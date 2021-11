Här styr SD med C och gamla Alliansen – i röda fästet

Beskedet kom den första maj, på arbetarrörelsens högtidsdag. Efter att ha regerat bruksorten oavbrutet sedan rösträttens införande förlorade Socialdemokraterna sin maktbas Surahammar i Västmanland.

– Det känns helt fantastiskt. Det här har varit en av de rödaste kommunerna i Sverige och här har vi lyckats skriva historia, säger Kent Pettersson från Sverigedemokraterna.

Han möter upp i Surahammars kommunhus, en gul tegelkoloss från 1950-talet som byggdes under socialdemokratins glansdagar. På väggarna hänger målningar föreställande arbetare som utför olika former av kroppsarbete och i sammanträdesrummet porträtt av de som styrt kommunen genom åren – fram till i somras enbart S-politiker. Men efter att S trassliga samarbete med C gick om intet tog partierna från den gamla Alliansen över styret tillsammans med Sverigedemokraterna.

Marina Hedberg och Kent Pettersson var med och satte punkt för ett hundraårigt socialdemokratiskt maktinnehav. Foto: Magnus Hallgren

En historisk dag, enligt Kent Pettersson som sedan dess är kommunstyrelsens förste vice ordförande.

– Det är precis vad vi har velat. Vi har drivit på för det här hela tiden, säger han.

I kommunvalet 2018 fördubblade SD sitt väljarstöd och blev med knappt 22 procent av väljarstödet näst största parti i kommunen, mindre än Socialdemokraterna och större än Moderaterna. Men trots att SD fick fler röster och fler mandat än M var det Johanna Olofsson (M) som fick posten som kommunstyrelsens ordförande. Det är hennes porträtt som snart ska hängas upp i sammanträdesrummet – inte Kent Petterssons.

– Självklart var det ingen post vi hade tackat nej till och i den bästa av världar får man bestämma allt själv. Så blev det inte. Vi hade långa diskussioner och landade i att det här var den bästa lösningen, säger han.

– Det viktiga är att vi får inflytande i förhållande till vår storlek och vi har varit väldigt tydliga på den punkten.

Mandatfördelningen i Surahammar Resultatet i kommunvalet 2018. Andelen av rösterna i procent. Källa: Valmyndigheten

Liknande diskussioner pågår bland sverigedemokrater på riksplanet som hoppas på att partiet ska samla fler röster än Moderaterna. Men kan de då tänka sig att släppa fram en moderat statsminister?

Trots att SD fick fler röster än M var det M som fick ansvar för ordförandeklubban. Foto: Magnus Hallgren

Regeringsfrågan väntas vålla diskussion under Sverigedemokraternas landsdagar, partiets högst beslutande organ, som inleds i Karlstad i veckan. Partiledningen vill ge Jimmie Åkesson ett särskilt mandat inför framtida regeringsförhandlingar. För att SD ska släppa fram en statsministerkandidat ska partiet ”försäkras inflytande i proportion till partiets andel av de riksdagsmandat som samlas av regeringsunderlaget som helhet”, står det i en handling som tagits fram inför landsdagarna. Formuleringarna ska också kunna ge Åkesson möjlighet att instruera riksdagsgruppen att rösta nej till en statsministerkandidat om förhandlingarna inte gett tillräckligt.

Surahammar är en av sex kommuner där SD är med och styr – och den enda där det sker tillsammans med C. Lokalt arbetar C utifrån devisen att partiet ska kunna ”prata med alla”, något som fått moderpartiet att se rött. ”Det är beklagligt”, sade partisekreterare Michael Arthursson (C) efter att samarbetet ingicks.

Vi har valt att samarbeta i frågor där vi är överens och inte hålla och fokusera på frågor där vi tycker olika

Kent Petersson hoppas tvärtom att Surahammar ska fungera som ett skyltfönster för rikspolitiken.

– Det är stort det vi har gjort, att vi har lyckas samla ett så brett stöd. Vi uppträder som mogna vuxna som kan samtala med varandra.

Samarbetet bygger på 14 punkter som de fem partierna har enats kring. Dit hör bland annat fluffiga formuleringar om att man ska arbeta för en god ekonomi, ett bra företagsklimat och ökat bostadsbyggande. Mer kontroversiella frågor som rör kultur, invandring och integration lyser med sin frånvaro.

