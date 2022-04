Hembiträde misstänks för att ha hjälpt rånare

Den 21-åriga kvinnan fick våren 2021 jobb hemma hos en mycket välsituerad näringslivstopp bosatt i centrala Stockholm.

Under hösten gav hon, enligt polisen, sin Tinderdejt ”oerhört detaljerad” information om det tilltänka brottsoffrets bostad; det handlade om låsrutiner, portkoder och vanor. Framför allt skickade hon bilder och filmklipp från bostaden så att han kunde se var klockor, handväskor och smycken värda över 14 miljoner kronor förvarades.

Förutom uppdraget att bistå med informationen skulle 21-åringen också ge rånarna det sista klartecknet genom att skicka ett ”Ok” via Snapchat till den 27-årige, misstänkte anstiftaren.

Enligt polisen gjorde hon det. Bara minuter senare rullade en falskskyltad BMW fram mot näringslivstoppens bostadsadress på Östermalm. I bilen satt fyra personer; tre av dem klädda i budföretaget DHL:s arbetskläder.

Under ett planeringsmöte inför rånet visar 27-åringen film som den unga kvinnan skickat till honom. ”Kolla grabbar”, säger han, ”sikta på Hermèsväskor, hon har en värd två kaniner”. Kaniner är slang för miljoner. Foto: Polisen

”Hon ska bara skriva OK, that's it. När vi kommer dit är det exakt som ett bax, som vi alltid gör när vi baxar. Vi kommer smacka direkt” – sa en av de åtalade i ett av de samtal som polisen lyssnade av under planeringen av det grova rånet.

Av förundersökningen framgår att när den unga släppt in de falska buden skulle en av rånarna ta tag i henne och släpa henne till en plats där hennes arbetsgivare kunde se att man utövade våld mot henne. Sedan skulle hon bindas fast vid ett element med ett buntband.

Den 21-åriga kvinnan kom till Stockholm från södra Sverige. I maj 2021 fick hon, via en annons hon hittade på nätet, jobbet hos den välsituerade familjen. På pappret var det ett drömjobb – månadslönen på 35 000 kronor kompletterades med att hon vid flera tillfällen fick bonusar på flera tusen. Hon, som då bodde inneboende hos en kompis i Vårberg, tillbringade också bland annat en månad tillsammans med familjen i franska Saint-Tropez och nästa resa var planerad att ske mellan december och mars då hon skulle åka med familjen till Miami i Florida.

Istället står hon nu inför rätta, tillsammans med sju medlemmar i ett kriminellt nätverk med stort våldskapital, misstänkt för försök till grovt rån.

Efter en biljakt på Östermalm kunde polisen gripa flera medlemmar ur det kriminella nätverket som planerat att utföra ett grovt rån mot en känd näringslivstopp i hans hem. Foto: Polisen

Hur mycket pengar kvinnan skulle få av det kriminella gänget framgår inte av utredningen.

”När det gäller guzzen, jag tänker man väntar och ser hur det blir med utdelningen”, har en av de åtalade i ett samtal som polisen avlyssnat under den spaning som skett när det grova rånet planerades.

Hon hade då, enligt förundersökningen, berättat om guld, klockor, handväskor och smycken som förvarades i lägenheten. Kammaråklagare Alexandra Bittner har beskrivit hennes roll som ”central” för männen i det kriminella nätverket som hoppades på runt en miljon var i rånbyte. En idé var att var och en av rånarna skulle ge henne mellan 20 000 och 30 000 i ersättning.

”Om jag ska vara ärlig kan man blåsa henne”, har den 27-åring sagt som hon ett år tidigare träffat på Tinder, i ett annat avlyssnat samtal.

Polisen bedrev spaning mot ligan i tre månader. Här ses de köpa kläder som de skulle använda som ombyte efter rånet. Foto: Polisen

De två tycks inte haft någon passionerad relation. I förhör har kvinnan sagt att de träffats via nätet och att de bara träffades sporadiskt, det var ”inget seriöst”.

I övrigt har 21-åringen sagt nästan ingenting i förhör. Hennes vanligaste fras när det kommer till hennes vetskap om 27-åringen och det rån han planerade har varit: ”Det kommer jag inte att svara på”. Hon har i förhören inte gett uttryck för att ha blivit pressad eller hotats att göra det hon påstås ha gjort. Hon förnekar brott.

Vid det första förhöret undrar förhörsledaren om hon har någon kommentar till de misstankar som riktas mot henne. Hon svarar då nej. Men efter någon sekund lägger hon till:

– Vänta, är det nu jag ska säga att jag inte erkänner något brott?

På morgonen den 19:e november kom 21-åringen till jobbet klockan 07. 23, drygt 20 minuter tidigare än vanligt. I förhör med näringslivstoppens fru framkommer att den unga kvinnan var på ”ovanligt bra humör”. 21-åringen bytte dock inte, som hon brukade, om till arbetskläder.

Tre av de misstänkta rånarna bar kläder från budföretaget DHL. Foto: Polisen

Vid 07.40 noterade polis den falskskyltade BMW:n i området kring bostaden. 08.20 började BMW:n rulla mot bostaden. Då hade 21-åringen precis haft kontakt med 27-åringen – och näringslivstoppens hustru hade lämnat hemmet för att följa ett barn till skolan.

Nästan framme tycks de åtalade ha upptäckt polisen. De försökte fly, men greps efter en kortare biljakt i korsningen Karlavägen/Sibyllegatan i centrala Stockholm.

Bevisningen i målet bygger på polisens spaningar då man i realtid dokumenterat planläggningen av brottet. Den 21-åriga kvinnan är knuten till 27-åringen via sina telefonkontakter.

Hustrun i den drabbade familjen, liksom en lång rad poliser, är kallade att vittna. Rättegången är planerad att pågå i fyra dagar.