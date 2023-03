Högg ihjäl två angripare i hemmet – hoppas att rekonstruktionen ska få honom fri

Septembernatt i den västgötska orten Ulricehamn.

Fem ungdomar smyger fram längs gatan strax söder om torget. Framme vid huset de tagit sikte på tar sig två upp via balkongen och slår in en ruta. Två killar tar sig in i trapphuset och bankar på dörren, en tjej väntar utanför.

De ska, enligt utredningen, råna den unge mannen som är i lägenheten med sin 16-åriga flickvän. Men strax därpå är två av dem, en 17-åring och en 20-åring, döda, ihjälhuggna av det tänkta rånoffret. De i trapphuset tar till benen och sticker.

16 september i fjol: Den i dag 22-årige mannen leds in till häktningsförhandlingen i Borås tingsrätt. Foto: Adam Ihse/TT

Det är scenen som inom kort ska få sitt juridiska efterspel i Borås tingsrätt.

– Jag hävdar till hundra procent att det ska betraktas som nödvärn, säger 22-åringens advokat Mia Sandros.

– Jag har även lite svårt att ens se varför min klient fortfarande är häktad.

Advokat Mia Sandros försvarar 22-åringen och hävdar att det som skett faller inom nödvärnsrätten. Foto: Adam Ihse/TT

Men kammaråklagare Martin Svensson menar att 22-åringen gick för långt när han i köket greppade en kniv och började hugga mot angriparna – mer än nödvändigt för att freda sig.

”Han har haft rätt till nödvärn, han har alltså haft rätt att försvara sig”, skriver åklagaren till DN. Nyligen valde han också att ändra brottsrubriceringen från mord till dråp – men så långt som att 22-åringen skulle slippa åtal vill Martin Svensson inte gå: ”Mot bakgrund av samtliga omständigheter har det våld han använt sig av varit uppenbart oförsvarligt”.

Åklagaren anser inte heller att det som kallas nödvärnsexcess, att den angripne, som lagen uttrycker saken, ”svårligen kunnat besinna sig”, går att hänvisa till. Däremot ska nödläget spela roll när domstolen bestämmer hur hårt straffet ska bli.

Kammaråklagare Martin Svensson planerar att på torsdagen väcka åtal mot fyra personer för olika brott i Ulricehamn under natten till 14 september i fjol. Foto: Adam Ihse/TT

På DN:s fråga om de som tog sig in i lägenheten var beväpnade svarar Martin Svensson: ”Ingen av de båda dödade hade något framme. En av dem hade en mindre så kallad mattkniv i sin ena jackficka.”

Den där septembernatten i fjol, klockan var strax efter ett, ringde den då 21-årige mannen själv till polisen och berättade att det låg två döda inkräktare på golvet. Grannar hade också vaknat av oljuden. En berättade då för DN att han vaknat och genom fönstret sett någon som i smyg försökte ta sig upp till grannens balkong.

– Han var helt svartklädd, och en stund senare hörde jag skriken.

21-åringen och flickvännen kördes till polishuset, men redan samma eftermiddag släpptes flickvännen och är inte misstänkt för brott. De två i trapphuset som stack när allt gick snett, greps bara några timmar senare.

Dels berättade den då 21-årige mannen för polisen vilka han trodde var ute efter honom. För de agerade och konkurrerade allihopa på Ulricehamns, lilla, drogmarknad. Men eftersom det redan pågick en hemlig avlyssning och övervakning mot personer i gänget, kunde polisen snabbt se var deras telefoner fanns och åka hem till den 23-åring som nu är fortsatt häktad och misstänks för försök till grovt rån.

I torsdags, ett halvår senare, fick den nu dubbeldråpshäktade för första gången besöka lägenheten där allt skedde. Hans advokat Mia Sandros hade begärt att en videofilmad rekonstruktion skulle ske.

Ledsagad av en polis gick han, utan handbojor, uppför trapporna och började åter beskriva hur han vaknat av att det bankade på dörren. Så tystnade det, men efter ett kort uppehåll såg han genom fönstret personer som rörde sig vid fasaden och på balkongen.

Balkongdörren som slogs sönder när de två nu döda tog sig in i lägenheten är fortfarande inte ersatt. Under rekonstruktionen i torsdags agerade poliser i vita overaller som så kallade figuranter när mannen som höll i kniven beskrev händelseförloppet. Foto: Jenny Ingemarsson

Dessa två, som han alltså kort därpå högg till döds inne i köket, representerades under rekonstruktionen av poliser klädda i vita overaller. Bland de som följde förloppet fanns advokat Mia Sandros.

– Jag tycker att rekonstruktionen tillförde det som behövdes och jag är övertygad om att det var en nödvärnssituation, hundra procent. Min klients version har också varit densamma hela tiden, säger Mia Sandros.

Här i trapphuset utanför lägenheten där dramat utspelade sig stod två av de som nu väntar åtal för försök till grovt rån. Foto: Jenny Ingemarsson

Utöver hennes klient är det i dag enbart 23-åringen i trapphuset som fortsatt är häktad. Den andre killen i trappan, en 18-åring, är placerad på ett SiS-hem. Advokat Payam Hatami, som försvarar 23-åringen, har länge kritiserat häktningen.

– Han förnekar att han försökt råna någon. Han medger att han varit på platsen men bara på grund av en dispyt som han har velat reda ut. På sin höjd kan det kallas försök till olaga hot, men det är inte kriminaliserat.

Åklagaren har sagt att det finns uppgifter om att de som sökte sig dit var konkurrenter om drogmarknaden.

– Min klient är inte där för att göra upp om något slags territorium, utan de hade en dispyt. Jag vet att det finns uppgifter om det där med kontroll av marknaden, men det gäller alltså inte min klient. Det som sen hände där är bara sorgligt och hemskt.

Utöver åtal för två dråp väntas 22-åringen också åtalas för narkotikabrott. För polisen hittade en låda utanför lägenhetsdörren med 13,8 gram kokain och ett par gram cannabis.