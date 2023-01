Hemvärnets chef: Folks vilja att försvara Sverige är fantastisk

Fakta. Hemvärnet

Hemvärnet utgör nästan halva Försvarsmaktens personalstyrka och finns över hela landet.

Förbandens uppgift är att bland annat att skydda och bevaka Sverige och Sveriges gränser, samt stödja samhället i händelse av kris.

En hemvärnssoldat skriver avtal med Försvarsmakten om att öva mellan 4 och 15 dygn per år, under vissa omständigheter kan dagarna vara fler. Soldaten ska även vara redo att rycka in vid höjd beredskap.