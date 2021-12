Hässleholm stänger alla skolor på grund av snövädret

Det hårda vädret gjorde att Hässleholms kommun i onsdags beslutade att ställa in all skolundervisning i grundskolor och gymnasiet under torsdagen.

– Fritidshem och förskolor kommer att vara öppna. Men jag ser gärna att vi hjälps åt, då vi även räknar med att vår personal kommer att få det svårt att komma till sin arbetsplats, säger Niklas Persson, tf förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholm.

Flera andra skånska kommuner meddelar att de ställt in samtliga eller flera skolskjutsar under torsdagen. I Landskrona, Eslöv, Höör, Hörby och Åstorp är samtliga skolskjutsar inställda. I Kristianstad är skolskjutsarna från byarna Linderöd, Äsperöd, Huaröd, Östra Sönnarslöv, Everöd och Degeberga inställda på grund av vädret, meddelar kommunen.

I Kristianstads grannkommun Östra Göinge körs skolbussarna, men kommunen meddelar att ett nedfallet träd blockerar vägen för en av skolbusslinjerna, som väntas bli kraftigt försenad.

