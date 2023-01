Hemkallade Härstedt bryter tystnaden: Kafkaliknande

Kent Härstedt säger att han är jetlaggad och har svårt att sova. Från och med nu har han inte längre något jobb.

DN kunde nyligen avslöja att Härstedt kallades hem från sin tjänst som ambassadör i Singapore i början av året och att han sen sade upp sig. Från ledningshåll på UD ska man i interna samtal ha nämnt, uppger två källor med insyn, att det bland annat handlar om påstådda brister i ledarskapet för ambassaden.

Nu vill diplomaten berätta sin version om vad som hände på UD.

– Jag känner att jag fått genomlida en Kafkaliknande process. Så här borde det inte få gå till. Det skadar tilltron till både UD och till Sverige som aktör och mig själv, säger Kent Härstedt när DN träffar honom högt upp i riksdagshuset.

Miljön är välbekant för Härstedt som så sent som 2018 satt i riksdagen för Socialdemokraterna.

Det började med ett mejl från UD:s personalavdelning i slutet av november förra året. Han fick veta att departementet skulle skicka ner en tjänsteman på besök.

Tidigare under hösten hade Kent Härstedt – i handlingar som DN tagit del av – larmat UD om hög arbetsbelastning. Han skrev att det bland annat berodde på ett ökat antal migrationsärenden och att Singapore öppnat upp igen efter nedstängningen under pandemin. Därtill var de underbemannade.

Singapore. Foto: Roslan Rahman/AFP

– Jag är en känd workaholic. Men jag har aldrig arbetat mer i hela mitt liv än hösten förra året. Jag har aldrig varit så utmattad, jag nästan dog på kudden flera dagar i veckan. Jag såg inte på tv på ett halvår.

Två dagar före julafton ombads Härstedt flyga hem till Sverige i början av januari för ett möte med UD:s expeditionschef. Han tror att de ska prata om bemanningsfrågor.

– Dagen före mötet får jag ett sms som säger att jag kan ta med facket om jag vill. När jag då ringer upp och frågar om dagordningen säger de 'det får du inte reda på'. Det ögonblicket var nästan det värsta. Gör man så i statlig förvaltning?

Enligt Kent Härstedt fick han på mötet veta att han inte längre var önskvärd, vare sig som ambassadör i Singapore eller som särskilt sändebud för Nordkorea-frågan. Istället skulle han erbjudas en tjänst på regeringskansliet. Han valde att säga upp sig.

Härstedt anser att det är arbetsgivaren som ska svara på vilka argument de hade för petningen. Men han lyfter ett exempel som togs upp under mötet på UD – balansen mellan hans två uppdrag. Arbetsgivaren tyckte enligt Härstedt att han la för mycket tid på Nordkorea-uppdraget och för lite på ambassadörstjänsten.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Ett dygn har bara 24 timmar och jag har lagt över 90 procent av arbetstiden på mitt Singapore-uppdrag.

Han får också veta att han kommit sent till arbetet.

– När frågan ställs till min medarbetare om ambassadören kommer in sent ibland och svaret blir ”ja, det gör han” får jag aldrig frågan varför. Då hade jag svarat att jag måste få komma in lite senare om jag har kvällsaktiviteter till 22.30 på kvällen.

UD Foto: Janerik Henriksson/TT

I en rapport till UD från den 10 januari 2023 skrev Härstedt att det varit ett ”tufft år för ambassaden” och att det varit ett ”mycket hårt tryck på personalen”.

Kan det ha bidragit till kritiken från arbetsgivaren?

– Det tror jag. Då exporterar man ansvaret när vi ropar på förstärkning och på hjälp. Då kan man hamna i en mellanställning som myndighetschef, mellan en intensiv situation och den högre nivån. Jag har vid flera tillfällen under hösten bett om förstärkning, men det blev ingen.

Finns det kritik från medarbetare mot dig?

– Det finns det säkert. Men vi hade möte varje vecka och samtal där vi går laget runt. Men inte explicit mot mig, nej.

Om du inte upplever att du gjort något fel, varför säger du upp dig?

– Jag känner att det här är en förtroendefråga, sättet man hanterar det på. Jag kan inte känna mig trygg i en sådan arbetsmiljö. Det är ingenting jag sett under alla mina år.

Är du helt säker på att du inte gjort något fel som motiverar det här beslutet?

– Då får man ju säga det och diskutera. Jag har gjort mitt absolut yttersta. Ja, jag kunde kanske skrivit någon mer politisk rapport och vissa saker kunde gjorts på ett annat sätt.

Kent Härstedt vill berätta om sin upplevelse eftersom det som hänt väckt många frågor och spekulationer.

– Det här satte igång de sista två månaderna av förra året. Om man ansåg att det fanns problem borde man adresserat det, men det har inte förekommit. Det känns som den här processen bara gick ut på att jag skulle bort, inte att rätta till några problem. Nästan som ett beställningsjobb.

Kopplar du ihop det här med regeringsskiftet?

– Jag kan konstatera att jag har haft kontakt med tidigare ledning och de hörde ingenting. Och facket har inte hört något under hela året. Det är klart att det blir extremt konstigt.

Fackförbundet ST anser att hanteringen som ledde till att Kent Härstedt sade upp sig från Regeringskansliet, och därmed även sitt uppdrag som ambassadör i Singapore, har varit undermålig.

”Han har inte fått ta del av någon dokumentation eller underlag för processen, inte heller någon dagordning för det möte som han kallades hem till. UD har heller inte i något skede erbjudit Kent Härstedt något stöd för att åtgärda de påstådda bristerna i hans ledarskap, om vilka det dessutom inte framgått någon entydig bild” skriver ordförande, Karina Åbom Engberg i ett uttalande till DN.

Fackförbundet utgår från att UD ser över sina rutiner i hanteringen av och stödet till myndighetschefer.

DN har sökt UD med frågor om hanteringen av Kent Härstedt.