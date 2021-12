Härlig skidhelg väntar i Västsverige: ”Gör dina egna spår”

Skidsäsongen fick en rivstart i Västsverige. Vid OK Landehofs klubbstuga i Landvetter strax öster om Göteborg var arbetet på torsdagen i full gång med att preparera spåren inför den anstormning som väntas de närmaste dagarna.

Johan Åberg, Jan Jansson och Henrik Rundqvist var några skidentusiaster som tog chansen att pröva föret.

Den snö som redan tillverkats med hjälp av snökanoner kompletterades av en rejäl mängd nysnö som föll under onsdagen. Snön packas meterdjup och en del sparas under presenningar så att den räcker fram till mars–april.

– Det här var verkligen välkommet och det betyder mycket för rekryteringen av nya skidåkare och skidskyttar, säger ordföranden John Johnsson och minns säsongen 2019 när det endast var kallt tre nätter i november och hela säsongen blev spolierad.

Han berättar om sin dotter som en dag bestämde sig för hon skulle börja åka skidor men slutade efter tre barmarksträningar.

Det fanns ju ingen snö.

– Det är en argumentation man kan förstå. Även om vi har bra träning för skidåkare utan snö är det ju ändå snö man vill ha, säger Johnsson och förklarar att vintervädret även stärker klubbens ekonomi.

Den som vill utnyttja klubbens spår kan antingen betala en dags- eller årsavgift.

John Johnsson, ordförande i OK Landehof, ser fram mot en bra skidsäsong. Foto: Jenny Ingemarsson

Intresset för skidåkning är stort i Västsverige, men ofta blir det till att ge sig norrut för att hitta snö. En annan som gläds över snöfallet är Laila Andersson, koordinator hos IK Stern, med en stor mängd Vasaloppsåkare i klubben.

IK Stern arrangerar träningsresor till snösäkra orter som Långberget i Värmland och Idre i Dalarna, men nu kan de som ska utföra kraftprovet nästa år träna på hemmaplan.

– Av de rapporter jag fått verkar det som att många av dem som gör spår är igång och sprutar med snökanonerna. Det ser ut att bli en riktigt härlig skidhelg, säger Andersson, som råder den som vill åka skidor att gå in på sajten skidspar.se för att få de senaste uppdateringarna kring vilka spår som är öppna.

På väg ut i spåret vid Landehofstugan i Landvetter på torsdagen. Foto: Jenny ingemarsson

I världscuporten Ulricehamn har spåren på Lassalyckan på senare år blivit några av de mest välbesökta och även där började snökanonerna arbeta för fullt tidigare i veckan. Många golfbanor erbjuder också skidåkning på sina anläggningar. På Partille golfbana i Öjersjö låg två kilometer spår redo under torsdagen.

Laila Andersson kommer med ett tips för mer spontan skidåkning.

– Många går och väntar på att det ska ordnas spår, men när det kommit så här mycket snö går det faktiskt att göra egna spår på många ställen, till exempel på en stor gräsmatta eller ett skogsparti med lagom terräng. Det brukar dessutom vara ett bra sätt att få barnen med sig ut, säger Andersson.

Att kylan i Göteborgsområde väntas hålla i sig nästa vecka är goda nyheter även för dem som gillar alpint. Men i Alebacken i Alafors norr om Göteborg kom snöfallet som lite av en överraskning och backen kommer inte att hinna öppnas till helgen.

– Ärligt talat blev vi lite tagna på sängen och vi jobbar nu hårt för att få liftar och allt annat i ordning, säger John Stjerna, klubbens pressansvarige, som hoppas på öppning någon gång i mitten av december.

Det kalla vädret i Västsverige innebär också frusna vattendrag. Allmänheten uppmanas till försiktighet. Under förra vintern inträffade en lång rad isolyckor i landet och 13 personer omkom enligt Svenska livräddningssällskapets statistik, varav åtta under tre dygn i februari. Ökat friluftsliv under pandemin ses som en orsak.