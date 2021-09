Här delar barnmorskorna ofiltrerat med sig av sin vardag

Fakta. Patientsäkerhet

Den 17 september infaller den internationella patientsäkerhetsdagen. Årets tema är säker mödra- och förlossningsvård.

Sverige är ett av de länder som har lägst mödra- och barnadödlighet i världen. Det finns flera orsaker till det, till exempel:

Den svenska modellen för mödrahälsovård är gratis.

Barnmorskan har en central roll och står för kontinuitet under graviditeten. Mödrahälsovården följer ett evidensbaserat medicinskt basprogram.

Barnmorskan övervakar att graviditetsutvecklingen är normal och remitterar vid behov till ytterligare medicinsk expertis.

Säkra aborter. Förutom att osäkra aborter kan orsaka stora blödningar och infektioner i samband med aborten, kan de även vara en orsak till komplikation under kommande graviditet och förlossning.

Teknisk utveckling har bidragit till mer utvecklade metoder för att diagnostisera och behandla risker och komplikationer. Det gäller såväl tidigt under graviditet som under och efter förlossning.

Under förlossningen görs fosterövervakning för att minska risken för syrebrist hos barnet.

Några förbättringsområden som kvinnor själva lyfter är till exempel:

Stöd och vägledning vid amning.

Sammanhållen vård och stöd både före och efter förlossningen.

Större delaktighet under hela graviditeten.

Ett förbättrat psykosocialt stöd.

Källa: Socialstyrelsen.