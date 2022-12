Här slår polisen till mot männen som köper sex

Klockan är bara 16.00, men mörkret håller redan på att sänka sig över Sollentuna. På ett bord på polisstationen står en kaffekanna och ett storpack choklad. En uppladdning inför kvällen, då poliserna planerar att slå till mot sexköpare på en känd adress. Ett obemannat lägenhetshotell där gästerna stannar en natt, eller en månad.

Socialtjänsten skulle ha följt med i polisbilarna för att erbjuda kvinnorna stöd och en väg ut ur prostitution, men ingen därifrån kunde komma.

– De kvinnor vi möter kan vara utsatta för människohandel, men medger inte det för oss, utan säger att de jobbar själva, säger polisen Lisa, som i kväll är insatsledare.

Lisa förklarar för sina kolleger hur sexköparna brukar bete sig och vad poliserna ska titta efter och tänka på.

Mobiltelefonerna brukar innehålla mycket bevisning och Lisa berättar om ett tidigare tillslag när de grep en man som köpte sex väldigt ofta. I hans telefon fanns flera meddelanden som han skickat till olika kvinnor, bland annat det här: ”Hej! Kåt, renlig, plus helsvensk ekonom skulle bli jätteglad om du kunde ge mig en fantastisk avsugning i dag klockan 17.30. Kramar”.

Det är kväll på stationen och poliserna laddar upp för att göra en insats mot sexhandeln. Foto: Alexander Mahmoud

Poliserna som ska ut i fält är civilklädda för att smälta in, men två av dem har råkat ta på sig likadana skogshuggarjackor. Med ett skratt byter den ena polisen om innan alla med bruna beslagspåsar i händerna beger sig ner till bilarna i garaget.

I kväll väntas mycket trafik, förklarar en av poliserna.

– Det är lördag, folk har druckit. Och så har de precis nattat barnen.

När Ryssland invaderade Ukraina i februari varnade internationella människorättsorganisationer för att kvinnor och även barn skulle utnyttjas i prostitution, när de tvingas att betala tillbaka pengar till dem som hjälpte dem fly landet. Så blev det och från att ukrainskor nästan inte förekom alls i den svenska sexhandeln dök de enligt polisen upp överallt, på gatorna och på så kallade eskortsajter.

Många kom redan före kriget eftersom Ukraina drabbades hårt av pandemin. Landet försattes i lockdown vilket slog hårt mot en befolkning där genomsnittslönen är 4 000 kronor. En annan förklaring som kvinnorna uppgav när de mötte svensk polis på gatan eller i lägenhetsbordeller, var det osäkra politiska läget. Att de var rädda för krig.

Fakta Människohandel för sexuella ändamål I Sverige är människohandel för sexuella ändamål främst ett storstadsfenomen, men det förekommer även på mindre orter i landet. De kvinnor och flickor som utnyttjas för sexuella ändamål förs i första hand till Sverige från Rumänien, Nigeria och Polen. Många av kvinnorna är medvetna om att de kommer att utnyttjas i prostitution men blir lurade när det gäller villkoren. Till exempel riskerar de att skuldsättas. De förväntas ofta betala tillbaka pengar för resekostnader, hyra, annonsering, mat och hygienartiklar. Källa: Polisen Visa mer

I vintras sprängde polisen en jättehärva styrd av en man från Moldavien som tog hit och sålde kvinnor från bland annat Ukraina. Allt var noga organiserat med paketresor där transport och boende ingick. En mellanhand på plats i Stockholm skötte det praktiska som att hämta kontanter i ett förvaringsskåp på Stockholms central.

Kvinnorna förvarades i lägenheter i Gamla stan eftersom det ökade omsättningen: sexköparna kände sig trygga där, och stadsdelen är en central knutpunkt som är lätt att ta sig till.

En 20-årig kvinna berättade i polisförhör att hon var uppvuxen på barnhem, bara hade sin lillasyster kvar och försökte försörja henne. En annan kvinna brast ut i gråt och förklarade att hon sålde sex för att kunna ta hand om sin fem månader gamla dotter hemma i Ukraina.

Insatsen, kallad ”Odessa”, fick ringar på vattnet när svensk polis tipsade Norge om att människohandeln strömmade över landgränsen. Vid ett stort tillslag grep norsk polis ett nätverk som styrde 200 kvinnor i prostitution, varav många kom från Ukraina. En av de misstänkta var en medelålders ukrainska. I nätverket ingick även den moldaviska mannen som hade opererat i Sverige.

