Hård kritik mot festivalen i Järva: ”Haveri från början till slut”

Kulturfestivalen Festival Eritrea Scandinavia i Järva urartade under torsdagen när upp emot 1 000 demonstranter startade upplopp på festivalområdet. Demonstrationer mot festivalen var planerade även under fredagen och lördagen – men efter upploppen har polisen dragit in demonstrationstillståndet.

Ole-Jörgen Persson (M), förste vice ordföranden i Järva stadsdelsnämnd, menar att festivalen aldrig borde ha fått arrangeras.

– Jag är främst kritisk till att Stockholms stad upplåtit mark för den här festivalen. Vi vet att grupperingen som arrangerar festivalen står nära den eritreanska regimen. Då kan det inte vara stadens uppgift att upplåta mark åt ett jippo vars hela syfte är att hylla diktaturen, säger han.

Festivalen urartade när upp emot 1 000 demonstranter startade upplopp på festivalområdet. Foto: Niklas Porter

– Det här är ett haveri från början till slut, ska jag vara ärlig och säga. Om det inte går att stoppa resterande del av festivalen i år, så måste man göra allt i sin makt för att det inte ska hända igen. De ska inte få arrangera ytterligare festivaler.

Stockholms stads trafikkontor, som beslutar om marken ska hyras ut eller inte, menar att de inte tar ställning till frågor om värdegrund i sitt beslutsfattande.

– Vårt uppdrag är att förvalta marken. Vi kan inte bedöma vad arrangören har för budskap, vad de stödjer eller inte stödjer. Det har vi varken kompetensen eller uppdraget att bedöma. Vi tittar på saker som framkomlighet, om marken tros ta skada och sådana frågor, säger Malinda Flodman, presstalesperson på Trafikkontoret.

Det är polisen som ger tillstånd för festivalen, säger Flodman. Därefter fattar Trafikkontoret beslut om marken ska hyras ut eller inte.

– Om det visar sig att en arrangör förstör eller inte städar efter sig så har vi däremot möjlighet att neka dem att hyra mark fler gånger med hänvisning till det.

Kommer ni neka arrangörerna att hyra marken nästa år?

– Det kan jag inte svara på än. Det beror på hur det ser ut, om marken blivit skadad, hur man hanterar återställande och vad man gör för bedömning gäller ansvaret för eventuella skador. Om man bedömer att arrangören är ansvarig, eller om det är någon annan.

Festivalområdet dagen efter protesterna. Foto: Thomas Karlsson

Stadsdelsnämndens ordförande Rashid Mohammed (V) säger att festivalen lett till oroligheter flera gånger tidigare, men vill betona att polisen följer bara lagstiftningen när de ger arrangörerna tillstånd.

– Det är deras bedömning som gäller, och de följer lagstiftning. Vi har yttrandefrihet i Sverige. Man får både arrangera den här festivalen och demonstrera mot den. Men det måste ske utan våld.

Polisens presstalesperson Per Fahlström säger att det myndigheten tar ställning till i sitt beslutsfattande är själva sammankomsten, inte vilka arrangörerna är.

– Det är samma sak som vid offentliga tillställningar som fotbollsmatcher. Vi tittar på hur ordningsläget ser ut, var det ska vara någonstans, om det behövs ett visst antal funktionärer och så vidare. Vi tar ställning till om den går att genomföra, inget annat.

Polisen ingrep när demonstranter stormade festivalområdet i Järva på torsdagen. Foto: Niklas Porter

Föreningen Järva Folkets Park har hyrt ut sina lokaler, som ligger i anslutning till parken, till festivalens arrangörer.

– De har hyrt två lokaler av oss fram till söndag. De används främst som toaletter. De har inga events inne i lokalerna, säger Mia Malmgren, kassör på Järva Folkets park.

Förra året valde Järva Folkets Park att inte hyra ut lokalerna under festivalen, eftersom en artist som uppträdde ”inte levde upp till våra värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter”, säger Mia Malmgren.

Har ni fört diskussioner kring att föreningen klassas som regimtrogen?

– Jag tycker inte att det är vår roll att avgöra vilken typ av förening de är. Så länge staden och andra myndigheter anser att de är en förening som kan verka så kan jag inte se varför vi skulle hindra dem från att hyra från oss.

Detta har hänt. Upploppet i Järva Mellan torsdag och söndag anordnas en eritreansk kulturfestival på Järvafältet utanför Stockholm. Festivalen har kritiserats för att vara trogen regimen i Eritrea, en av världens mest strikta diktaturer. På torsdagen kom omkring 1 000 demonstranter till området för att demonstrera. Det urartade snabbt i våldsamma upplopp där bilar och tält sattes i brand och demonstranter och polis drabbade samman. En person greps misstänkt för mordbrand. Ytterligare omkring 140 personer frihetsberövades. 55 personer uppges ha skadats, varav åtta allvarligt. På fredagen är 14 personer kvar på sjukhus. Visa mer Visa mindre

