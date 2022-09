Här väntar 900 elsparkcyklar på att hämtas – annars skrotas de

Första september blev det förbjudet att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor. Men det har trots de nya reglerna funnits gott om jobb för fordonsflyttarna på Parkeringsövervakning i Malmö. De har sedan dess beslagtagit mellan 100 och 150 elsparkcyklar om dagen.

– Vi hämtar dem som hittas felparkerade ute på stan. Främst står de på gång- och cykelbanor, säger Radivoj Papic, gruppchef för fordonsflyttarna i Malmö.

På fredagen står omkring 900 elsparkcyklar på parkeringen för beslagtagna fordon i hamnen. Tier, Bolt, Voi och Lime som äger elsparkcyklarna måste betala 500 kronor för varje cykel som hämtas ut. På onsdagen hämtade Voi ut 80 elsparkscyklar till en kostnad av 40 000 kronor, vilket SVT har berättat, men på fredagseftermiddagen står åter ett 30-tal av företagets röda fordon i havet av gröna elsparkcyklar. De har hämtats in sedan dess.

I långa rader står de beslagtagna elsparkcyklarna på en parkering i hamnen i Malmö. Här står de en månad – sedan skrotas de om ingen hämtat ut dem. Foto: Anders Hansson

Inget av de andra företagen har ännu hämtat några fordon men både Lime och Bolt säger till DN att de har för avsikt att hämta sina cyklar inom kort. Tier däremot säger att de inte har fått information från Malmö stad om hur de ska göra för att hämta upp sina elsparkcyklar. De tycker också att reglerna är otydliga och att det finns för få cykelställ där det är tillåtet att parkera.

– Vi är kritiska till de nya reglerna, eftersom de inte går till roten med problemet. Vi ser att man i Sverige borde göra som i flera andra europeiska städer, där man skapat ordning genom att begränsa antal elsparkcykelföretag på marknaden genom offentlig upphandling. Precis som man gjort för buss- och tågtrafik, skriver Tiers Sverigechef August Svedenstedt i ett mejl till DN.

Radivoj Papic är gruppchef för fordonsflyttarna i Malmö som hämtat 900 felparkerade elsparkcyklar sedan parkeringsförbudet infördes första september. Foto: Anders Hansson

Om elsparkcyklarna inte hämtats efter en månad så skrotas de. Då får bolagen istället betala en avgift på tusen kronor per skrotat fordon.

– Det går inte att sälja dem på auktion, som vi gör med vanliga cyklar som inte hämtas ut, eftersom de inte är så lätta om att omprogrammera, säger Radivoj Papic.

Att hämta in cyklarna går snabbt – men varje beslag ska protokollföras. Det tar mycket arbetstid och det är därför främst under den första tiden som kommunen kommer att kunna hämta in så många cyklar som man gjort nu. Radivoj Papic att bolagen snart utvecklar lösningar som styr var det går att parkera.

De malmöbor hans kollegor möter på stan är glada över att elsparkcyklarna rensas bort.

– Vi har fått många reaktioner, alla är positiva. Man vill att det ska styras upp så att de inte står överallt, säger han.