En mörk eftermiddag i november slår polisen till mot fler sexköpare, i Sollentuna.

Civilklädda poliser misstänker att det pågår sexhandel på ett lägenhetshotell. Foto: Alexander Mahmoud

Korridoren i lägenhetshotellet är kantad av grå dörrar med stora lägenhetsnummer på. En patrull står kvar nere på gatan vid entrén för att spana. En annan patrull ställer sig i korridoren och väntar. Alla poliser har sina mobiltelefoner på ljudlöst och kommunicerar via en krypterad chatt. ”Ingång!” betyder att en misstänkt sexköpare just har gått in på hotellet.

Och det tar inte många minuter innan den första kommer och smiter in bakom en dörr.

Patrullen som ställt sig bakom ett hörn kommer fram och lyssnar utanför dörren.

En polis som ska göra en slagning i sin mobil svär tyst för sig själv.

– Jäkla appar!

Efter en halvtimme kommer den misstänkte sexköparen ut genom dörren, grips direkt av två poliser och leds ut på gatan för att förhöras i en omålad polisbuss.

Polisen Lisa är insatsledare i kväll. Foto: Alexander Mahmoud

”Det blir tydligt att de inte ser på de här kvinnorna på samma sätt som andra”

Insatsledaren Lisa berättar att skammen bland sexköparna ofta är stor, men att skuldkänslorna inte riktar sig mot kvinnan som de utnyttjat. I stället händer det att sexköpare ber om ursäkt till poliserna.

– Det blir så tydligt att de inte ser på de här kvinnorna på samma sätt som andra, säger Lisa.

En annan kategori sexköpare ”dumnekar”.

– Jag brukar kalla det så, när de inte har någon rimlig förklaring när vi ställer frågor men ändå vägrar medge något. I det här fallet har vi så bra bevisning att det inte spelar någon roll.

När poliserna går in i det lilla hotellrummet där den gripne mannen nyss var, är gardinen fördragen. På bordet ligger två 500-sedlar.

Inne i det spartanskt möblerade hotellrummet gör polisen flera fynd, bland annat kontanter. Foto: Alexander Mahmoud

En flicka i förskoleåldern var hos talpedagogen i Ukraina när ryska kryssningsrobotar avfyrades. Kliniken blev urblåst, stan ödelagd och ett tjugotal människor dog, däribland flickan. På minnesplatsen låg det nästan lika många nallar, som blommor.

Långt därifrån sitter 19-åriga Anna i Stockholm och tittar på nyhetsbilderna, trots att illamåendet sprider sig inombords. Det var hennes hemstad som bombades.

– Jag kom hit två veckor innan kriget bröt ut, jag hade tur.

Vi sitter på ett trendigt kafé på Östermalm intill en grupp jämnåriga, studenter som diskuterar en skoluppgift som handlar om vad som kan påverka ens självbild negativt. Studenterna enas om att idrottslektionen är ett sådant exempel, eftersom det är jobbigt att gå in ombytt i bara linne och shorts.

Sexhandeln är som intensivast på vardagar vid 17-tiden eftersom männen kan skylla på att de måste jobba övertid

Anna berättar på flytande engelska att hon från ung ålder blev utnyttjad av män i Ukraina och i andra europeiska länder. Även i Sverige har hon drabbats av det som människorättsorganisationerna varnade för.

Sexköparna är unga, gamla, fattiga, rika, de är svenska medborgare såväl som utländska, singlar och gifta män. Sexhandeln är som intensivast på vardagar vid 17-tiden eftersom männen kan skylla på att de måste jobba övertid, eller på att det är stopp i trafiken, när de ringer hem till sina fruar. Kvinnorna som säljer sex tvingas snabbt bli människokännare och läsa av om mannen som kommer in på hotellrummet eller lägenhetsbordellen är drogpåverkad eller våldsam.

Alla män har det gemensamt att de inte tvekar att köpa sex av kvinnor och tonårstjejer som har flytt ett krig.

– I Sverige har alla råd, säger Anna.

Vi tar fram en dator och Anna visar hur det kan gå till, via en av alla sajter som bjuder ut kvinnor till försäljning som varor i en butik. Här finns mått, längd och vikt angivna och även recensioner där män sätter betyg, 1 till 5, beroende på om kvinnan var värd pengarna.

