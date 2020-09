Västra Götaland närmar sig Norges krav för karantän vid inresa

Uppdatering 2020-09-10 17:00. Artikeln har tillfogats en rättelse.

Det är Västra Götalandsregionen som i den redovisning som den publicerar varje vecka över utvecklingen för covid-19 även har med uppgifter som skulle kunna innebära att den hett efterlängtade gränshandeln kring Strömstad och norra Bohuslän är nära grönt ljus.

Utöver antalet patienter som ligger inlagda på sjukhus och andel positiva tester, redovisar Västra Götalandsregionen också hur många nya smittofall per vecka och 100.000 invånare som noterats.

Det var bland annat på begäran från hårt prövade Strömstads kommun, där många arbetar i just gränshandeln, som regionen under sommaren började redovisa hur utvecklingen såg ut i de fyra olika länsdelarna.

Norska regeringen har valt som ett krav för att slippa karantän under 20 smittade per 100.000 invånare under en tvåveckorsperiod. Karantänskravet gäller såväl norrmän som reser in i Sverige som tvärtom.

Så här ser tabellen ut där smittotalen för de olika kommunalförbunden i Västra Götalandsregionen anges, vecka för vecka. Foto: Västra Götalandsregionen

Efter att Skaraborg och Sjuhärad tidigare haft perioder då de legat under 20 fall enskilda veckor, är detta nu också läget för hela Västra Götaland.

Göteborg, som haft högst smittonivå, redovisar 16 respektive 17 smittade per 100.000 invånare vecka 35 respektive 36. För Borås/Sjuhärad redovisas 11 respektive 15, för Fyrbodal (norra Bohuslän och Dalsland) 8 respektive 12 samt för Skaraborg 9 respektive 18.

Samtidigt har utvecklingen i Norge gått i negativ riktning. Statsminister Erna Solberg sa på torsdagen att läget, efter ett antal klusterutbrott, var känsligt och att det inte är aktuellt med några lättnader i restriktionerna, utan att de tvärtom kan komma att skärpas.

Norska folkhälsoinstitutets karta över ”röda” områden varifrån inresa till Norge kräver att man sitter i karantän. Foto: NHI.no

Det norska regelverket för karantän som hittills gällt är formulerat så här: ”Det är undantag för inresekarantän” (...) från områden ”med färre än 20 bekräftade fall per 100.000 invånare de två senaste veckorna (värderat på landsnivå) och i genomsnitt mindre än 5 procent positiva prov de två senaste veckorna”.

Men regelverket ska läsas som att veckosiffrorna sammantagna ska vara under 20, alltså räcker det inte med att de enskilda veckorna ligger under 20. Norska folkhälsoinstitutets representant säger till DN att regelverket ska tydliggöras på sajten för att missförstånd ska undvikas.

Utöver 20-gränsen säger regelverket också att det därutöver ”görs en helhetsvärdering av landet, baserat på trender i smittotal och annan relevant information”.

Västra Götalandsregionens graf över det totala antalet PRC-tester vecka för vecka samt andelen positiva svar. De två senaste veckorna anges de till två procent. Foto: Västra Götalandsregionen

När det gäller 5-procentskravet tyder den nya rapporten från Västra Götalandsregionen på att den nu är klarad. För såväl vecka 35 som 36 anges två procent positiva svar i PCR-testerna.

Jan Kilhamn är forsknings- och utvecklingschef i Västra Götalandsregionen. Han säger till DN:

– Vi redovisar kontinuerligt andelen positiva svar och den trend vi observerat sedan vecka 32 har varit nedåtgående.

Rättelse: Västra Götalandsregionen närmar sig att komma under Norges gräns för när karantän krävs vid inresa. I en tidigare version av texten förekom felaktiga uppgifter om detta.

