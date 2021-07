Hög smittspridning på svenskarnas favoritsemestermål

I veckan kom varningar om ökande smittspridning bland hemvändande svenskarna från Spanien – som i fredags åter skärpte restriktionerna, med bland annat nattliga utegångsförbud mellan 01–06 i många regioner.

Värst drabbat är Katalonien, som beskrivs som startpunkten för ”den femte vågen” som spritt sig över landet. Smittspridningstakten är där omkring 86 per 100 000 invånare och dag, och i provinsen vårdas nu 535 personer på intensivvårdsavdelningar. Enligt El País rapporteras i genomsnitt omkring 5 760 nya fall per dag den senaste veckan, och 40 procent av akutplatserna är belagda av covidpatienter. Sjukhusen har uppmanats att skjuta upp all icke-nödvändig vård för att frigöra kapacitet till pandemin.

Spanien var det i särklass populäraste resmålet under det andra kvartalet i år, visar uppgifter från Swedavia som DN tagit del av. Cirka 88 000 resor, varav drygt 9 000 till Barcelona har registrerats.

Men det är fler av svenskarnas favoritmål som nu har en kraftigt ökande smittspridning.

Turkiet var den tredje mest populära destinationen, med 56 000 bokningar, varav 46 000 till Istanbul.

Även i Turkiet är smittkurvan brant nu. Enligt Our World in Data är det rullande sjudagars medelvärdet drygt 13 000 fall per dag i landet. Frankrike och Grekland visar liknande tendenser, medan Nederländerna har en minskande smittspridning.

Cypern pekas ut som en global oroshärd i Washington Posts coronasajt, med 73 fall per 100 000, och även Storbritannien, Portugal och Nederländerna finns med bland de 12 värst drabbade just nu.

I Storbritannien har smittspridningen visserligen minskat kraftigt, men landet ligger fortfarande högst i Europa räknat i antal fall.

Per 100 000 invånare landar det på 49.

Spanien och Frankrike har omkring 26 000 respektive 19 000 fall i genomsnitt per dag enligt Our World in Data.

Även om tendensen i länderna är att smittan stiger snabbt nu så är det från låga nivåer, och dödstalen i de drabbade länderna går inte att jämföra med de första vågorna, vilket är en effekt av den omfattande vaccineringen.

Resor andra kvartalet 2021 Spanien: 88 415 (varav 9 148 till Barcelona) Tyskland: 65 884 Turkiet: 56 374 (varav 45 775 till Istanbul) Nederländerna: 37 112 Frankrike: 26 620 Grekland: 24 624 Danmark: 17 355 England: 10 050 Fakta: Swedavia Visa mer

Under årets andra kvartal har flygtrafiken från Sverige ökat, uppger Swedavia i ett pressmeddelande. Ökningen sker emellertid från låga nivåer och antalet passagerare i år var 85 procent lägre än under andra kvartalet 2019.

Enligt Hans Remvig, turismanalytiker på konsultföretaget Resurs för Resor och turism, är valet av resmål på semestern i stort sett detsamma som innan pandemin. Och de sammanfaller med de länder där smittspridningen nu ökar.

– Man kan säga att man fortsätter att resa till de traditionella resmålen, men i mindre utsträckning än tidigare. Vi ser att Spanien och Grekland fortsätter att vara svenskarnas favoritresemål i sommar som tidigare år, säger han.

En skillnad från tidigare år är att de mindre orterna och städerna i andra länder har fått ett uppsving. I större städer är generellt sett restriktionerna något hårdare. I Spanien är exempelvis Andalusien i den södra delen av landet mer öppet jämfört med storstaden Barcelona, vilket har gjort att fler svenskar reser dit i år, enligt Hans Remvig. Statistik från Swedavia pekar på samma tendens: Malaga i Andalusien var den mest populära resorten i Spanien för svenskarna under andra kvartalet i år.

Hans Remvig är turismanalytiker på Resurs för Resor och turism. Enligt honom fortsätter en del svenskar att resa till sina favoritresemål i sommar – trots ökad smittspridning.

Men både inreseregler och restriktioner kan ändras fort om smittläget förvärras. Hans Remvig uppmanar därför svenskar att fundera på vilka konsekvenser semesterresandet kan ge – både för sig själv och för den tilltänkta destinationen.

– Man ska vara väldigt restriktiv och tänka sig för. Om man blir sjuk på resan, kommer det finnas tillräckligt sjukvårdsplatser och kommer det belasta vården i landet? Man bör också fundera på vad som händer om det blir nedstängning och vad som händer när man kommer hem, säger han.

I dagsläget undantas drygt 60 länder från Utrikesdepartementets allmänna avrådan för icke nödvändiga resor. Avrådan gäller för resterande länder i världen, däribland Turkiet.

På frågan om UD avråder från resor till länder med hög smittspridning svarar departementssekreterare Joakim Ydebäck i ett mejl: ”UD:s avrådansinstrument bygger på en helhetsbedömning, ej enbart på smittspridning. Vi följer utvecklingen i Europa nära och för en tät dialog med Folkhälsomyndigheten. Eventuella avrådansbeslut för länder inom EU kan inte uteslutas. Notera dock, att det inte finns en avrådan för större delen av Europa innebär inte att det är riskfritt att resa till dessa länder.”

Fakta. Viktigt att tänka på För länder där UD har lyft avrådan är det viktigt att komma ihåg att de flesta av dessa länder fortfarande har olika krav och rekommendationer, till exempel inresekrav, karantän, munskydd och covid-19-testning. ● Läs på inför resan. Sätt dig in i vilka regler som gäller till platsen du ska till, skaffa en reseförsäkring. ● Följ lokala regler och restriktioner på plats. ● Planera för hemresan. Följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för hur du ska agera när du reser hem. Källa: Utrikesdepartementet Visa mer

