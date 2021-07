Här är Sveriges nya lagar – börjar gälla den 1 juli

Alla lagar som träder i kraft

Ny lag för barn som bevittnar våld

Det blir straffbart att utsätta barn för att bevittna brottsliga handlingar i nära relationer, såsom vålds- och sexualbrott. Straffet är upp till två års fängelse.

Undantag från förbud av dykning vid Estonia

Ett nytt undantag från förbudet mot dykning vid vraket av Estonia införs. Undantaget omfattar sådan verksamhet som avser att utreda fartygets förlisning under förutsättning att verksamheten bedrivs av en myndighet i Estland, Finland eller Sverige.

Förbud mot erkännande av utländska månggiften

En ny huvudregel ska införas där utländska månggiften eller äktenskap mellan nära släktingar inte ska erkännas i Sverige. Tidigare har sådana äktenskap godkänts om ingen av parterna haft en anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks.

Pensionsåldern höjs till 67 år

Riktåldern för pension bestäms till 67 år för år 2027.

Barnrättsperspektivet i vårdnadstvister stärks

Barnets rätt till delaktighet ska tydliggöras i föräldrabalken och socialnämnden ska ges möjlighet att höra ett barn utan vårdnadshavarens samtycke och närvaro.

Ideella organisationer får bidrag för att skapa hbtqi-mötesplatser

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får möjlighet att fördela bidrag till ideella organisationer för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Bidraget fördelas efter ansökan som projektbidrag.

Skatten slopas för fler som producerar egen el

Fler aktörer som producerar egen el, exempelvis vid solanläggningar, kommer att omfattas av undantag från skattskyldighet.

Beräkningen för bilmån justeras

Den schablon som används för att beräkna värdet av bilförmån kommer att delas upp i två delbelopp – ett ränterelaterat belopp och ett prisrelaterat. Syftet är att bättre spegla kostnaden av att privatäga en bil.

Nya mervärdesskatteregler vid e-handel

Hemsidor som säljer varor online kommer att bli skatteskyldiga för moms på varor som säljs via plattformen. Tidigare har varor av lågt värde undantagits från den regeln.

Stöd till arrangörer som påverkas av pandemin

Arrangörer av evenemang som måste ställas in eller begränsas till följd av restriktioner med anledning av coronapandemin kan få stöd för upp till 70 procent av omkostnaderna. Stödet omfattar evenemang som planeras under perioden 1 juni till 31 december 2021.

Hårdare reglering av skönhetsbranschen

Kompetenskrav införs för estetiska injektioner. Det innebär att exempelvis fillers- och botoxinjektioner endast kommer att få utföras av legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och läkare. Dessutom införs en åldersgräns på 18 år.

Nya regler för att förhindra skatteplanering

De nya reglerna syftar till att motverka skatteplanering genom så kallade omvända hybrida missmatchningar, vilket uppkommer på grund av skillnader i olika länders skattelagstiftning. Ändringarna kan därför innebära en utökad skattskyldighet för vissa företag och personer.

FOU-avdraget förstärks

FOU-avdraget innebär att arbetsgivare betalar lägre arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning och utveckling. Avdraget förstärks ytterligare genom att kravet på hur stor del av arbetstiden som ska ägnas åt forskning sänks från tre fjärdedelar av ett kalenderår till ett halvår.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter

Sedan tidigare får enmansföretag som anställer en person nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Nu utvidgas det till att också gälla företag utan anställda som anställer en eller två personer, samt företag som har en anställd och som anställer ytterligare en person. De tillfälliga reglerna gäller till och med den 31 december 2022.

Nedskrivningar för finansiella företag

Vid en kris kan ett finansiellt företag försättas i resolution i stället för i konkurs. Det sker genom att kapital och skulder får skrivas ned, en så kallad nedskrivning. För att göra detta måste företagen uppfylla ett minimikrav på nedskrivningsbara skulder, MREL-kravet. Nu ändras kravet så att fler företag ska omfattas av det. Ändringarna är en del av nya regler i EU:s krishanteringsdirektiv.

Åldersgränsen för att flyga drönare sänks

Ändringen innebär att åldersgränsen sänks från 16 till 15 år för fjärrpiloter som flyger drönare. Åldersgränsen gäller dock inte för den fjärrpilot som övervakas av en som uppfyller åldersgränsen, och inte heller för den som flyger en drönare som klassas som leksak.

Start- och landningsavgifter införs för flygplan

Genom ändringen i lagen får regeringen rätt att meddela föreskrifter om flygplatsavgifter. Det innebär att de flygplatsavgifter som utgör start- och landningsavgifter kopplas till ett luftfartygs klimatpåverkan.

Körkortskrav på vattenskoter

Kravet att ha förarbevis gäller från och med den 1 maj 2022, men från den 1 juli 2021 är det möjligt att gå den utbildning som krävs för att få ett förarbevis.

Reduktionsplikt för flygfotogen

En så kallad reduktionsplikt införs som ska syfta till att successivt ersätta flygbränslet, flygfotogenet, med ett miljövänligt alternativ. Genom reduktionsplikten blir leverantörer av flygfotogen skyldiga att blanda in biodrivmedel.

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

På grund av coronapandemin har yrkesförare svårare att genomföra de fortbildningar som krävs för att upprätthålla sin yrkesförarkompetens, vilken måste förnyas var femte år. Genom den nya lagen förlängs yrkeskompetensbevisen.

Sjöfartsstödet förlängs

I början av pandemin togs en tillfällig förordning fram som ger sjöfartsstöd till sjömän som permitterats. Eftersom förordningen upphör att gälla den 30 juni 2021 har regeringen beslutat om en förordning om fortsatt giltighet som upphör att gälla den 1 oktober 2021.