Hur fungerar då samarbetet?

– Det går riktigt bra. Vi har valt att samarbeta i frågor där vi är överens och inte hålla och fokusera på frågor där vi tycker olika, säger Johanna Olofsson (M).

Efter 20 år i opposition tog Johanna Olofsson (M) över makten i Surahammars kommun. Här styr partierna från den gamla Alliansen tillsammans med SD. Foto: Magnus Hallgren

För några veckor sedan kom M-ledaren Ulf Kristersson på besök för att gratulera till maktskiftet och lära sig mer om hur kommunen jobbar med trygghetsfrågor, enligt Johanna Olofsson. Just trygghetsfrågor ligger henne varmt om hjärtat. En gång blev hon vittne till hur narkotika bytte händer i centrum. Det var för fem år sedan och polisen hade inte tid att komma.

– Vi har två kommunpoliser som ska roterar mellan fem olika kommuner i trakten. De hinner nästan aldrig vara hos oss, säger hon och pekar mot polisens parkeringsplats utanför kommunhuset.

Den gapar tom.

Otryggheten består framför allt av att folk sitter och dricker alkohol i centrum. Men den här iskalla måndagen i slutet av november gapar bänkarna på torget tomma.

– Det handlar inte om statistik och siffror. De pekar nedåt. Utan om hur människor upplever det. Vi har haft många som har känt sig otrygga, även om de inte har varit utsatta för något, säger hon.

Kent Pettersson uttrycker det annorlunda.

– Vi har ju inte skjutningar och sprängningar i Surahammar och vi vill heller inte ha hit det. Vi vill inte ha den situation som vi har i Västerås med utsatta områden, parallella samhällen, och en parallell rättskipning, säger han.

Johanna Olofsson Foto: Magnus Hallgren

Kampen mot brottslighen hör också till de punkter som M, KD och SD på riksplanet har enats om i sitt gemensamma budgetförslag, som röstades igenom riksdagen i onsdags. Partierna vill bland annat ge mer pengar till Polismyndigheten och höja polislönerna. Men att dra paralleller mellan kommunala styren och rikspolitiken är svårt av flera skäl, anser Henrik Vinge, vice partiordförande och SD:s gruppledare i riksdagen. Sakfrågorna skiljer sig åt, också mellan kommunerna.

Men han har särskilt tagit fasta på en sak:

– De personliga och förtroliga relationerna. Det syns inte alltid utåt men det har jättestor betydelse, säger han.

De senaste åren har Sverigedemokraterna i riksdagen lagt ner mycket arbete på att anpassa partiet inför eventuella samarbeten. Det ska finnas en tydlig beslutsordning och respekt mellan de olika partierna.

– Får man det inte att fungera strukturellt och på det personliga planet kan det falla eller ta för lång tid.

Henrik Vinge menar att det historiskt varit lättare för SD att bygga relationer till andra partier i kommunerna än i riksdagen. Folk känner till varandra.

– Jag tror också att det kan handla om att man är längre bort från partiledningarna och inte i samma utsträckning tar hänsyn till avvägningar som görs där.

Foto: Nicklas Thegerstrom

Kan det som sker i Surahammar bana väg för en liknande utveckling på riksplanet?

– Vi har en hel del att lära av oss av hur det fungerar på kommunal nivå. Inte minst för att man ofta är mer pragmatisk inriktad i kommunerna och i mindre utsträckning bunden av det här Svarte Petter-spelet.

I Surahammar var SD med och satte punkt för ett hundraårigt socialdemokratiskt maktinnehav. En högerallians tog över den röda bastionen vid Strömsholms kanal. Fast Kent Pettersson, som en gång i tiden röstade socialdemokratiskt, tycker att SD är ett mittenparti.

– Vi är Sveriges arbetarparti och den folkrörelse som S har tappat bort, hävdar han.

Detta har hänt I början av maj i år föll samarbetet mellan S, C och V som styrt Surahammars kommun tillsammans i sju år. Styret präglades av samarbetsproblem som ledde till att C uteslöts. I juni tog en ny koalition bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna över styret. De fem partierna samlar tillsammans 17 av 31 mandat. Maktskiftet satte punkt för ett hundraårigt socialdemokratiskt maktinnehav. Visa mer

Läs mer: Kommunerna där SD är med och styr