Högerpopulism dominerar trots att sidor stängts ner

Så gjordes analysen

Sedan i februari 2018 har DN över tid följt de högerpopulistiska och vänsterorienterade sidorna på svenska Facebook. Metoden beskrivs i boken ”A Field Guide to ”Fake News” and Other Information Disorders”, utgiven av Public data lab och faktagranskningsorganisationen First Draft.

DN har med hjälp av verktyget Netvizz skapat fyra olika nätverksgrafer.

Graferna har tagits fram genom att spåra de konton som följer de stora antirasistiska och feministiska sidorna ”Lady Dahmer” och ”Inte rasist, men” å ena sidan och ”Politiskt inkorrekt” och ”Politikfakta” å den andra – för att se vilka andra sidor kontona är följare av. Baserat på den datan har flera hundra sidor tagits fram.

Datan importerades sedan in i verktyget Gephi där de olika nätverken visualiserades som två olika kluster.

DN sorterade sedan bort: Facebooksidor som tillhör politiska partier representerade på EU- eller riksnivå, politiker som är aktiva i dessa partier, företag, etablerade medier och Facebooksidor med opolitiskt innehåll – till exempel sidor om sport.