Nya sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna

Ändringarna innebär att reglerna för hur mark- och miljödomstolar ska vara

sammansatta i olika mål och ärenden görs mer flexibla och ändamålsenliga. I större utsträckning ska sammansättningen bestämmas efter det enskilda målets eller ärendets karaktär.

Maxgräns för häktningstid införs

En tidsgräns på nio månader, eller tre månader om den misstänkte inte har fyllt 18 år, införs fram till dess att åtal har väckts. Om den häktade är under 18 år får hen också rätt att vistas med personal eller någon annan i minst fyra timmar varje dag.

Skärpt kontroll av utländska medborgare

Lagändringarna innebär att det blir möjligt att fotografera och, om personen har fyllt 14 år, ta fingeravtryck vid inre utlänningskontroller. Om det visar sig att personen inte har rätt att vistas i Sverige ska uppgifterna kunna lagras i ett register för framtida jämförelser.

Konkurshantering effektiviseras

Det införs nya regler i syfte att effektivisera konkursförfarandet. All skriftlig kommunikation i konkursförfarandet ska kunna ske digitalt. Den som är försatt i konkurs ska också kunna bekräfta bouppteckningen hos konkursförvaltaren, i stället för att avlägga ed i tingsrätten vid ett edgångssammanträde.

Tillsynen över fastighetsmäklarbranschen stärks

Lagen innebär att företag inom fastighetsmäklarbranschen ska registreras och de måste uppfylla flera olika krav för att få vara verksamma. Företagen ges ett övergripande ansvar att verka för att de mäklare som är verksamma inom företaget följer god fastighetsmäklarsed. Dessutom utvidgas skyldigheterna enligt penningtvättsregleringen till att omfatta företagen inom branschen.

Stärkta regler vid registrering av varumärken

Lagändringarna innebär att varumärkeslagens bestämmelser om bland annat skadestånd kan tillämpas vid intrång i geografiska beteckningar som skyddas inom EU. Ändringarna innebär också att möjligheterna att vägra registrering av varumärken och företagsnamn utvidgas med hänsyn till ny praxis från EU-domstolen.

Ändring av anmälningsplikt av hygienisk behandling

Anmälningsplikten enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kommer att omfatta även verksamheter med risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag.

Primärvårdens definition ändras och lagregleras

Nu ska primärvården svara för behovet av åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser. Vad som ingår i primärvårdens grunduppdrag kommer att anges i lag.

Äldre personer kan ansöka om stöd från Allmänna arvsfonden

Förutom verksamhet som riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning ska även verksamhet som riktar sig till äldre personer kunna få stöd ur arvsfonden. Bestämmelser införs som innebär att det är regeringen som beslutar om hur stort beloppet ska vara varje år.

Bastjänstgöring införs i läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) förlängs med sex månader med inledande delen bastjänstgöring. Kravet på allmäntjänstgöring (AT) tas bort.

Extra bostadsbidrag till barnfamiljer införs

Ett tilläggsbidrag inom bostadsbidraget ges till barnfamiljer under perioden juli–december 2021. Beloppet motsvarar 25 procent av det preliminära bostadsbidrag som ges för samma månad. Tilläggsbidraget omfattas inte av den slutliga avstämning som görs i fråga om bostadsbidrag efter kalenderårets slut.

Olika åtgärder vidtas inom skolväsendet

Skollagen ska förtydliga att huvudmannen ska ansvara för att all personal ges möjlighet till kompetensutveckling. En ny försöksverksamhet skapas där obehöriga lärare som deltar i viss högskoleutbildning ska få anställas som SFI-lärare under tre eller i vissa fall fyra år. Den övergångsperiod under vilken det medges undantag från krav på legitimation och behörighet för att få bedriva undervisning i grundsärskolan förlängs till utgången av juni 2028.

Kompletterande pedagogisk utbildning förlängs

För att fler forskarutbildade ska kunna bli ämneslärare i skolan förlängs den särskilda satsningen på en kompletterande pedagogisk utbildning för personer som har en examen på forskarnivå. Förordningen förlängs till och med den 31 december 2028.

Nya bestämmelser om samverkan inom högskolan

I en ny högskolelag anges det att högskolorna i sin verksamhet ska främja ett livslångt lärande. Den internationella verksamheten vid högskolorna ska sträva efter att stärka högskolans utbildning och forskning. Högskolorna ska samverka med det omgivande samhället för ett ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta.

Skolans undervisning om sex och samtycke förstärks

I läroplanerna förstärks skrivningar om sexualitet, samtycke och relationer. Undervisningen ska ske återkommande och det införs nya skrivningar om motverkande av hedersrelaterat våld och förtryck. Skolorna ska tillämpa ändringarna från och med hösten 2022.

Ny prioriteringsordning inom komvux

Vilka som ska prioriteras inom kommunal vuxenutbildning ändras så att de med störst behov av utbildning prioriteras först. Reglerna om urval ändras för att öka möjligheterna till utbildning för dem som behöver ställa om från ett yrke till ett annat. Det införs också en ny gymnasieexamen som inte knyts till gymnasieskolans nationella program utan till något av studieområdena.

Fokus på kunskap och bildning i nya kurs- och ämnesplaner

Kursplanerna i grundskolan och vissa ämnesplaner på gymnasial nivå har reviderats. Ändringarna innebär att fakta och förståelse betonas tydligare och att det centrala innehållet anpassas när det gäller omfattning och progression. Grundskolan ska tillämpa ändringarna från och med hösten 2022.