Eller rättare sagt, hälften av pengarna.

– Ofta finns det en hallick med i bilden, som sitter i Ryssland och fjärrstyr allting och tar hälften, säger Anna.

”Om du som svensk tvingades lämna allt. Vem skulle du bli då?”

Sverige sticker ut, berättar hon. Sexköparna har bråttom och bokar 15 eller 30 minuter, mekaniskt. I Ukraina kan de i stället köpa flera timmar, eller dagar, och vill umgås.

Fast då är det bara ett visst klientel som har råd.

– Toppolitiker, kriminella, vapenhandlare, droghandlare och rich kids.

Anna vänder sig mot en i hennes tycke ganska ensidig syn på kvinnorna från Ukraina som utnyttjas. Att de bara skulle komma från fattiga byar och inte kunna någonting.

– Men människor flyr i Range Rovers, och med Cartier på fingrarna. Det som händer längs vägen är att de förlorar allt. Saker, pengar och kontakter. Fråga dig själv, om du som svensk tvingades lämna allt. Vem skulle du bli då?

Insatsledaren Lisa blev intresserad av den här typen av brottslighet redan innan hon blev polis. Vid tillslaget mot lägenhetshotellet är flera aspiranter med som går sista terminen på Polishögskolan, för att de ska få möta en verklighet som få ser eller ens känner till.

– Har man sett detta som polis, blir det lättare att känna igen tecken när man är ute på andra jobb. Många tänker sig nog att kvinnorna ska sitta nedbrutna i ett rum och vara ideala offer, säger Lisa.

Utanför lägenhetshotellet står en omålad polisbuss. Foto: Alexander Mahmoud

I stället möter de avtrubbade kvinnor som är skickliga på att hålla uppe fasaden. Som kan vara rappa i repliken, skämta, och på andra sätt distansera sig från sin situation.

– En slags överlevnadsstrategi. Men nästa gång jag möter samma kvinna och vi får bra kontakt, kan hon vara precis tvärtom. Måendet är väldigt svajigt.

Klockan 01.00 avslutas arbetspasset, den sista kvällen av en insats som pågått i sammanlagt fyra dagar. Totalt greps sexköpare från ett tiotal länder och elva anmälningar om misstänkta köp eller försök till köp av sexuella tjänster upprättades.

Lisa är nöjd, men inte helt.

– Det här arbetet är inte prioriterat trots att det pågår överallt i det dolda. Frågan man måste ställa sig är: ska vi ha det så här i ett modernt samhälle?

Under kvällen grips fler misstänkta sexköpare. Foto: Alexander Mahmoud

I en stor studio som Anna från Ukraina delar med flera andra har hon sin ateljé. Med mjuka penseldrag låter hon en hård verklighet växa fram på tavelduken.

Hon beskriver att sexhandeln handlar om makt.

– Om att gå igång på dominans. Männen tror de är kungar, och att kvinnorna ska tjäna dem. Det handlar också om att få göra vad de vill utan att behöva skämmas inför frun.

Anna tycker att den svenska sexköpslagen, som straffar sexköparna men inte kvinnorna, är bra.

– Kanske får den män att tänka efter två gånger.

Hon är också förundrad över det svenska skyddsnätet och att det finns organisationer som hjälper kvinnorna, till exempel Talita som erbjuder en väg ut ur prostitutionen.

Anna Sander på Talita beskriver att stödet skräddarsys.

– Vi försöker vara så flexibla som möjligt och kan erbjuda allt från enskilda punktinsatser till ett helt program med skyddat boende, terapi och planering för framtiden, säger hon.

Den nya regeringen vill utreda om man kan utvisa människor på grund av ”bristande vandel”, till exempel missbruk, samröre med kriminella eller prostitution.

– Jag förstår inte poängen med att vi ska ha utländska prostituerade i Sverige, sade SD-ledaren Jimmie Åkesson nyligen i en TT-intervju.

Ukrainska Anna svarar snabbt på frågan vad hon tycker om det.

– Skicka ut svenska män som köper sex. Det är mitt svar.

Hon tror inte att en ny lag kommer stoppa sexhandeln.

– Problemet är inte att kvinnor säger ”köp mig!”, utan att män köper sex. Så länge efterfrågan finns, kommer det fortsätta.

Fotnot: Anna är ett fingerat namn.

