Claudio Bresciani/TT

Martin Ådahl

Den energiske stockholmaren flyttade fram sina positioner rejält under 2021 och kommer att vara en av huvudpersonerna i C:s valrörelse. Martin Ådahl blev under året både vald till andre vice ordförande i C och utsedd till partiets ekonomisk-politiske talesperson. Vid sidan av Annie Lööf är Ådahl den som troligen kommer att synas mest när C ska försvara sin position i mitten.

Linda Modig (C). Foto: Henrik Montgomery/TT

Linda Modig

Norrbottningen Linda Modig är en långvägare inom C som efter en paus för studier till präst återkom till rikspolitiken 2017. I höstas valdes hon till partiets första vice ordförande. Linda Modig är en av arkitekterna bakom C:s demokratiprogram och en varm förespråkare för att partiet inte ska ge inflytande till varken V eller SD. Det kommer att vara en av C:s viktigaste frågor inför höstens val.

Miljöpartiet

Daniel Helldén (MP). Foto: Alexander Mahmoud

Daniel Helldén

Trafikborgarrådet i Stockholms stad har gjort sig känd för att ivra för cyklisterna – och har fått klä skott för elsparkcykelinvasionen i huvudstaden. Med varierande framgångar har Daniel Helldén regerat med både Socialdemokraterna och partierna ur den gamla Alliansen. Lagom till valet 2022 lämnar han kommunpolitiken för att kandidera till riksdagen. Han är en uttalad kritiker av partikamrater som vill att MP ska gå åt vänster och anser att klimatpolitiken ska komma i första rummet.

Rebecka Le Moine (MP). Foto: Magnus Hallgren

Rebecka Le Moine

Hon kandiderade till språkrör efter Isabella Lövin – men fick se sig slagen av Märta Stenevi. Rebecka Le Moine har anklagat partiets regeringsföreträdare för att vara för flata mot sossarna och argumenterat för en mer radikal miljöpolitik.

Från sin föräldraledighet från riksdagen har hon sett hur MP lämnat regeringen – något som biologen från Väckelsång ser som en möjlighet.

Kristdemokraterna

Nike Örbrink (KD), är förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU). Foto: Thomas Karlsson

Nike Örbrink

KDU-ledaren kallas ibland ”Mini-Ebba”, hon vill skrota asylrätten och avskaffa underhållningsprogrammen i SVT. Bantningsprogram för hundar hör helt enkelt inte hemma i public service, enligt 24-åringen som sagt att hon drömmer om att bli Sveriges kulturminister. Sedan barnsben har Nike Örbrink hållit politiska debatter runt föräldrarnas matbord i funkisvillan i Stockholm. Nu ska hon få Greta-generationen att välja kristdemokratin.

Johan Ingerö (KD). Foto: Lotta Härdelin

Johan Ingerö

Ebba Buschs högra hand vill se en comeback för verklighetens folk. Själv hoppas Johan Ingerö ta plats i Sveriges riksdag. Under åren som policyansvarig i partiledarstaben har han varit med och stakat ut vägen för det nya, tuffa KD och öppnat dörren för ett SD-samarbete. Han är en flitig twittrare som inte tvekar att kritisera enskilda journalister och politiska motståndare. Ingerö är också USA-kännare och en ofta anlitad kommentator av amerikansk politik.

Liberalerna

Mats Persson (L). Foto: Magnus Hallgren

Mats Persson

Ekonomihistorikern från Markaryd är den som mest konsekvent har argumenterat för den linje som Liberalerna nu har slagit in på i regeringsfrågan. Han tog strid mot januariavtalet och när han förlorade valde han att avgå som ekonomisk-politisk talesperson. Nu blir han Nyamko Sabunis högra hand när L ska hitta sin plats i ett samarbete där även SD ingår. Mats Persson behövs som understöd om M ska kunna hävda arbetslinjen gentemot SD, anser borgerliga opinionsbildare.

Romina Pourmokhtari (L), är ordförande i Liberala ungdomsförbundet (Luf) Foto: Beatrice Lundborg

Romina Pourmokhtari

Ungdomsförbundets ordförande har befunnit sig på motsatt sida som Mats Persson i striden om regeringsfrågan. Nu har partiet valt väg men Romina Pourmokhtari kommer att fortsätta vara en vakthund för att liberala värden inte ska kompromissas bort. Den iranskättade stockholmaren kandiderar till riksdagen och klarar partiet spärren så är hon redo för nästa steg i den politiska karriären.

