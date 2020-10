Här ökar covidsmittan mest just nu i Sverige

Ökning av covid-19 i 14 regioner

Under förra veckan ökade antalet bekräftade covidfall nationellt från 106.466 till 114.863. Tisdagen den 27 oktober ligger siffran på 115.785.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste lägesrapport för regionerna, för vecka 42, konstaterades 54 fall per 100.000 invånare nationellt.

I 14 regioner är det en säkerställd ökning, jämfört med medelvärdet under föregående tre veckor: Dalarna, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

Sjukdomsfall per capita vecka 42 var högst i Uppsala (131 fall per 100.000 invånare), Örebro (109 fall per 100.000 invånare), Jämtland-Härjedalen (81 per 100.000), Östergötland (78 per 100 000), Jönköping (76 per 100 000) och Stockholm (70 per 100 000). Samma vecka hade Skåne 46 fall per 100.000 invånare.

Källa: Folkhälsomyndigheten