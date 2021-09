Har partiets tålamod med Hanif Bali tagit slut?

Det råder nomineringstider bland Stockholmsmoderaterna. I december ska riksdagslistorna spikas. Det har tidigare kunnat leda till en ganska ansträngd stämning – och i år är inget undantag. Ryktesspridning, rygghugg och olika falanger som kämpar för de höga listplaceringarna är komponenter som nämns.

Nu ska makten i partiet sättas. Har tålamodet med Hanif Bali tagit slut?

Den 9 september avslöjade Expressen att en moderat riksdagsledamot anklagats för sexuellt olämpligt beteende mot en flicka under 18 år men över 15 år. Strax innan anklagelserna blev kända gjorde DN en kartläggning av riksdagsledamöternas sociala medier. Den visade att Hanif Bali fortsätter att vara Sveriges största riksdagsledamot på Instagram och Twitter, om man inte räknar in partiledarna. Detta sett till antalet gillningar, retweets och interaktioner hans inlägg fått under det senaste året.

Vid upprepade tillfällen har Hanif Bali fått hård kritik för sina inlägg på Twitter, både utifrån och från sin partiledare Ulf Kristersson. 2018 lämnade Bali partistyrelsen efter att ha publicerat en mejlkonversation på Twitter mellan utrikesdepartementet och en journalist om en intervju med en ukrainsk människorättsaktivist. Hanif Bali meddelade då att han skulle sluta driva politik på Twitter.

Året därpå fråntogs han flera av sina uppdrag i riksdagen efter att ha kritiserat förre utrikesministern Carl Bildt. På Twitter.

– Twitter har varit ett bra sätt att få kontakt med journalister och för att föra upp saker på agendan. Och för att bryta sina åsikter mot meningsmotståndare, säger Hanif Bali till DN den 7 september 2021.

Två dagar senare går han under jorden.

Hanif Bali i samband med en DN-intervju 2016. Foto: Eva Tedesjö

En vecka går. Den 15 september träder Hanif Bali fram och tillbakavisar anklagelserna i ett längre inlägg på sin Facebook-sida.

”Många har genom åren tyckt att jag är en kontroversiell person med förföljelse, skadegörelse och mordhot som följd. Men detta har varit det värsta jag blivit utsatt för. Jag uppmanar personen som riktar dessa anklagelser mot mig att göra en polisanmälan så jag får möjlighet att rentvå mig. Jag har gott om bevis som visar att jag är oskyldig till det jag anklagats för och att detta snarare rör sig om en komplott av meningsmotståndare där en ung person fått agera som bricka i spelet”, skriver han bland annat.

Dagen därpå lämnar Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer en skriftlig kommentar.

”Fallet gäller ledamotens kontakt med en person som är under 18 år. Syftet med utredningen har varit att ta reda på vad som har hänt. Utredningen bygger på samtal med de inblandade personerna. Dessa har lämnat delvis olika uppgifter om vad som har hänt, och på flera väsentliga punkter står ord mot ord”, skriver Gunnar Strömmer.

Han skriver också att partiet har som rutin att lyfta frågan om polisanmälan i de fall det kan vara aktuellt, och att det gjorts i det här fallet. Dessutom har partiet tagit kontakt med flickans vårdnadshavare.

Nu pågår en förundersökning mot Hanif Bali, som i och med det har tagit en timeout från sitt riksdagsarbete. Det misstänkta brottet är enligt åklagaren utnyttjande av barn för sexuell posering.

– Jag kan inte kommentera närmare vilka anmälningar som gjorts eller gå in på några detaljer om misstankarna, säger chefsåklagaren Maria Sterup i ett uttalande.

Hanif Bali har alltid landat på fötterna. Sedan han kom in i riksdagen som 23-åring har han fråntagits uppdrag, men fått nya. Han har lämnat Twitter och sedan har han återvänt med förnyad styrka. Han har både valts in i partistyrelsen och blivit utslängd ur den.

– Det har varit uppenbart att det skavt mellan honom och flera partiledningar. Moderaterna har ju en ganska hierarkisk partikultur. Jag gillar att vi har frispråkiga företrädare, även om det säkert funnits gånger han uttryckt sig på ett sätt som jag inte hade gjort, säger Christian Sonesson, partiets starke man i Staffanstorp och som själv gärna sticker ut hakan.

Christian Sonesson, M:s starke man i Staffanstorp, i DN-reportage 2018. Foto: Anders Hansson

Men den här gången är anklagelserna mot Hanif Bali annorlunda än tidigare. Frustrerade moderater vill ha svar på en rad frågetecken.

– Bara att en riksdagsledamot bedriver läxläsning med småflickor är problematiskt. Ser partiledningen inget problem med det? Han hanteras som en vilsen tonåring och uppträder så. Ledningen måste markera hårdare offentligt, säger en M-källa.

