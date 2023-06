Här byggs tunnelbanans nya snabbhissar

Logga in

Logga in

Den avgasmarinerade tunnelbanestationen Gullmarsplan kan knappast beskrivas som särskilt vacker där den ligger instuvad i ett nystan av rytande trafikleder. Men det ska det i någon mån bli ändring på när den nu genomgår sin mest genomgripande förändring sedan invigningen 1950.

Stationen ska fräschas upp och expandera på ett storslaget vis – rätt ner i underjorden. 70 meter under marknivå har en helt ny plattform för tunnelbanans blå linje byggts. Dit kan resenärerna ta sig via fem snabbhissar med en maxkapacitet på 30 personer per kabin. Färden från biljetthall ner till tågen kommer att ta ungefär 30 sekunder.

Det är schaktet för hissarna som nu skymtar likt ett mörkt gap alldeles intill spåren längs gröna linjen.

– Nu har vi sprängt oss ungefär halvvägs ner, det är runt 25 meter kvar säger Angelica Rosenlund, delprojektledare Gullmarsplan, och konstaterar att arbetet löper på smidigt eftersom berget inte spricker så värst mycket.

Angelica Rosenlund, delprojektledare Gullmarsplan. På platsen där hon nu står, alldeles intill hisshålet och strax intill spåren för tunnelbanans gröna linje, kommer en biljetthall att byggas, den ansluter till den befintliga biljetthallen. Foto: Magnus Hallgren

Innan sprängningarna startade borrades ett antal smala hål hela vägen ner till plattformsrummet våren 2022. Genom hålen träddes sedan vajrar med vilka konturerna till schaktet sågades fram.

Angelica Rosenlund förklarar att sprängningarna, som inleddes i höstas, sker med dynamit. Teamet rör sig nedåt med en hastighet om cirka fyra meter i veckan. Förhoppningen är att bergarbetet ska vara färdigt nu i sommar.

Längst ner i schaktet finns ett hål på 3,5 meter i diameter. Genom detta lastas sprängmassorna för vidare transport bort från platsen genom en arbetstunnel som har sin mynning vid Sundstabacken.

– Det gör vi för att slippa lyfta upp berget ur schaktet, säger Angelica Rosenlund.

Vid markytan är gropen ungefär 220 kvadratmeter stor. Foto: Magnus Hallgren

Sammantaget är det 33 000 ton berg som ska fraktas iväg vilket kräver runt 1 000 lastbilslass.

Hisschaktet blir en betongkonstruktion och i anslutning till detta byggs ett trapphus för utrymning.

Jämfört med rulltrappor är hiss ett mycket snabbt sätt för att transportera resenärer. Det är dessutom en yteffektiv lösning. Något som är särskilt betydelsefullt vid Gullmarsplan där tunnelbana, tvärbana och bussar gör anspråk på de mycket begränsade utrymmena.

När berg- och anläggningsarbetet är färdigt 2025 är det dags för nästa steg i processen. Då ska själva hissarna installeras.

– Men hissarna är bara en liten del av allt installationsarbete som ska göras. Då ska bland annat rulltrappor, ventilation, spärrlinjer och glaspartier på plats. Det vill säga allt det som gör tunnelbana av de utsprängda bergrummen, säger Martin Hellgren, chef avdelning Söder, ansvarig för utbyggnaden av tunnelbanan Nacka-Söderort.

Bild 1 av 2 En illustration som visar mellanplanet vid Gullmarsplan. Härifrån kan man antingen ta sig ner till tågen via rulltrappa eller upp till själva stationen via högkapacitetshissarna. Illustration: Region Stockholm/Sweco Bild 2 av 2 Konstnären Jesper Nyrén svarar för smyckningen av Gullmarsplans station. De färgsprakande Minecraft-doftande fälten i hans verk ”Windows” kan ses som mycket kraftiga förstoringar av kristaller. Illustration: Region Stockhom/Sweco

Han påpekar att det är ett komplext arbete som tar lång tid, runt fem år närmare bestämt.

– De grejer som vi bygger ska testas och integreras in i det befintliga systemet. Vi vill inte hamna i ett läge där vi i ett sent skede kommer till insikt om att det inte fungerar. Det finns inte.

Schaktets hela utrymme motsvarar drygt 11 000 kubikmeter berg. I nuläget har man sprängt sig ungefär 25 meter ner i marken. Foto: Magnus Hallgren

Utbyggnaden av den blå linjen börjar vid Kungsträdgården. Därefter får den två förgreningar. Den ena löper österut till Nacka. Den andra går söderöver via Gullmarsplan och därefter vidare till Sockenplan där den kopplas ihop med Hagsätragrenen som kommer att bli en del av blå linje.

Trafikstart är beräknad till år 2030.

Läs mer:

Se illustrationerna – så ska de nya t-banestationerna se ut

Så blir Stockholms nya tunnelbana

Världens näst djupaste t-banestation sprängs fram i Stockholm