Det finns de som försvarar honom, men missnöjet börjar enligt källan att sprida sig i partiet.

– Det har varit för många saker nu. Det tar fokus från vårt arbete, vi behöver komma ut med ny politik.

Bara att en riksdagsledamot bedriver läxläsning med småflickor är problematiskt. Ser partiledningen inget problem med det?

DN har till denna artikel pratat med ett 15-tal moderater på olika nivåer. Många påpekar att det är viktigt inte förekomma förundersökningen och att lyssna på kvinnors vittnesmål. Skulle Bali dömas för brott skulle han med stor sannolikhet uteslutas ur partiet, uppger flera personer. Frågan är vad som händer om förundersökningen läggs ner.

– Det är en sak vad som är brottsligt och en annan sak vad som är lämpligt. Fallet kommer läggas ner, då går bollen tillbaka till M, vilket kommer resultera i att han får sluta. Exakt hur är mer oklart, det beror väl på honom själv ytterst, säger en annan källa.

En riksdagsledamot kan inte få sparken.

– Vill han så kan han ju strula rejält, men jag tror inte att han gör det.

Varför inte det?

– Det kanske ser mörkt ut just nu, men han har ändå en framtid och många vänner. Hans politiska karriär stod ju ändå och stampade, nu kan han bli opinionsbildare eller något annat, säger M-källan.

Hanif Bali i samband med talmansval riksdagen, september 2018. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Andra är mer osäkra på utgången.

”Jag har gott om bevis som visar att jag är oskyldig till det jag anklagats för och att detta snarare rör sig om en komplott av meningsmotståndare där en ung person fått agera som bricka i spelet”, skriver Hanif Bali i sitt Facebookinlägg.

Vad är det för komplott han menar?

– Det är nomineringstider. Det låter cyniskt men jag väntar mig att vad som helst kan komma, säger en M-företrädare.

I mitten av oktober är det provval, eller ”försöksnominering” som det egentligen heter, för Moderaterna i Stockholms stad och län, dit Hanif Bali hör. I dag är han en av elva moderater från Stockholms län i riksdagen. ”Den så kallade försöksnomineringen är endast av rådgivande karaktär men är fortfarande en viktig del av nomineringsprocessen”, skriver Moderaterna själva på sin sajt.

Fiender kan finnas överallt, både utanför partiet och internt, menar flera moderater.

Det finns tidigare slitningar inom Stockholmsmoderaterna. Sådana som går tillbaka till ungdomsförbundstiden och gamla strider. Från flera av varandra oberoende källor får DN höra exempel på ryktesspridning om kandidater som har pågått under det senaste året.

– Jag tycker att det har blivit mycket bättre. Men det är ju provval och nomineringstider nu, det brukar vara ett recept för dålig stämning mellan olika falanger, säger en Stockholmsmoderat.

”De påståenden som nu riktas mot mig påverkar förmodligen mina möjligheter att kandidera för en till mandatperiod. Detta trots att jag är oskyldig till det som påstås”, skrev Hanif Bali i Facebook-inlägget.

Hanif Bali 2016. Foto: Eva Tedesjö

Att befinna sig i en rättsprocess går emot den kandidatförsäkran alla som vill vara med i nomineringsprocessen har undertecknat. Om förundersökningen mot Hanif Bali drivs vidare och pågår under tiden för provvalet kan det alltså medföra att han inte får ställa upp.

Men det råder delade meningar om huruvida nomineringsprocessen alls skulle ha någon betydelse.

– Personligen tror jag att det är ganska osannolikt. Den falang som traditionellt gått längst mot motståndare är den som Hanif tillhör, säger en Stockholmsmoderat.

Det är viktigt att inte förminska ett eventuellt brottsoffer, understryker Skånetoppen Christian Sonesson och många med honom.

– Det har alltid funnits positioneringar och olika grupper i nomineringstider. Men jag har aldrig sett det på den här nivån, säger han.

Bali i samband med Järvaveckan 2018. Foto: Anna-Karin Nilsson/EXP/TT

Att Hanif Bali retat upp folk internt genom åren råder det inga tvivel om. Om förundersökningen läggs ner, vill partiledningen ha honom kvar?

Christian Sonesson överrumplas av frågan men blir snabbt allvarlig.

– Det får du fråga dem om. Men om han är oskyldig borde de vilja det eftersom han skapar så mycket engagemang.

Läs mer:

Moderaterna uppmanar till polisanmälan efter anklagelser mot riksdagsledamot

Riksdagsledamot tillbakavisar anklagelser om olämpligt sexuellt beteende

Så gjorde näthånen Hanif Bali till maktfaktor

Så blev Hanif Bali den värste i rummet

Hanif Bali ber Carl Bildt om ursäkt efter Twitterangreppet

UD misstänker hemlig avlyssning efter försök att misskreditera journalist